Dijeron qué, pero no cómo: las definiciones económicas de cada candidato en el debate

Los candidatos a presidentes expusieron en el primer debate sus posturas en temas económicos, y si bien no argumentaron en profundidad cómo piensan controlar, por ejemplo, una inflación que viaja por encima del 120 por ciento anual, o qué mecanismos articularán para sumar las ansiadas reservas al Banco Central, o cómo se podrá "desarticular el entramado de las leliqs", en general apelaron a los discursos que ya venían dando, con sus propuestas generales. Claro que el tiempo disponible tampoco era un gran aliado para explayarse, dado que contaban con dos minutos cada uno para mostrar sus posturas. Y en muchos casos se usaron más para la chicana.

"Argentina está en decadencia por esta maldita casta política. Si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo", fue el camino que eligió el líder de La Libertad Avanza para comenzar su presentación y se centró en mostrar los malos índices del país en los últimos años, subrayando una inflación que en ascenso. Puso el dedo en la llaga en materia de gasto y recordó que "en los últimos 122 años Argentina tuvo 112 déficits fiscales y de las 22 crisis que tuvo, 20 tuvieron origen fiscal", afirmó. "¿Y cómo lo financia?" se preguntó "Con deuda, o con emisión monetaria", comentó.

Reglas confusas, economía y derechos humanos: lo que dejó el primer debate presidencial

Por su parte, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich apeló a la audiencia con su figura de "dura" al asegurar que cuenta con "la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita". Pero no fue mucho más allá de hacer foco en que la principal lucha estará puesta en frenar la inflación, para lo que cuenta con un "plan".

A su turno, el actual ministro de Economía aprovechó los primeros minutos de su exposición en hacer un "mea culpa" sobre las decisiones del gobierno de Alberto Fernández, del que se trató de desligar. "Tengo claro que la inflación es un gran problema de la Argentina. También tengo claro de que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte antes de asumir como ministro de Economía, pido disculpas", dijo. Entre las propuestas menos conocidas del candidato, apeló a la creación de una moneda digital argentina.

Bullrich se subió a “la ola del cambio”, pegó duro contra los k y sedujo al campo

En tanto, el candidato Juan Schiaretti buscó marcar una diferencia entre lo que sucede en Córdoba y el resto del país: "Las dos últimas presidencias destruyeron la economía nacional. Y la causa es que siempre gastaron más de lo que les ingresa", expresó y aseguró que el hilo conductor en la Argentina siempre fue el déficit fiscal. "En Córdoba no tenemos déficit fiscal" e hizo uso de sus dos minutos para señalar que sería el mayor objetivo de su gestión.

Myrian Bregman, por su parte, criticó con dureza la dependencia que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional y pidió, ante todo, desconocer la deuda con el organismo. "Después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades es muy bueno recordar la historia", aseguró la líder de izquierda. "En el '89 sufrimos hiperinflación por hacer lo que pedía el FMI. En el 2001, el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el Fondo. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI", expresó

Javier Milei

Entre sus principales propuestas, el candidato libertario propuso:

1) Una reforma integral del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos y simplificar el sistema tributario

2) desregular a fondo la economía

3) privatizar empresas estatales

4) cerrar el Banco Central

De acuerdo a su mirada, si el país avanza con estas reformas, "en 15 años la Argentina podría estar en condiciones similares a Italia y Francia. Si me dan 20 Alemania o Francia, y si me dan 30, Estados Unidos", aseguró. Sin embargo, no hizo referencia a la dolarización.

Sergio Massa

El actual ministro propuso con dato adicional a lo que viene expresando en presentaciones anteriores, la creación de una moneda "digital" para la Argentina. También se refirió a la falta de dólares, a que el país tiene parte de su economía en negro y a que "tiene problemas en el sistema tributario que limitan su desarrollo". Para resolverlo aseguró que tomaría las siguientes decisiones:

1) Creación de la moneda digital Argentina.

2) Impulso a una nueva Ley de Blanqueo que permita que los que tengan dinero en el exterior lo puedan traer "sin nuevos impuestos".

3) Mayor dureza en el cumplimiento de la Ley Penal Cambiaria y la Penal Tributaria "Cárcel a los que evaden y cárcel a los que fugan", sentenció.

"Gatito mimoso del poder económico", "Plan Platita" y "el 13% de los jubilados": los cruces más picantes del d...

4) Programa de desarrollo exportador para "valorar mejor las exportaciones argentinas: no sólo nuestra energía, nuestro campo, nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y pymes van a tener reducción de impuestos por las exportaciones", aseguró.

Patricia Bullrich

"Todos pedimos a gritos terminar con la angustia que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más", dijo la líder de Juntos por el Cambio en el comienzo de su exposición de dos minutos en los que básicamente se recostó sobre la idea de "luchar contra la inflación".

Además, expresó que ya no se puede "correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, de los jubilados que están por debajo de la línea de pobreza", señaló y aseguró "conmigo esto se acaba".

Para lograrlo, Bullrich se apoya en un plan que le permita eliminar la inflación y que estará liderado por Carlos Melconian. El eje de su presentación fue justamente apoyarse en que el partido tiene "un plan" y "un equipo" para llegar a mejor puerto.

1) Un programa integral que solucione los problemas de fondo", y si bien no dijo cómo lo avanzaría aseguró: "Ese programa lo tengo", aseguró.

2) Además, afirmó que cuenta con un "equipo económico coherente y honesto, con Carlos Melconian a la cabeza".

Juan Schiaretti

Schiaretti buscó mostrar que existen "más de 10 puntos en la superposición de funciones entre Nación, provincia y municipios, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva".

Entre las medidas para lograr terminar con el déficit fiscal el candidato puntualizó:

1) Tener un banco central que custodie el valor de la moneda y que no financie espúreamente al gobierno. Para eso propone dar más independencia a la autoridad máxima monetaria y elegir al presidente dentro de la oposición.

2) Propender a un tipo de cambio libre y único. Sin embargo, en la transición afirmó que se necesitan dos tipos de cambio: "tipo de cambio comercial competitivo y tipo de cambio libre. El tipo de cambio hoy no son los 800 pesos del libre ni los $356 que pone Massa", destacó. Y en su línea argumental explicó que, sin déficit fiscal y con un banco central independiente, los tipos de cambio tenderán a unificarse en un tipo de cambio único.

"Argentina para ser un país normal precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario", argumentó

Myrian Bregman

La candidata presidencial de la izquierda Myriam Bregman transitó el debate presidencial con agudeza y disparó chicanas a todos sus contrincantes por igual. Mostró su eterna disputa con el FMI y le dedicó un apodo a Javier Milei que recorrió todos los portales: "el gatito mimoso".

En los dos minutos que tuvo para referirse a sus ideas fuerza, recordó: "Si llegamos al 60% de pobreza infantil no fue por enfrentar mucho al FMI sino por seguir todas y cada una de sus recetas".

"Advertimos que el acuerdo con el Fondo era inflacionario y tuvimos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI las consecuencias para el pueblo trabajador serán peores. No hay salida si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta", afirmó.

También aprovechó para mostrar que las ideas liberales ya tienen historia en la Argentina. "Ahora aparece Milei con sus ideas como novedosas, pero ya las conocemos. Las aplicó Domingo Cavallo, otro gran empleado del FMI y fueron un desastre", dijo

Finalmente, al revés de lo que dice el libertario, Bregman sostuvo que "para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores".

"Tenemos un programa integral para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador", afirmó la candidata de la Izquierda.

LR