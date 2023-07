"Es una elección de tercios y lo importante es entrar al balotaje". La frase pertenece a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo dijo el 18 de mayo, cuando la estrella de Javier Milei parecía encandilar a todos y hasta se especulaba con que sería el candidato más votado en las PASO. Dos meses después, el panorama es distinto: los resultados pobres del liberalismo en varias provincias, de los que el libertario intentó despegarse, junto a las denuncias por compra de lugares en las listas comenzaron a moderar las expectativas de La Libertad Avanza.

Con este escenario, en el peronismo saltaron las alertas, ya que necesitan que el libertario se mantenga competitivo para "robarle" votos a Juntos por el Cambio y evitar una definición en primera vuelta. Además de los pésimos resultados de sus candidatos (reconocidos o no) en las provincias, ahora que Milei entró en un laberinto propio de su falta de estructura cuando faltan menos de 30 días para las PASO.

"Más que nunca, necesitamos a 'San Milei'", reconoció un armador peronista con sede en el Instituto Patria. La frase es compartida por el massismo que observa como su ministro y candidato se enfrenta a una elección casi imposible con los números que manejan ante cada jornada electoral.

Levantar a Milei para llegar al balotaje

¿Qué pasa si Milei se derrumba? ¿Juntos por el Cambio hace campaña contra el libertario para que su votante termine eligiendo entre Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? PERFIL se comunicó con analistas y encuestadores referentes para analizar en este presente de LLA.

Lucas Romero, de la consultora Synopsis, apuntó: "Cuando miras la escena y preguntas por oficialismo y oposición, de una manera binaria 27% promedio intención de voto oficialismo, más de 50% intención el voto opositor". "Entonces no hay forma de ganarle a una oposición unificada. Es derrota en primera vuelta", advirtió.

¿Qué hacer ante esto? "Es un escenario muy parecido al de 2019, en espejo, el oficialismo ocupa el lugar de Macri. En ese entonces el peronismo se unificó. El Frente de Todos metió 48 puntos y ganó en primera vuelta. Hoy pasa lo mismo, invertido. Con la ventaja de que el voto opositor está dividido. Entonces si Milei resiste el oficialismo puede aspirar a una segunda vuelta y eso le permitiría una derrota digna. Es fácil perder 55 a 45 y te vas con un buen caudal".

¿No aspira a un triunfo el peronismo? "Claro que sí, pero en este contexto es el paraíso para Massa. Pero necesitas que Milei sostenga. Siempre a un Gobierno le conviene pelear con oposición uno a uno. Si se juntan todos no hay pelea. Esta es la necesidad que se llama Javier Milei".

Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina consideró: "El peronismo necesita en la provincia de Buenos Aires a Milei arriba de 20 puntos porque divide el voto opositor. Al no haber balotaje, si Milei cae va directo a engrosar a la oposición, por lo tanto sube Juntos por el Cambio y amenaza a Axel Kicillof".

"Por otro lado, a nivel de la boleta presidencial, es la que define. Entonces aún más lo necesitan. Lo necesita Axel y también Massa como peronista nacional. No sé si San Milei, pero la fortaleza es casi obligatoria", sostuvo en diálogo con este medio.

Por último, Gabriel Slavinsky, psicólogo y consultor político aventuró: "Si la oposición no se divide no hay Unión por la Patria. Massa prende velas para que Milei pueda acaparar un porcentaje de JxC. Sin esa opción el voto 'cambio' queda en Juntos. Es el reconocimiento de que UP no depende de sí mismo para continuar en el poder. No es favorito. Se necesita más que una buena campaña, también un otro que complique a la oposición", señaló.

Para concluir, el consultor sumó un aspecto clave: "Juntos por el Cambio nuevamente deja abierta la chance sin consolidar una opción homogénea. Siembra dudas sobre el día después. Se instalaron demasiadas discrepancias", completó.

