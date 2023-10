El candidato oficialista de Unión por la Patria, Sergio Massa, se volvió a pronunciar sobre la polémica situación de Martín Insaurralde, luego de que se filtraran las fotos del exjefe de Gabinete bonaerense junto a Sofía Clerici en Marbella, España. Massa afirmó que el funcionario cometió un "gravísimo error", aunque también señaló a la modelo por lo ocurrido.

"Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia, pero en todo caso eso es consecuencia, hay una causa previa que es el error de Martín", reconoció en diálogo con el programa Caja Negra, y agregó: "Creo que esta chica (Clerici) ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato, no me acuerdo con quién".

Si bien evitó mencionarlo directamente, se entiende que el ministro de Economía hizo referencia a la polémica que involucró en 2017 al actual embajador de Brasil, Daniel Scioli. En aquel momento, la modelo fue vinculada amorosamente al exgobernador, que estaba en pareja con Gisela Berger.

Fue la propia Berger quien expuso la situación a través de Twitter y, tras publicar conversaciones privadas, acusó a Scioli de haberle sido infiel con Clerici.

"El momento en el que salen publicadas las cosas es raro", dijo Massa, aunque mostró su conformidad con la renuncia de Insaurralde y afirmó que el caso debe investigarse. "Pagó con la renuncia a la Jefatura de Gabinete, pagó con la renuncia a la candidatura", remarcó.

"Había que demostrar que no somos todos lo mismo": Massa habló sobre la renuncia de Insaurralde

Por otro lado, Massa también habló sobre contratación de "Pitty" la numeróloga (Verónica Laura Asad) por parte de las autoridades del Banco Nación y la orden que se le dio a la presidenta de la institución, Silvina Batakis, de despedir a María del Carmen Barros, quien sería la responsable de haber alquilado los servicios de Asad.

"A la gerenta del Banco Nación pedí que la separaran del cargo para que se investigue", recordó.

Además, hizo referencia a otra polémica que salpicó a la política bonaerense, el caso de Julio "Chocolate" Rigau y las extracciones de dinero que realizó con múltiples tarjetas de débito.

Caso "Chocolate" Rigau: el fiscal general apeló el fallo que lo dejó libre y busca reanudar la investigación

"En el caso de la Legislatura, lo que conozco es lo que salió en los medios y lo que me contó algún dirigente de La Plata", afirmó Massa.

En este sentido, concluyó: "Todavía no está claro quién es quién. Quién es de Juntos por el Cambio, o del peronismo o de quiénes eran las tarjetas. Pero en cualquier caso está bien que la Justicia investigue y avance. No veo ningún problema. Cuando estamos en tiempos electorales las investigaciones se aceleran".

Massa: "Se va a notar fuerte la recuperación del ingreso"

El ministro de Economía y candidato oficialista también habló sobre la situación actual del país y afirmó que en el corto plazo "se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en Argentina" por las medidas económicas que ha aplicado recientemente.

"En el último año recuperamos bastante y ahora, con la devolución del IVA y el impacto de Ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina", sostuvo durante la entrevista.

De todas formas, reconoció que la sociedad "tiene razón" al estar "enojada" por la situación económica del país y señaló que el ingreso "había caído 20 puntos" durante la gestión de Mauricio Macri, lo que se agravó "en 2021 y parte del 2022", ya que "la caída continuó, pandemia de por medio y guerra con (Ucrania), pero continuó".

Encuesta: Sergio Massa "ganó" el debate presidencial, pero la mitad de la gente tuvo sensaciones "negativas"

Luego, consultado sobre las dificultades para bajar la inflación, el ministro aseguró que encaró "un trabajo muy fuerte de ordenamiento de gastos" desde que asumió al frente del Ministerio de Economía en agosto de 2022 hasta diciembre de ese mismo año.

"En enero Argentina se encontró con una situación que no supimos contarle a la gente, que fue la sequía, que se fue corriendo en términos de gravedad entre enero y febrero a un lugar increíble", detalló Massa.

Afirmó que la sequía "fue la peor de la historia" y que "cambió la cuenta", un hecho que se agravó con lo que calificó como "uno de los grandes problemas", que es que Argentina "no tiene crédito externo".

Eso sucede, opinó, "básicamente porque tenemos una deuda criminal con el FMI y porque la renegociación de la deuda soberana fue mal hecha, porque no dejó incentivos para que hubiese interés en la deuda soberana argentina", explicó.

AS.