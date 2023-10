Gabriel Solano, legislador de la Ciudad (FIT-U), opinó que Argentina marcha a una crisis más grave que la actual, y analizó los exabruptos de Javier Milei. “Tenemos 40 años de democracia y 40% de pobreza, es evidente que acá hay que hacer un balance crítico”, destacó el referente del PO en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Quisiera tu balance de lo que viste en el debate presidencial del domingo pasado.

Yo estuve en Santiago. No vi cómo salió por televisión, lo vi en vivo en el anfiteatro. Tuvo aspectos sorprendentes, porque yo consideraba que, en una elección tan reñida en la que, si bien Milei marca una ventaja en las encuestas, no hay una ventaja categórica y decisiva, se iban a tirar más fuerte.

Por ejemplo, con el tema de "Chocolate", que manejaba no sé cuántas tarjetas de débito en la Provincia de Buenos Aires. Esperaba que los sectores opositores, tanto de Milei como de Bullrich, agitaran para cobrársela a Massa, y no lo hicieron. Quien tocó el tema fue Myriam Bregman.

Cuando uno se pregunta por qué, creo que la única respuesta lógica es que si ellos comienzan a denunciar también van a ser salpicados por hechos similares que hacen a su fuerza política.

No hay una explicación distinta a esta. En una elección tan disputada, perder la oportunidad de cobrar semejante escándalo público es muy llamativo.

Después, en la parte económica, que en un momento concentró los mayores cruces, donde tanto Milei como Massa gastaron sus derechos a réplica, creo que fue una cosa complicada.

or un lado, todos hablaban de una hiperinflación, que no es un tema menor, es un tema muy grave, porque desestructura las relaciones sociales, empobrece de una manera determinante al pueblo, genera crisis política, etc. Pero ninguno de ellos presentó una salida respecto a este tema.

Esto creo que también marca la crisis de este proceso electoral. De manera muy clara, Argentina marcha a una crisis más grave que la actual. Lo que no es decir poco, pensando que tenemos la inflación más alta de los últimos 32 años y todo hace pensar que lo que viene es peor.

Después de la devaluación del 13 de agosto, la brecha cambiaria es más grande que antes. Entonces, lo lógico sería prever una devaluación monetaria para después de las elecciones generales del 22 de octubre, y eso va a generar una inflación todavía más alta.

Entonces, el problema es que, por delante, lo que tenemos es peor que lo que estamos viviendo ahora, y ninguno de los candidatos ofreció una salida frente a esta situación.

El debate mostró los límites de las fuerzas políticas que están peleando por llegar a la presidencia, y también la complicidad frente a una corrupción generalizada cuando el pueblo está muy empobrecido.

Las estadísticas marcan que hay, en los conglomerados urbanos, 18 millones y medio de personas bajo la línea de pobreza . Si uno coloca toda la población argentina, esa cifra supera los 20 millones.

Se cumplen 40 años de democracia. Vos escribiste un libro titulado “¿Por qué fracasó la democracia?”. Se podría decir que, para muchas personas, la democracia es la contracara de la dictadura, está asociada con su fin.

Milei decidió cuestionar la cifra de desaparecidos, pero indirectamente cuestionar toda la política de derechos humanos y lo ocurrido en los ‘70, colocando a la dictadura con una co-responsabilidad en lo que ocurrió y no como único responsable.

¿Creés que Milei decide hacer eso porque se apoya en un significante del fracaso de la democracia que siente mucha gente, y que elige eso para cuestionar la democracia?

Pienso que sí, no es una improvisación de Milei.

Si no lo hubiera dicho nunca y hubiera salido como respuesta a una pregunta inesperada, uno podría pensar que metió la pata, pero esta no es la primera vez que lo dice, lo viene diciendo de forma sistemática desde hace mucho tiempo.

La votación que obtuvo, no me animaría a decir que la obtuvo “a pesar” o “por” ese discurso. Pero viene diciendo eso, y obtuvo la votación que obtuvo, y las encuestas posteriores a las PASO lo ubican nuevamente en el primer puesto de la carrera hacia la Presidencia de la Nación.

Uno tiene que preguntarse dos cosas. Primero, si tiene o no tiene razón. En segundo lugar, por qué lo dice. Porque, aún si no tuviera razón, por qué entiende que le conviene levantar ese discurso en medio de la campaña.

Lo primero es que lo de Milei es una barrabasada, es repudiable. Cuestionando el número de desaparecidos quiere minimizar el terrorismo de Estado, además, lo presentó como un “exceso” durante una guerra, lo que no corresponde bajo ningún punto de vista.

Ahora, muchos de los que se agarran los pelos por lo que dice Javier Milei no quieren admitir que es la variante más extrema de planteos que ellos también han hecho, porque el programa de Milei no nace de un repollo.

