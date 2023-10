"A pesar de haber sido el 'alma mater' de su candidatura, Mauricio Macri no define un apoyo convincente a Patricia Bullich y mantiene un coqueteo con el candidato libertario Javier Milei", analizó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 5 de octubre del 2023.

Titulamos esta apertura “Macri le hace a Bullrich lo mismo que su padre a él” porque Mauricio tuvo una relación muy conflictiva con su padre. En una entrevista en el 2017 llegó a decir de Franco Macri: "Fue el mayor conflicto que yo tuve que enfrentar, se transformó casi en un enemigo de lo que yo hacía”.

El ex presidente confesó que se fue de la empresa familiar para pelear por la presidencia de Boca, para demostrar que él podía hacer su propio camino y no quería seguir siendo “el hijo de”.

Macri dijo que su padre, muchas veces, lo impulsaba a hacer cosas, luego lo boicoteaba y, cuando él lograba sortear las dificultades, su padre se atribuía el logro. Cuándo logró ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri contó que su padre le dijo: “Viste, si yo hubiese sido un padre normal no hubieses logrado esto. Serías un simple heredero”.

Parece que Macri tiene una relación similar con sus hijos políticos, con el espacio que él creó, Juntos por el Cambio.

Ayer, el ex presidente Macri volvió a declarar a favor de Javier Milei. Dijo que si el libertario ganase la elección, Juntos por el Cambio debería apoyar “cualquier reforma razonable que impulse”.

Esta declaración, en un contexto de debilidad del espacio que fundó y en medio de la posibilidad de quedar fuera del balotaje, es visto como algo que debilita y perjudica a Juntos por el Cambio. Al respecto, José Luis Espert ironizó con que “Macri debía afiliarse a La Libertad Avanza”.

Esta semana, el conflicto comenzó con las acusaciones de Milei a Bullrich. El candidato libertario dijo que “Patricia Bullrich había puesto bombas en jardines de infantes”. A esto, Bullrich le contestó y Macri, en vez de defenderla, tuvo una posición ambigua.

Con estas declaraciones y posiciones ambiguas, pareciese que Macri destruye a drede el espacio que él creó para posicionarse en una nueva alternativa junto a Javier Milei.

Ante las repercusiones y enojos de las diferentes figuras de Juntos por el Cambio, Macri tuiteó que “Patricia Bullrich es la única con la fuerza para terminar con el status quo”.

Con esa política ambigua, Macri obra igual que su padre para con él: boicotea a sus descendientes políticos y, si logran sortear la dificultad, intentará capitalizar su triunfo.

El complejo de Edipo

Se podría imaginar que detrás de todo esto hay, además de política, una cuestión psicológica.

La historia de los protagonistas también es determinante: La novela familiar, de la que habla Sigmund Freud, la historia del propio Mauricio, condicionó y parece volver a condicionar su manera de hacer política.

Hay algo de la obra que se fagocita el autor, de la que hablan algunos semiólogos y del complejo de Edipo, que se juega en el vínculo entre Mauricio y sus hijos políticos.

El complejo de Edipo es la etapa psíquica mediante la cual se constituye la sexualidad y se termina de conformar el aparato psíquico de una persona. Según el psicoanálisis, este fenómeno es estructural, estructurante y singular. Es decir, estructural porque sucede en todas las personas, estructurante por esta capacidad de construir la subjetividad de una persona y singular porque se da en cada sujeto de una manera distinta.

En el complejo de Edipo, la madre forja una relación casi simbiótica con el hijo, relación necesaria para que el sujeto se constituya como tal. Esto sigue así hasta que el padre llega a entrometerse en esa relación y el niño empieza a percibir que su madre no está solo para él.

Las demandas insatisfechas del niño por la madre a causa del padre, genera la salida a la exogamia. Es decir, a que el niño salga a la vida por fuera de su familia a buscar satisfacer aquello que no termina de satisfacer en su propia casa. Bajo esta óptica, podría interpretarse la salida de Macri a pelear por la presidencia de Boca.

