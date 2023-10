Carlos Melconian, el candidato a ocupar el sillón del Ministerio de Economía en un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio, analizó la crisis económica, la subida del dólar y el riesgo país, el "Plan Platita" de Sergio Massa y la "motosierra" de Javier Milei.

En declaraciones con Radio Rivadavia, entrevistado por Marcelo Longobardi, el economista estrella de Patricia Bullrich criticó las últimas medidas implementadas por el titular de la cartera económica y sostuvo: "Yo nunca ví, en mi vida profesional, un zafarrancho económico producido por el mismo ministro de Economía como el que estoy viendo ahora. Proponerse mantener el dolar fijo, que la brecha no te suba, reprimir el fogonazo inflacionario y hacer una emisión monetaria escandalosa es una locura".

En sintonía, aseguró que "desde las PASO hasta hoy empeoraron todas las variables" y, refiriéndose a la transición que se dará el 10 de diciembre, sea quién sea el ganador en las elecciones, reveló que la próxima administración "podría recibir un déficit fiscal más de 100% mayor al actual" por las recientes disposiciones del Gobierno Nacional.

"Habitualmente el ministro de Economía de la transición trata de parar la pelota, de amortiguar. Esto de candidato y funcionario roza la irresponsabilidad, porque un día se va a tener que poner en el rol de aspirante y a quién le va a dar las ordenes, si es él mismo el que lleva adelante las medidas. Esto termina mal", agregó.

En línea, y de cara a los comicios del 22 de octubre, en donde Sergio Massa buscará, con las últimas disposiciones anunciadas, meterse en el balotaje del 19 de noviembre, Melconian se preguntó: "¿Dónde está el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner? Porque el ministro hace y deshace a su voluntad".

"Si hay segunda vuelta, tenemos que saber si el ministro está adentro o afuera. ¿Cómo es el periodo del 22 de octubre al 19 de noviembre con Massa adentro o afuera? Porque no es menor eso", expresó.

Además, se refirió a las propuestas del candidato libertario Javier Milei y apeló a la "madurez de la sociedad argentina" a la hora de votarlo.

"A mí no me gusta la soberbia, escucho, me rectifico y no me peleo con nadie. Lo conozco a Javier hace mucho tiempo, pero se derrumbó en una semana y la gente seria que lo acompañaba se corrió. ¿Dónde están Carlos Rodríguez y Roque Fernández? Se avivan que lo de la dolarización no existe, que son inventos. No sabés cómo se ve Argentina en el exterior, me preguntan '¿En serio se discute esto?'. Es una situación muy complicada. Yo espero que la sociedad argentina tome las cosas de fondo. Estamos definiendo el presidente de un país en los próximos cuatro años, no es joda", dijo.

Por último, y con la mirada puesta en un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio, en donde él tendría su lugar asegurado en el Palacio de Hacienda, consideró: "A partir del 10 de diciembre hay que plantar un horizonte, diciendo: vamos a modificar los índices de inflación en términos correctivos, porque están subiendo los precios que están abajo, entre ellos el salario, las tarifas".

"Eso sería un anuncio del primer día, cuando hay que dar toda la certidumbre posible para luego lanzar un plan de estabilidad", concluyó.

RS/fl