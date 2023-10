Sergio Massa anunció un Dólar PyME para incentivar las exportaciones

El ministro de Economía, Sergio Massa anunció, desde el próximo lunes, la implementación de un Programa de Incremento Exportador similar al Dólar Vaca Muerta y al Dólar Soja para la industria PyME.

Lo hizo en el marco de un evento organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en el que también participó el candidato a presidente Juan Schiaretti, además del aspirante a la vicepresidencia Luis Petri.

Durante el evento de la entidad, titulado "Políticas para crear una Argentina productiva y federal", cada fuerza política expuso sus propuestas para el sector empresarial pyme a menos de 20 días para las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

"Así como hemos incentivado para la Soja el aumento de los volúmenes de exportaciones contra liquidación, desde el lunes las PyMEs también tendrán este beneficio para poder garantizar mayores ingresos, que de alguna manera acelere el proceso de exportación nacional", reveló el títular de la cartera económica.

De esta manera, y a falta de una publicación de un decreto en el Boletín Oficial que lo describa en detalle, de ser similar a los PIE ya implementados permitirá una liquidación del 25% del contravalor de la exportación por la vía del Contado con Liquidación; mientras que, el 75% restante, se deberá ingresar en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios.

Continuando con su discurso, sostuvo que su "primer gran desafío" en caso de llegar a la Casa Rosada es llevar adelante una reforma tributaria, con la recientemente anunciada Moneda Digital como principal referente.

"Todos los que estamos acá sabemos que el 40% de la economía argentina trabaja de manera informal y cómo esto atenta contra los precios relativos y la libre competencia. Entonces este nuevo mecanismo puede ayudar a que la economía crezca", agregó.

Por otro lado, aseguró que, en caso de ser presidente, buscará "garantizar el superávit fiscal" y que el desarrollo exportador de las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol clave.

Además, anunció, en caso de llegar a la Casa Rosada, "un blanqueo laboral". "Cada puesto de trabajo nuevo no pagará cargas sociales; y para aquellos trabajadores informales, se le reconocerá 70 meses de aportes, sin sanción penal o tributaria para los empleadores", detalló.

Además, prometió que "todo régimen que pongan en marcha las pequeñas y medianas empresas estará exhimida por el pago de impuestos internos a la exportación"

"Lo más importante que tenemos como tarea, en los próximos años, es robustecer nuestras reservas para fortalecer nuestra moneda. Nosotros creemos que la salida de Argentina es a partir de un proceso de desarrollo, alentando la producción y consolidando el mercado de trabajo", dijo.

Para cerrar, concluyó: "Soy hijo de un PyME y tengo un enorme respeto por el sector. Sé lo que es enfrentarse con procesos cíclicos económicos, de crecimiento y caída. Sé lo que representa el esfuerzo que asume cada uno. Solo decirles que tengo un profundo respecto, tanto que siendo ministro y candidato vengo a poner la cara por ustedes, porque creo en las PyMEs argentinas".

Juan Schiaretti: "Trasladar la capital al interior le haría bien a todo el país"

El gobernador de la provincia de Córdoba, y candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, criticó la falta de federalismo y propuso llevar la capital al Interior. "Creo que le haría bien al país y no le va a hacer mal a la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo.

"El centralismo de Argentina es muy difícil de ver en otros países. Cuando gobernás al país desde el AMBA y para el AMBA, no pensás en cosas elementales para el resto de la nación, porque no impactan en esa región. Y algunas son muy necesarias para el desarrollo del país, pero no se hacen porque los gobernantes se preocupan por ganar votos acá. Dejan de lado el interior", enfatizó.

Respecto a la crisis económica actual, aseguró que "estamos al borde de una hiperinflación" producto del cepo al dólar y el déficit fiscal. "Yo deseo que no lleguemos a ese punto porque va a ser un sufrimiento terrible para las familias y las empresas", dijo.

