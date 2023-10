Dirigentes de la oposición apuntan desde el plano judicial contra el ahora ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Las denuncias se acumulan en los juzgados y la mayoría lo acusa de enriquecimiento ilícito. También pidieron investigar a su ex, la modela Jesica Cirio, y a Sofía Clerici, la modelo con la que se fue a un lujoso viaje en yate por Marbella.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talerico, por un lado, y el legislador nacional José Luis Espert, por el otro, entablaron denuncias contra el ex jefe de Gabinete bonaerense por enriquecimiento ilícito.

Lopez Murphy y Talerico se presentaron en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y la causa quedó en poder del juez federal Ernesto Kreplak.

Tras su renuncia, despegan los carteles de Martín Insaurralde como candidato a concejal en Lomas de Zamora

Allí enumeraron el acuerdo de divorcio con Jésica Cirio que en principio se habría tratado de una negociación por 50 millones de dólares y finalmente trascendió que el mismo sería de 20 millones de dólares. Por eso lo denunciaron ya en La Plata pero ahora suma otra en Lomas de Zamora.

A raíz de ello sumaron el episodio con Clerici en su viaje a Marbella.

Martín Insaurralde.

"No caben dudas que una persona cuya única actividad lucrativa conocida resultan ser cargos públicos, ya que según información pública `milita` desde los 16 años y luego de acceder a ser concejal en el Municipio de Lomas de Zamora en el año 2003 siempre ha ocupado funciones públicas, exhibe un modo de vivir que no guarda relación ninguna con los ingresos públicos percibidos y puede haber experimentado un enriquecimiento ilícito. Tanto si se comprueba un arreglo matrimonial como el que se pide investigar, o si detenta él mismo o su círculo íntimo un patrimonio y gastos que no encuentran justificación lícita", señalaron.

Piden determinar los viajes al exterior de Insaurralde, Cirio y Clerici

En la denuncia piden que se determinen los viajes al exterior de Insaurralde, Cirio y Clerici. También al Registro de la Propiedad inmueble y automotor de los tres y la intervención de la Unidad de Información Financiera.

Por su parte, Espert denunció también a Insaurralde y a Clerici pero recayó en el Juzgado Federal de Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py.

Sofía Clerici.

"Así también, debe hacerse una investigación profunda sobre los funcionarios aduaneros que intervinieron en el ingreso de Insaurralde y Cleciri al país luego de su viaje de placer a los efectos de establecer si se cumplieron con todas las normas relativas al control de ingreso de las mercaderías exhibidas en las redes sociales por Sofía Clerici, como así también sobre los funcionarios de la AFIP y de la UIF que debían controlar la correspondencia fiscal entre ingresos y egresos de Insaurralde y Clerici dado que ambos mostraban ostensiblemente una vida que no se condice son los ingresos declarados y su posición fiscal", pidieron al juez.

El gobierno de Axel Kicillof quiere dar por cerrado el Caso Insaurralde: "No consta que haya delito"

La denuncia penal fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lema.

De esta manera, Insaurralde acumuló un importante frente judicial en su contra luego de que estallara el escándalo.

Una de las denuncias se presentó la semana pasada en la Justicia provincial de La Plata: el dirigente del PRO Enrique Avogrado advirtió sobre el supuesto acuerdo de separación de bienes que habrían firmado el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia y su ex pareja Cirio, por el cual él habría pagado cedido 20 millones de dólares.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

La denuncia aporta el dato periodístico ventilado por Carlos Pagni y tramita en la Fiscalía número 6 del Departamento Judicial de la capital provincial.

También el abogado Gastón Marano denunció al dirigente peronista por evasión ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a raíz de los gastos de lujo que hizo en ese viaje en Marbella y que no se sustentan en su declaración jurada.

Dónde tramitarán las denuncias contra Martín Insaurralde

Es probable que las denuncias contra Insaurralde tramiten todas en Lomas de Zamora por ser donde está radicado, aunque también podría ser en La Plata, por la actividad que desarrollaba como jefe de Gabinete provincial antes del escándalo que lo obligó a dar un paso al costado.

ED