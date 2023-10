Andragnes sobre el peso digital de Massa: "Es una bomba de humo para tapar la realidad económica"

Durante el primer debate presidencial, Sergio Massa anunció la creación de una moneda digital. No obstante, esta medida generó un gran repudio por parte de los expertos en la materia.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Rodolfo Andragnes, experto en criptomonedas, quien habló sobre el anuncio de Sergio Massa en el debate.

Críticas a la moneda digital del Gobierno

“No es una propuesta esotérica, es una bomba de humo para tapar la realidad económica”, dijo Andragnes, quien luego completó: “No hay un proyecto real detrás, es un intento de capitalizar el voto joven”.

“No sabemos si es una criptomoneda o que formato tendría, me parece un manotazo de ahogado”, disparó el experto. “Es un proyecto digital que no tiene trabajo detrás, no busca un uso libre de la moneda”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que esta medida mermaría la privacidad y la libertad. “Es una forma coercitiva, te pueden sacar los impuestos de una. Es un proceso que busca un mayor control, no hay que ser ilusos”, complementó.

Finalmente, Andragnes aseveró que la medida pondría presión sobre muchos miembros de la sociedad. “Es una forma de acceder a un mayor capital imponible, buscando sacar parte del sistema de la informalidad”, concluyó.