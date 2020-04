Violencia de género: casi todo el país adhirió a las prórrogas automáticas de medidas de restricción

por Cecilia Devanna

La situación de aislamiento obligatorio dispuesta por el avance del Covid 19 puede agravar seriamente las situaciones de violencia familiar. Por eso, desde el inicio de la situación de confinamiento, la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación pidió la prórroga automática de medidas de protección obtenidas en procesos de violencia. Poco después, la Cámara Civil porteña fue la primera en adoptar una decisión de este tipo y dispuso, el 19 de marzo, la prórroga automática de las mismas por 60 días. A lo que, con el correr de los días, se sumaron la mayoría de las provincias mediante la adopción de medidas similares. En base a los datos obtenidos de cada jurisidcción, el área de género de la Defensoría hizo un relevamiento de las medidas judiciales de protección vigentes y estableció un mapa que demuestra cómo se implementa el recurso en cada zona. Los datos son alentadores, pero aún no totales.

“La mayoría de las provincias lo hicieron, pero sería necesario que todas se hagan eco de esto”, detalló en diálogo con PERFIL Raquel Asensio, titular de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría. “No cuesta nada disponerlo, es fácil. Se trata de una prórroga automática y después que se planteen casos particulares”, agregó la especialista.

“La Cámara Civil lo tomó rápidamente y prácticamente se dispuso también en casi todo el país. Es una medida económica y eficiente. El tipo de respuestas atentas a la realidad actual”, completa quien desde de la Defensoría encabeza el desafío de cómo adaptar a las instituciones a esta nueva realidad.

Las provincias de Salta, Corrientes, y La Pampa son las únicas que no hicieron lugar al pedido, por distintos motivos. En algunos casos, porque desde ciertos juzgados, desde el comienzo de los casos, las medidas ya se otorgan sin plazo de caducidad, en tanto que en otros no hubo respuestas.

En La Pampa si las medidas de protección necesarias vencen o vencieron durante el aislamiento se debe pedir la prórroga por medio de la Oficina de Violencia local o a través de la Defensoría interviniente. En tanto que si lo mismo sucedió en Salta o Corrientes, se deben pedir las prórrogas ante el juzgado de Turno, ya que tampoco allí son prorrogadas automáticamente.

Para Asensio es importante que la medida de prórrogas automáticas se de no sólo en todo el país sino que se prolongue “hasta que se normalice la situación”. Y en ese sentido resalta el contexto en el que se encuentra la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género, quienes en un 85 % de los casos tienen hijos a cargo. Por lo que, de no mediar la prórroga automática, deberían movilizarse y hacer el recorrido habitual, lo que no sería lo indicado.

Asensio también explica otro dato preocupante, que da cuenta de que en la Ciudad de Buenos Aires se observó, desde el inicio del aislamiento, una “disminución drástica de denuncias, con lo cual la preocupación es que no es que bajó la violencia, sino que no se puede denunciar”. Esto puede ser, entre otros motivos, porque la persona no tiene espacio o porque no tiene posibilidad de hacerlo, por imposibilidad o temor. Para las víctimas de violencia de género, todo es más dificil cuando están las 24 horas bajo el control de su agresor y por eso en muchos casos para poder denunciar se debe apelar a mecanismos no tradicionales. En tanto que por otro lado, en otras jurisdicciones se incrementaron las denuncias, por lo que es una situación que no termina de estar despejada.

Una campaña clave

El mayor temor por la situación está puesto en quienes están conviviendo y por eso, desde el comienzo del aislamiento, la Defensoría inició la campaña #NoEstásSola, para difundir las herramientas que tienen las mujeres para hacer frente a la violencia de género en el ámbito familiar durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Desde el organismos explican que, si bien son recursos que están disponibles en cualquier situación, se hace imprescindible aumentar su difusión por la situación extraordinaria de confinamiento sostenido, que puede agravar las situaciones de violencia familiar. Así lo expuso incluso el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, al afirmar: "Tristemente, hay informes de que en algunos países está aumentando la violencia doméstica desde que comenzó el brote de COVID- 19", y pidió a las mujeres que soliciten ayuda a través de familiares, amigos, vecinos, o líneas de atención telefónica.

Por eso, desde la Defensoría destacan que es importante contar con información clara y actualizada sobre cómo proceder ante situaciones de este tipo y saber que ninguna mujer está obligada a convivir con su agresor. Ante una situación de violencia, pueden llamar a los teléfonos habilitados, enviar mensajes por whatsapp, o avisar a personas conocidas que sean de su confianza para que puedan hacer la denunciar por ellas.

Desde cualquier lugar del país, se pueden comunicar situaciones de violencia por teléfono al 144, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047. Si la situación es de emergencia, hay que comunicarse al 911.

Para acceder a la información que ilustra la situación de cada provincia, ingrese AQUI.