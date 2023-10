El autor del Peso Argentino Digital explica porqué cambiará Argentina

El presidente de la Fundación Inclusión Productiva, Carlos María de los Santos, afirmó que las condiciones para la implementación del nuevo sistema monetario estarían dadas. "Los coimeros deberían pagar los impuestos que correspondan, más allá que el juez diga si es delito o no", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hay muchas confusiones entre el Peso Digital Argentino, las distintas formas de monedas digitales, el proyecto de moneda digital brasileño y la posibilidad que se pueda usar como moneda de intercambio con Argentina. Además, están los problemas de El Salvador adoptando los bitcoins.

¿Exactamente de qué se trata el Peso Digital Argentino y por qué usted, como especialista en Ingeniería económica y estando desde el Chaco, es el que lo puede llevar adelante?

Yo no pretendo llevarlo adelante, lo que hice desde Chaco es presentar la propuesta, hice los estudios y los seguí actualizando. Y a fines del 2019 se lo presenté a Massa cuando era presidente de la Cámara de Diputados.

Como así también se lo he presentado a todos los partidos políticos, senadores, diputados y empresarios. Nunca propuse un partidismo ni que Massa haga campaña con esto.

Al ministro de Economía lo vi el 26 de diciembre del 2019 y nunca más lo vi. Esto que quede claro. Y, al mismo tiempo, espero que el proyecto sea con el mismo enfoque que yo le di porque no tengo ningún derecho de autoría.

Entonces, ¿cómo era su proyecto en 2019?

Consiste en buscar soluciones económicas financieras para nuestro país. Si eliminamos los billetes y monedas, y los llevamos al sistema financiero que ya está en el 80% de las operaciones, podemos tener resultados importantes desde el punto de vista fiscal-impositivo y del financiamiento.

Desde lo fiscal-impositivo porque, al quedar todo grabado en los movimientos, se termina el no pagar el IVA, incluso los coimeros deberían pagar los impuestos que correspondan. Independientemente que el juez diga si es delito o no, pero que paguen.

Con esto, más información del INDEC y del Central, da que en los últimos años (para no hablar de un gobierno en particular) tenemos una evasión del IVA que va del 45% al 53%, más allá de las causales. Hay que sumarle las coimas y las ventas ilegales que desconocemos.

De todas maneras, tendríamos no sólo un equilibrio fiscal, sino un excedente de un 10% mínimo del Producto Bruto para bajar impuestos. Este fue el objetivo y en mi libro lo demostré con números más precisos.

Desde el punto de vista financiero, en función de información del Banco Central y del INDEC, tenemos un sistema financiero paupérrimo porque sólo financia la economía real en el 6% o en el mejor período del Producto Bruto. Cualquier país de América no financia menos del 30% y en una nación desarrollada lo hacen hasta el 95%.

Y dentro de ese porcentaje, el 60% de la capacidad prestable de los bancos la tenemos en la timba financiera. Con el PDA queremos modificar eso, banquear una plata que está inutilizada en los bolsillos de los argentinos al sistema para que puedan tener créditos hasta el 30% del Producto.

Además, se podría defender al ahorrista que sabe que pierde con los plazos fijos. Por otro lado, la idea es que los créditos sean accesibles desde el punto de vista financiero.

Intuyo dificultades técnicas para la aplicación de esta idea. ¿Qué diferencia encuentra con el bitcoin? ¿Hoy la tecnología lo permite?

Dentro de los estudios que hicimos desechamos las criptomonedas porque depende de 3 bases de datos internacionales a las cuales no puedo acceder.

Peso Argentino Digital

¿O sea que la criptomoneda sería como dolarizar, en el sentido de que se entrega la moneda a un control externo al propio país?

Pero fundamentalmente porque no puedo acceder y no me sirve desde el punto de vista fiscal-impositivo, porque lo que quiero es que se termine la evasión, que quede grabado y que pueda cobrar.

Le digo algo más, yo no estoy de acuerdo con que el dólar no porque no se puede implementar. Todo se puede conseguir, aunque para eso haya que modificar la Constitución o vender YPF.

Lo que no estoy de acuerdo es con la dolarización, porque si me demuestran con números que vamos a tener la posibilidad de bajar los impuestos, de tener un Estado eficiente, menos pobreza, ahí te diría que venga el dólar sin ningún problema.

Esto no es un problema de nacionalismo, más allá de que considero que en esta etapa hay que tener una dependencia monetaria y no depender de lo que diga la Reserva Federal.

¿Podría darme un panorama de en qué países lo están aplicando y en qué proporción?

En el 2021 le presenté estos estudios al Banco Mundial, al FMI, a la Reserva Federal y al Banco Europeo. Hasta ese momento nadie hablaba de esto pero en febrero de 2022 la Reserva Federal dio instrucciones para la implementación del dólar digital. Christine Lagarde, presidenta del BCE, en noviembre del año pasado, también dio el visto bueno para implementar el euro digital.

Además, los problemas profundos de la sociedad son mundiales, como la desocupación o la industrialización. De todas maneras, a mí me preocupó más solucionar los temas de Argentina, más allá de que, por ejemplo, en Uruguay lo quieran implementar.

Queda claro: la eliminación de la economía informal es lo suficientemente contundente para ver los beneficios, pero la duda está en cuán operativo y posible es. ¿En dónde se aplicó con éxito hasta ahora?

No le di importancia a si se hizo o no. Lo que digo es que los estudios me han demostrado que es posible. Tengan en cuenta que el 95% de los argentinos hoy tiene conectividad, entonces se puede implementar de manera inmediata.

Más allá de que ya se homogeneizó el acceso a Internet de casi toda la población, debe ser más complicado establecer que sea una moneda en ese formato, ¿o no?

Mire la contundente información del Banco Central que lo ha publicado: el 80% de las operaciones de cobro y pago en el país se hacen a través del sistema financiero. ¿Por qué no lo utilizaríamos en la medida en que nos dé beneficios? Incluso hay más inseguridad en tener plata en efectivo.

Fíjese que tres meses después que le presenté este proyecto a Sergio Massa, echaron al presidente del Banco Central porque había implementado mal el pago a los sectores sociales y a los jubilados. Ahora avanzamos muchísimo.

Carlos María de los Santos y una moneda que surge desde Chaco

¿Nos podría contar un poco de su historia? ¿Qué estudio? ¿Ha tenido alguna actividad política?

Cuando sólo había dos universidades, estudié mi primera carrera en el doctorado de Ciencias Económicas pero, por un problema familiar, abandoné a falta de tres materias. Y 10 años después, en tan sólo un año, rendí 28 materias y me recibí de contador en Santa Fe.

Luego me dediqué al asesoramiento económico financiero de empresas. En 1982, fui avanzando en destinos roles importantes en el Banco de Chaco. Incluso, sin pertenecer a la línea política de los radicales, me pidieron que esté en el Directorio del Banco.

En 2015, cuando presenté mi penúltimo libro y ante más de 400 dirigentes chaqueños, renuncié a la actividad pública porque a los 66 años entendí que había que dejarle lugar a los nuevos que venían. Posteriormente me dediqué a hacer ingeniería en Fundación Inclusión Productiva, en donde desarrollé todo lo que le conté anteriormente, entre otros grandes proyectos locales.

