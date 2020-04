El enemigo está en casa: hubo 24 femicidios en marzo, 6 de ellos durante la cuarentena

Entre el 1 de enero y el 30 de marzo, 86 mujeres fueron asesinadas en Argentina por motivos de género, con 24 femicidios sólo en el mes de marzo. De ese total, seis ocurrieron desde que comenzó el pasado 20 de marzo el confinamiento obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus. De esta manera, "en marzo hubo un femicidio cada 29 horas", destacó Laura Oszust, integrante del Observatorio Ahora Sí Que Nos Ven, organismo que hace un relevamiento mensual de los casos que aparecen en los medios de comunicación impresos y digitales.

Las estadísticas del Observatorio muestran que durante marzo 23 niños quedaron huérfanos de madre como consecuencia de la violencia machista y que el 65% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. Además, desde que rige el aislamiento social preventivo decretado por el Gobierno, "las mujeres que sufren situaciones de violencia se encuentran más expuestas porque, en la gran mayoría de los casos, conviven con su agresor", señalaron desde el Observatorio. El informe revelado este 1 de abril indica, además, que el 62% de los femicidios, de hecho, fue cometido en la vivienda de la víctima y que el 22% de las víctimas había realizado al menos una denuncia policial.

Se constata así que la violencia machista "es un proceso, un fenómeno social", indicó la representante del Observatorio. "La cantidad de femicidios se va manteniendo pero queremos destacar la importancia de que las mujeres durante este aislamiento no estén solas", subrayó Oszust, quien destacó que en los últimos meses "venimos viendo que no cesan las agresiones, que los femicidios como situación no han bajado, pero apelamos a la construcción de lazos y redes de mujeres, más en estos tiempos de cuarentena, cuando el aislamiento produce que no podamos encontrarnos con mujeres en las calles, pero sí podamos estar atentas a lo que le sucede a la otra".

Barbijo rojo: cómo funciona la nueva manera de pedir ayuda

"Los feminicidios no se detienen en cuarentena, y tampoco nuestra furia", declaró el colectivo feminista Ni Una Menos. El aislamiento social, que comenzó el 20 de marzo y está programado para durar hasta el 13 de abril, obliga a casi todos los argentinos a mantenerse en sus viviendas y puede tener consecuencias peligrosas para quienes viven en relaciones violentas. “Sabemos que la cuarentena es una situación que pone en riesgo a una mujer, porque los feminicidios ocurren principalmente en nuestros hogares”, dijo Lara Andrés, integrante del Observatorio Ahora Que Si Nos Ven.

Antes de la cuarentena, la Oficina de Violencia Doméstica en la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires registraba 50 denuncias diarias, la abogada feminista Sabrina Cartabia. En cuarentena, se recibieron cinco al día pero “este no es un indicador de que haya menos violencia”, aclara. “Es un indicador de que las mujeres no pueden presentar quejas como antes”, aseguró.

“Imaginate que estás viviendo con tu agresor, y no tenés un momento para salir a trabajar, o para ir a buscar a tus hijos a la escuela, un momento en que él sale de la casa, no hay oportunidad de poder alojarse una queja”. El lunes, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad lanzó una nueva campaña, llamada #BarbijoRojo por el cual las mujeres que temen por su seguridad pueden ir a una farmacia local y pedir un barbijo rojo y los farmacéuticos pedirán ayuda.

- Las personas en situación de violencia pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048 y por correo electrónico a linea144@mingeneros.gob.ar