Yo escuché a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich decir lo mismo que él muchas veces. La llamada “teoría de los dos demonios” fue constitutiva de la transición de la dictadura a la democracia. El prólogo del “Nunca Más” está basado en la teoría de los dos demonios.

Milei es una expresión más a fondo, más bestial en la forma, pero su programa echa sus raíces en las fuerzas políticas tradicionales. Por eso las fuerzas políticas tradicionales no lo pueden combatir o, cuando quieren hacerlo, lo hacen de una manera impotente, porque son hipócritas.

El peronismo se agarra la cabeza con Milei, pero Menem fue quien dictó el indulto. Los radicales llevaron adelante las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Pero hay una gran diferencia, Argentina condenó como ningún otro país a los militares que tenían las armas, como hizo Alfonsín. ¿No es así?

Entiendo tu punto de vista. Pero, en Argentina existieron 800 centros clandestinos de detención, según está probado. Si uno hace una cuenta ligera, a razón de 30 o 40 genocidas por centro clandestino de detención, estamos hablando de miles de personas.

Los juicios originales abarcaron solamente a un puñado de personas y luego hubo un andamiaje para buscar la impunidad.

Pero Milei ataca también los Juicios a las Juntas. Creo que tiene que ver con atacar al significante democracia, que está catectizada en el gobierno de Alfonsín y la caída de la dictadura, los juicios a los ex comandantes, etc. Milei ataca a la democracia en su conjunto, ¿no?

Lo tomo. Creo que depende del grado de análisis que uno tenga en cada caso. Comparto lo siguiente: cuando él dice esto, piensa que le conviene decirlo.

Creo que hay una parte importante de la población que saca la conclusión de que esta democracia ha beneficiado a una pequeña minoría. Esa minoría Milei la encarna en lo que llama “la casta política”.

Asocia "democracia" con "casta", para ponerlo en términos concretos…

Es así. Yo voy más allá. Tenemos 40 años de democracia y 40% de pobreza, es evidente que acá hay que hacer un balance crítico.

Creo que la izquierda cometería un grave error si piensa enfrentar a Javier Milei defendiendo el statu quo. Si lo hace, va a ser ineficaz para enfrentar a Milei, porque la población tiene mucha razón en expresar un descontento con la realidad que vive.

Mañana voy a ir a El Tongui, un barrio de Lomas de Zamora muy empobrecido. El contraste entre El Tongui e Insaurralde en Marbella gastando ocho mil euros para alquilar un yate de lujo es tan grande que mucha gente de ahí va a votar a Milei porque está enojada con lo que pasa.

Si yo no hago una crítica de que el régimen democrático que existe hoy ha beneficiado a una minoría, que no es solamente la casta política , sino también una casta empresarial. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres.

¿Y qué propondría usted en lugar de esta democracia?

Nosotros queremos una democracia distinta a esta. Esta democracia es muy limitada.

Pero Milei cuestiona la democracia completa, está en contra de que existan constituciones. Una cosa es una crítica desde dentro de la democracia y otra cosa desde fuera, ¿no?

Yo considero que Milei es un facho. Milei tiene todos los rasgos de un facho, solo que en Argentina no están reunidas las condiciones sociales para un fascismo .

Imaginate un escenario de balotaje entre Milei, por un lado, y en frente, o Juntos por el Cambio o Unión por la Patria. En el 2015 la izquierda llamó a votar en blanco. Gran parte del kirchnerismo todavía dice que el triunfo de Macri fue por eso. ¿Qué creés que habría que hacer en un balotaje entre Massa y Milei?

Voy a ser bien concreto y no quiero que se tome como que estoy eludiendo la respuesta. Hablémoslo después de las elecciones del 22 de octubre.

No puedo dar una respuesta concreta a un caso hipotético, estoy peleando porque le vaya bien a la izquierda . Si planteo ahora que voy a votar a Massa en un balotaje, estoy llamando a votar a Massa en primera vuelta, porque muchos me van a decir, “bueno, pero para que entre al balotaje tiene que sacarle Milei menos de diez puntos de diferencia”.

Quiero marcar un tema más. Ayer escuché a Patricia Bullrich entrevistada por Alejandro Fantino, dijo que va a sacar la reforma laboral por decreto y, para que la justicia laboral no se lo frene, va a crear un fuero laboral nuevo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, te das cuenta que las características antidemocráticas no son exclusivas de Milei.

Entonces, ¿es sólo Javier Milei? O Milei es sólo la expresión más despiadada de una tendencia que existe en la actualidad.

Yo tengo que estar denunciando lo que hizo Martín Insaurralde y lo que Insaurralde representa, estoy obligado a hacer eso.

