"Gatito mimoso del poder económico", "Plan Platita" y "el 13% de los jubilados": los cruces más picantes del debate

El primer Debate Presidencial en Santiago del Estero entre Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman dejó fuertes cruces en cada uno de los discursos de los candidatos.

La mayoría de los cruces transcurrieron entre los pedidos de derecho a réplica a lo largo de las exposiciones y la primera fue la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuando luego de escuchar el análisis de la economía que hizo Milei, le dijo que "no es un león" sino "un gatito mimoso de la casta financiera".

Otro de los momentos tensos fue cuando la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, le pidió al candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, que explique: "¿Cómo podes ser un buen presidente siendo un mal ministro? Aumentaste impuestos, ¿y después querés hacer una ley penal? Llevátelo a Insaurralde. Hiciste todo mal, duplicaste la inflación, el dólar. ¿Nos querés decir que como presidente vas a ser diferente a lo que hacés ahora?

Debate presidencial: Massa y Milei se cruzaron fuerte sobre economía y concluyó el eje "derechos humanos"

Más adelante, Massa apuntó contra las ideas económicas de Milei: "El destino de las Pymes esta condenado si este señor asume la presidencia". Ante esto, Milei volvió a pedir derecho a réplica y acrecentó la discusión con Massa: "Por qué no me cuenta el desastre fiscal que están haciendo con el plan platita. Qué lindo que suena todo lo que dice, lastima que no lo puede hacer si no baja la inflación. Estamos al borde la hiper, porqué en lugar del cuentito de hadas no nos cuenta que va a hacer con eso".

En el medio, Bregman apuntó contra el "relato" del oficialismo: "Massa oculta que él garantizó el acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso, él le dio la devaluación que pidió el fondo, y el presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató al FMI. Ya firmó que vamos a ser todos un poco más pobres. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Datos matan relato".

Milei volvió a tomar el micrófono y aprovechó para responder a la frase del "gatito mimoso": "Hace poco presenté una carta para frenar las contrataciones turbias que está haciendo el gobierno. Y cayó mi ex jefe. Mire usted, mire qué gatito".

Javier Milei: "Ministro Massa, usted causa mucha gracia"

Juan Schiaretti también aprovechó para pegarle al ministro: ¿Les mejoró la vida desde que Massa es ministro? duplico la inflación, el dólar de 240 a 800. No puede hacerse el desentendido, él es el titular de este gobierno. Lo único que ha hecho Massa es lograr que la Argentina quede al borde de la hiperinflación".

Luego, ante las críticas de todos los candidatos en el plano económico al ministro Massa, este eligió responderles que eran "paracaidistas suecos". "La verdad, los escucho y creo que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Uno que defiende en el Congreso los intereses de sus exjefes, defiende las AFJP porque trabajó en las AFJP, la otra que no hizo ni el mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su gobierno. Vamos a un sistema tributario mucho más progresivo, vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores, vamos a bajar más impuestos como el de ganancias. Vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4 puntos y medio del PBI con la protección de algunos sectores de la política".

En uno de los pocos cruces entre Milei y Bullrich, el candidato de La Libertad Avanza disparó contra el equipo económico de JxC: "Dice que va a bajar la inflación, pero no esbozó ninguna medida para bajar la inflación. Tiene chantas de economistas que no dicen nada de lo que va a hacer con las Leliqs y el Banco Central".

Javier Milei: "Los desaparecidos fueron 8753 y no 30 mil"

Quien también aprovechó la ola para cuestionar a Bullrich fue Massa, cuando le recordó su paso como ministra de Trabajo de De la Rúa y aplicó un recorte a los jubilados, así como deslizó la idea de que a Melconian, candidato a ministro de Economía de Bullrich, lo echarían a mitad de gobierno como pasó con los funcionarios económicos durante el gobierno de Macri: "Quiero preguntar si, hace como dos años, o como dos años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Lo segundo: la decisión del desdoblamiento que proponen con el bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o el de Cuba, que son los dos países que hoy tienen ese sistema. También le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida: ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó".

Al pasar a la temática de Educación, Bullrich disparó contra Massa: "Lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país. Millones de chicos sin clases, ustedes aliados a los gremios, no del lado de los chicos. Si Sarmiento viera lo que está pasando, les pone un cero y los manda a marzo".

Asimismo, Bregman también cargó contra Massa: "Hablan de estado presente, y no pueden poner una estufa en cada aula".

Bullrich también eligió cuestionar a Milei: "En pandemia, vos gritabas en la televisión que no se abran las escuelas porque nos íbamos a contagiar".

Patricia Bullrich: "Massa es presidente en funciones y su gestión es un desastre"

Otro de los momentos de mayor tensión fue el final, donde lo candidatos podían cruzarse preguntas entre ellos. En el turno de Bregman, le consultó sin filtro a Massa: "Usted tuvo un rol muy activo en el gobierno de Mauricio Macri, le votó muchas leyes como el pago a los fondos Buitre que le permitieron volver a endeudar el país, cogobernó la provincia de Buenos Aires con Vidal. Mi pregunta es ¿cómo puede pasar de un lado al otro sin despeinarse, Sergio Massa?".

En la pregunta de Massa a Milei, le pidió que ya que "Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos segundos para pedirle perdón al Papa, el argentino más importante de la historia".

Milei respondió: "Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto en el que todavía no estaba en política y parece que estás poco informado porque sabés que yo pedí perdón por eso y lo volvería a hacer, porque no tengo problema". Massa, sin el micrófono pero con la cámara partida mostrándolo decir: "Y hacelo, hacelo. Hacelo!".

Esto llevó a que Milei le dijera: "Porque si me equivoco, no tengo problema de decir que estoy arrepentido. Dejame hablar que tengo el tiempo corriendo, sé respetuoso. Otra cosa: dije que si el Papa quería venir a Argentina, se lo iba a respetar como Jefe de Estado y como líder de la iglesia católica, así que dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y terminar el gobierno decorosa (Milei se queja con el micrófono apagado y todos discuten)".

En otro momento, Milei volvió a apurar a Bullrich ante la no respuesta del plan económico para resolver el problema de las Leliqs: "Mire Milei, usted no me va a decir lo que tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita: equilibrio fiscal. Hoy Massa está gastando de más".

Cuando Bullrich le consultó a Milei por su encuentro con el sindicalista Luis Barrionuevo, Milei tuvo que reconocer: "Barrionuevo es casta, y vos sos más casta que Barrionuevo. Vos fuiste montonera y cambiaste. Todos los que quieran cambiar pueden sumarse".

JD /