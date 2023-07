Milei, sobre el récord del dólar: "Si mantenemos el modelo vamos a ser la villa miseria mas grande del mundo"

El candidato liberal a presidente, Javier Milei, salió a criticar duramente al oficialismo luego de que la cotización del dólar blue alcanzara un nuevo récord y cerrara la jornada a $527 para la venta. Según el economista, si se continúa con el modelo actual, Argentina podría ser "la villa miseria más grande del mundo".

En su cuenta de Twitter, el diputado escribió: "Dólar a $527. Récord histórico. Si mantenemos este modelo empobrecedor que solo beneficia a los políticos vamos a ser la villa miseria mas grande del mundo".

Y agregó: "Ni los principales partidos ni los medios de comunicación quieren hablar de esto. Es vergonzoso lo que está pasando en Argentina. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

Violento momento en el acto de la AMIA: increparon a Milei y a una periodista y debió intervenir Martín Yeza

Milei le propuso un debate a Massa y le respondió a Alberto Fernández

Este mismo miércoles 19 de julio, Milei salió a proponerle al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, realizar un debate en respuesta a las críticas que dijo ayer en una entrevista con C5N al modelo que propone el liberal.

"Declarar en la tele frente a un periodista militante es fácil. Elija la hora, el lugar, el moderador y llénelo de militantes. Yo voy a explicarle por qué su modelo viene destruyendo el país hace 100 años mientras ustedes los políticos se benefician. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Espero respuesta", escribió Milei.

Encuesta: cae la imagen de Milei y Rodríguez Larreta es el único que gana en todos los escenarios de balotaje

Y también le respondió al presidente Alberto Fernández, quien en una entrevista con la tv alemana había descartado de plano que Milei sea elegido como Presidente. "No creo que la Argentina enloquezca. No, los argentinos no... eso no pasaría. De todas maneras estamos en una democracia, nosotros lo que más preservamos es la institucionalidad", había dicho el mandatario.

"Alberto Fernández, le cuento que enloquecer es seguir haciendo lo mismo desde hace 100 años y esperar resultados distintos. Enloquecer es liberar presos y pretender que el delito baje. Enloquecer es controlar precios y pretender que la inflación baje. Enloquecer es ahogar al sector privado y esperar que se genere empleo. Enloquecer es poner una cuarentena cavernícola y armar una fiestita en Olivos. Enloquecer es querer hacer una Argentina distinta con los mismos ladrones de siempre", retrucó.

JD / CP