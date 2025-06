Jorge Asís: "Que la clase política entregue a Cristina Fernández de Kirchner es un error político infinito"

Por Perfil Redacción NEA



"Que la clase política entregue a Cristina Fernández de Kirchner por la obra vial de Santa Cruz es prácticamente un error político infinito", aseguró Jorge Asís al analizar la situación judicial de la expresidenta.

"Porque en ese caso sería una acción de resonancia internacional, sería un problema atroz para el panelista de ´Intratables´, digo Milei, presidente de la república que está en Europa y hace papelones en Europa mientras aquí preside la señora Victoria Villarruel, la Cayetana, a la que ni siquiera saluda, en otra muestra de patología nacional", sostuvo el escritor.

Además señaló que no cree que el Gobierno "tenga la menor intención" y que le parece que "los que más precipitan esta decisión son los medios de comunicación".

"Hoy prácticamente no se habla de otro tema como de no ser la certeza de que mañana se confirma la sentencia y la Doctora va presa. Creo que no va a pasar absolutamente nada", evaluó en diálogo con el periodista Miguel Clariá de Cadena 3.

Las "tres fieras jurídicas"

"Todos descuentan que va a haber un aval de la Corte a la triple, cuádruple, quíntuple sentencia que tiene la Doctora. Están todos esperándolo, todos esperan una reunión que mañana, como si creyeran que estas tres fieras jurídicas de la Corte Suprema de la calle Talcahuano necesitan reunirse y tener una acordada para ponerse de acuerdo. Primer error, porque viven tecnológicamente comunicados todo el día", afirmó Asís.

De acuerdo a su interpretación "la interna de la Corte no es tan desesperante como se cree afuera los que creen conocer la interna de la Corte".

"Según mi información, probablemente mala como siempre me cubro, estas tres fieras jurídicas no son operables desde los medios de comunicación", enfatizó el periodista.

"El dato que puede entusiasmar a mucha gente a cumplir el sueño de la Doctora presa pasa por una cuestión temporal porque la Doctora con mucha anticipación lanza su candidatura a diputada por la Tercera Sección Electoral (de la Provincia de Buenos Aires) y por supuesto que ya está la interpretación inmediata. ´Hace eso porque está segura y porque tiene información de que la Corte va a confirmar la sentencia y va ir presa´", analizó Asís.

"Inmunidad para los que fueron presidentes"

"Nadie va a pensar que yo soy un kirchnerista que salgo a jugarme por la Doctora. Me parece que la Doctora y este es un tema un poquito más profundo, no supo administrar bien ni el legado político ni el legado económico de Néstor Kirchner", opinó en otra parte de la entrevista.

Para Asís "tendría que haber algún tipo de inmunidad para los que fueron presidentes de la República, porque lo que se transmite hacia afuera es la persistencia de un papelón extraordinario”.