En ocasiones hay padres demasiado severos y en otras hay madres muy sobreprotectoras. Lo interesante, es que en general la narración de cómo sucedió el Edipo en cada uno de nosotros, termina siendo como una obra de teatro que se repite en nuestro aparato psíquico constantemente, solo que cambiando algunos roles y los personajes que intervienen.

Es tan condicionante el Edipo que construye la manera en la que nos relacionamos con otras personas y nos crea una trama que tendemos a repetir.

“Todos nosotros estamos muy cortados por la relación con nuestros padres. Aunque no queramos, muchos años después de que no están más en este mundo, tenemos reacciones que tienen que ver con eso, con nuestra infancia, con nuestra juventud”, decía el ex mandatario en una entrevista durante 2019.

“Él fue el mayor conflicto que yo tuve que enfrentar. Una paradoja, porque se transformó en casi un enemigo de lo que yo hacía”, afirmaba, contundente, Mauricio Macri.

Javier Milei vs Patricia Bullrich

Este miércoles, Javier Milei acusó a Patricia Bullrich de haber puesto “bombas en jardines de infantes”. Bullrich, ante estas declaraciones, dijo que haría una denuncia penal contra Javier Milei.

En este contexto de polarización entre Bullrich y Milei, Mauricio Macri, como si estuviera alejado de la realidad que se palpa en la Argentina, durante una charla en Boston, en la universidad de Harvard , dejó una frase muy polémica.

“Creo que vamos a ganar la elección, pero, en caso de que eso no sucediera y ganara Milei, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable que se impulse en el Congreso, para que Argentina pueda dejar atrás este sistema complicado en el que estamos”, afirmó el ex presidente.

Patricia Bullrich salió al cruce de Mauricio Macri tras estos dichos: “Considero que no es conveniente que Mauricio Macri, en este momento, diga una cosa así”, criticó la candidata de Juntos por el Cambio.

“Nuestra fuerza viene trabajando absolutamente unida, y bueno, discutiré con Mauricio Macri por qué hace una definición de este tipo en un momento en el que estamos en una lucha diferente”, agregó.

El ex asesor de Macri, Jaime Durán Barba , por su parte, opina que “Macri tuvo una involución hacia ideas más anticuadas, y ahora veo que simpatiza por Milei en algunas cosas”.

El sacrifico en el ajedrez

La táctica de Macri también se puede relacionar con los sacrificios en el ajedrez. En ajedrez, un sacrificio es un movimiento que entrega una pieza a cambio obtener una ganancia táctica o una compensación posicional de otra forma.

Un sacrificio también puede ser un intercambio deliberado de una pieza de ajedrez de más valor por una pieza contraria de menor valor. Cualquier pieza de ajedrez, excepto el rey, se puede sacrificar.

Como los jugadores normalmente intentan mantener sus propias piezas, ofrecer un sacrificio puede ser una sorpresa desagradable para el contrario, poniéndole en dudas y haciéndole gastar mucho tiempo intentando calcular si el sacrificio es válido o no para aceptarlo.

Patricia Bullrich, que debe estar en esa disyuntiva, sin embargo se muestra optimista. Afirmó que conversó con Macri y que le aclaró su apoyo, explicando que los dichos sobre la eventualidad de un apoyo parlamentario a Milei habían sido producto de una repregunta prefigurando un escenario hipotético. Además, afirmó: “vamos a ganar la elección”.

Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo. pic.twitter.com/kaBjJ7CJx3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 4, 2023

Repercusiones de la polémica

Inmediatamente después de estas declaraciones, Mauricio Macri realizó un tuit elogiando a la candidata del Pro . “Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo”, expresó, acompañando la frase con otro fragmento de su intervención en Harvard.

Entre las repercusiones que hubo por esta disputa, estuvieron las declaraciones de Espert, que salió a criticar duramente a Macri en su cuenta de Twitter. “Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei”, escribió en el post.

Ramiro Marra , irónico, también opinó en Twitter. “Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos. Mauricio, ya todos saben que votas a @JMilei, y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida #LaLibertadAvanza”, tuiteó el candidato a jefe de Gobierno de Javier Milei.

Esta ha sido la comedia de enredos en la que, desde nuestra perspectiva, hay componentes de repetición psicológica en la actitud de Macri hacia Bullrich.

