"La batalla que estés librando": el nuevo y enigmático mensaje de Sofía Clerici en las redes

La modelo Sofía Clerici, que publicó en sus redes sociales las famosas fotos y videos junto a Martín Insaurralde en un yate en Europa, subió en sus cuentas un nuevo mensaje, en tono reflexivo y bastante enigmático.

“No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando”, expresó en la publicación.

Además, este lunes hizo otro posteo refiriéndose al caso: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas”.

Lejos de permanecer en silencio o hablando en canales de televisión, la modelo eligió las redes sociales como su vía de comunicación tras el estallido de un escándalo político con consecuencias institucionales: tras la filtración de las fotos y videos, el ex intendente de Lomas de Zamora tuvo que renunciar a su cargo como jefe de Gabinete y a su candidatura como concejal de ese distrito.

Clerici, denunciada en la Justicia

La nueva publicación de Clerici se dio luego de que sea denunciada ante la Justicia federal por el abogado Gastón Marano, quien presentó un escrito ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Tal como reflejó PERFIL, ahí puso sospechas sobre los "lujosos" regalos que recibió la mujer, tales como un reloj Rolex Perpetual Date, valuado en 14 mil dólares; una cartera Louis Vuitton; y una pulsera Cartier. Todos elementos que ahora Clerici niega que hayan sido regalos.

El denunciante planteó también que la modelo está inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributista de la categoría más baja. Eso, según dijo, requiere un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales. De ese modo, sostuvo que la mujer no tendría capacidad económica para asumir ese tipo de compras.

"La mera aceptación de los objetos descritos, toda vez que la destinataria de estos pudo haber sospechado su origen ilícito - en tanto el salario y la declaración jurada impositiva de Insaurralde son de dominio público, y la asimetría entre aquellos datos y el costo de esos bienes suntuarios es patente- la haría cómplice del dirigente peronista", dice la denuncia.

Clerici: "Me fui sola a ver a mi hermana"

La modelo viene de publicar una dudosa explicación acerca del polémico viaje a Marbella en el que terminó involucrado el dirigente peronista.

Sofía Clerici.

Vía Instagram, negó que haya sido Insaurralde el que costeó ese exclusivo periplo, con barco de lujo alquilado y carísimos regalos, y destacó que "no tiene nada de malo que alguien de la política se tome vacaciones cortas".

"Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá, luego me fueron a visitar y para que sepan el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar", detalló Clerici.