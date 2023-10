La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció en una entrevista con Alejandro Fantino que, en caso de asumir la presidencia, tiene la intención de impulsar una modificación en el Código Penal de la Nación que permita la interceptación de comunicaciones entre presos y sus abogados defensores. Además, que derogaría leyes mediante DNU, sin pasar por el Congreso.

En primer lugar, planteó que las grabaciones podrán ser utilizadas “como prueba para la constitución de un nuevo delito”. “Los presos tienen que estar aislados totalmente y lo que pueden tener como derecho constitucional es su defensa y su defensa se graba”, agregó.

Fantino la frenó y preguntó: "¿Cómo que se graba?". “¿Viste cuando tenés a un preso que le pueda estar mandando un mensaje a alguien? Bueno, grabás la conversación con su defensa”. “No podés hacer eso”, respondió su interlocutor. “Bueno, vamos a ponerlo en el Código Penal”, replicó Bullrich ante el planteo del periodista.

En su explicación sobre la controversial medida, la precandidata presidencial aseguró que "yo puedo grabarlo y tenerlo como un elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación y si el día de mañana hay un delito, el juez ordena".

"Vos la prueba que podés utilizar en esa grabación en la constitución de un nuevo delito, no del delito por el que está juzgada la persona. Si vos no haces esto, los narcos te compraron todo en las cárceles", agregó.

La respuesta de Patricia Bullrich

Luego de recibir preguntas acerca de su sugerencia de registrar diálogos entre detenidos y sus abogados, Patricia Bullrich enfatizó que esta medida no sería implementada de manera precipitada.

En este sentido, la candidata señaló: "Siempre bajo la orden de un juez. Lo que pasa es que en los casos de los narcotraficantes que cometen delitos adentro de las cárceles, un juez puede dar la orden de tener grabaciones, y cuando sucede un delito, utilizarlas. Pero siempre bajo la orden de un juez".

Ante la reflexión de un notero sobre que las grabaciones no serían impulsivas, añadió: "No, eso no se puede. Lo que nosotros no podemos permitir es que la cárcel sea el lugar donde se reproduce un delito".

Críticas en las redes

Las declaraciones de Bullrich encendieron la oposición de diversos líderes, quienes argumentaron que reflejaban una falta de comprensión en cuestiones legales y afirmaron que esta propuesta contradice las garantías establecidas en la Constitución Nacional.

“Imagínate lo que serían los planes de seguridad de una persona que desconoce el ABC del derecho constitucional”, sostuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su cuenta en la red social X.

Por su parte, la abogada y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria (UP), Graciana Peñafort, señaló que la Corte Suprema en la acordada 17/2019 establece la confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente como parte de la garantía constitucional de la defensa en juicio.

“Barbaridades que se dicen cuando sos burra con ganas. Y lo que desconocés es la Constitución del país que pretendés gobernar”, escribió Peñafort en su cuenta en la red social X.

Por otro lado, Candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra sostuvo: “Espionaje ilegal, así se llama esto. ¿Qué les asegura que no van a ser víctimas de espionaje si la candidata a presidente de JxC dice esto?”

Bullrich afirmó que derogaría "en dos minutos" las indemnizaciones laborales

La candidata Patricia Bullrich, anticipó que tiene previsto derogar leyes laborales por decreto si no consigue el acompañamiento del Congreso en un eventual mandato.

En diálogo con Alejandro Fantino en Neura, Bullrich señaló que pretende anular las multas laborales para facilitar que las pyme contraten personal en blanco. Ante la propuesta, el periodista le consultó: “¿Cómo las derogás? Llegás al Congreso y tenés a la izquierda y a los Máximo Kirchner que no te las van a querer derogar”.

“Bueno, hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, respondió la dirigente del PRO.