"Siempre el Estado gasta más de lo que le ingresa y se endeuda para hacerlo. Pero hay un momento en el que no te prestan más y se imprimen billetes. Esto está pasando ahora. Y no hay sistema monetario o una medida milagrosa que resuelva la situación del país si esto se mantiene. A los que proponen la dolarización y el bimonetarismo, les recuerdo que ya tuvimos la Convertibilidad, que estalló, precisamente, por el déficit fiscal. La clave, entonces, es no gastar más de lo que se ingresa", agregó.

En sintonía, planteó un desdoblamiento temporario del tipo de cambio para salir del cepo "pero siempre tratando de evitar una mega devaluación". "No puede ser el de $350 ni el de $800, sino un punto medio", exclamó.

En relación a los impuestos relacionados con la producción, que afectan principalmente a las pequeñas y medianas empresas, aseveró: "El único país donde te cobran retenciones y exporta impuestos es este. Esto tiene que cambiar. Hay que sustituir Impuestos Brutos por un tributo más progresivo. También el Impuesto al Cheque, que penaliza la producción e incita a no bancarizar la economía".

Por último, y respecto a las políticas que aplicaría en el sector en el caso de imponerse en los comicios y asumir el próximo 10 de diciembre, concluyó: "Primero tiene que haber estabilidad y, después, créditos diferenciales en serio, con tasas realistas y estables. También hay que avanzar en el tema de las relaciones laborales. Si hoy una empresa toma un empleado, y tiene la mala suerte de que lo tiene que despedir, se termina fundiendo. Y si una PyME comercial aumenta su carga laboral, se le deben bajar los impuestos para incentivar la contratación. Siempre es mejor subsidiar el empleo que el desempleo. Las pequeñas y medianas empresas deben ser el motor y sacarnos de esta decadencia argentina. Y así va a ser".

Luis Petri: "Vamos a eliminar el cepo, las SIRAs y los Ingresos Brutos"

Por su parte, el candidato de Juntos por el Cambio, y compañero de fórmula de Patricia Bullrich, Luis Petri, criticó al oficialismo y aseguró que "no es posible un plan económico exitoso" para la Argentina "en un gobierno de corruptos". Además, y con la mirada puesta en los comicios del 22 de octubre, sentenció: "Vamos a estar en el balotaje".

Coincidiendo con Schiaretti, sostuvo que "la causa de la crisis argentina es el déficit fiscal". "Hay, por parte de la clase política, una adicción al gasto público. Tenemos un Estado que te pone impuestos como si vivieses en Suiza, pero te brinda servicios como si vivieras en Haití. Hay que poner a dieta al Estado y eso empieza ajustando a la política. Capaz no alcanza, pero hay que ser ejemplares", planteó.

En línea, apuntó contra las recientes medidas anunciadas por Sergio Massa y describió al Banco Central como "el cajero automático del Gobierno Nacional". "Una entidad que debería velar por la importancia del peso, ha terminado siendo el benefactor y financiador de los 'planes platita' que vamos a terminar pagando todos con inflación", dijo.

En relación a una de las principales preocupaciones de las PyMEs industriales, como lo son las restricciones a las importaciones, enfatizó que, en caso de que Patricia Bullrich llegue a la Casa Rosada, va a sacar el cepo cambiario y las SIRAs. "No puede haber un régimen que te autorice a importar o exportar", agregó. Además, prometió eliminar Ingresos Brutos.

A su vez, defendió la propuesta de bimonetarismo impulsada por el frente político y apuntó contra el plan de dolarización de Javier Milei. "No se puede dolarizar una economía sin dólares. Es como jugar al fútbol sin pelota, no se puede. Salvo que vayas a sacarle la pelota a los ahorristas, ahí se da un Plan Bonex o un Corralito, que es algo que no queremos", expuso.

"La Argentina tiene que dar señales de confianza y tiene que brindar previsibilidad. El Estado constantemente cambia las reglas del juego. Necesitamos una ley de protección de inversiones nacionales y extranjeras que garantice la seguridad jurídica. Y sabemos que es imprescindible, también, una reforma laboral. Tenemos que terminar con la industria del juicio. Estas son las cuestiones que, sabemos, debemos hacer para ordenar al país en lo económico. Todo parece imposible hasta que se hace, y nosotros lo vamos a hacer posible", concluyó.

