Macri espera que los legisladores de JxC apoyen las "reformas razonable" de Milei, en caso que sea presidente

El expresidente Mauricio Macri reiteró este martes su respaldo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pero declaró que espera que los legisladores de esa coalición "apoyen cualquier reforma razonable" de Javier Milei, en el caso de que el postulante de la Libertad Avanza gane las elecciones.

Macri señaló que si bien es el "creador" de Juntos por el Cambio, tiene la "responsabilidad" de que en caso de que La Libertad Avanza "gane la elección, nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso y que nos quiten las trampas que nos pusieron en estos años". "Yo estoy abierto a trabajar con él y con cualquier persona con las ideas de libertad", admitió sobre Milei.

“Personalmente me encontré con Javier Milei sólo una vez”, aclaró el expresidente

Al participar de una actividad en el Instituto de Políticas en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el expresidente dijo: "Yo estoy contento con que aparezca un partido con las mismas ideas", en referencia al espacio que lidera Javier Milei. De todos modos, aclaró que el economista posee "algunas propuestas extremas" que no comparte.

"Compartimos la pasión por Boca. Me votó en las elecciones a presidente de Boca, también en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y me votó por las presidenciales, según lo que me dijo", narró Macri y añadió: “Espero que él ayude a Bullrich cuando esté a cargo de llevar adelante reformas grandes enfrentando a esa terrible fuerza a favor del status quo".

Macri aclaró que "en caso de que ganemos, esperemos que los liberales nos apoyen en las reformas que impulsaremos para cambiar la Argentina, que tuvo déficit fiscal en los últimos 70 años". También señaló que Bullrich "es capaz llevar adelante los cambios profundos que necesita el país" porque es necesario "volver a respetar las reglas para volver a crecer".

El expresidente aclaró: “Personalmente me encontré con Javier Milei sólo una vez” y que “no tengo una relación cercana”. "Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos", remarcó.

"Somos el país donde el populismo fue creado y lo exportamos exitosamente a todo el mundo. Somos el único país que estaba entre los más ricos hace 70 u 80 años y ahora está llegando al 50% de pobreza", cerró.

Macri opinó sobre el escándalo de Insaurralde

El expresidente dijo que hay "señores" como Martín Insaurralde que "se dan el lujo de mostrar la que se llevaron haciendo ostentación abiertamente", al opinar del escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete bonaerense que vacacionó en un barco en el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, los que le valió la renuncia a su cargo y a su candidatura como concejal en Lomas de Zamora.

"Es impunidad grotesca y la tenemos que eliminar en la Argentina", sostuvo en el marco de la presentación de su libro Para qué en el Beth Torah Benny Rok Campus de Miami. En compañía del rabino Mario Rojzman y de José Campanella, Macri propuso recuperar la previsibilidad; "No puede ser que tipos como Moyano te pongan un camión y te tapen la entrada de una fábrica. También tenés señores como Insaurralde que se dan el lujo de mostrar la que se llevaron haciendo ostentación abiertamente", afirmó.

Para el exmandatario, el oficialismo "ha hecho creer que ellos definen lo que es correcto e incorrecto moralmente", lo que consideró como "algo patético". "Engañaron a nuestros jóvenes al decirles que el Estado les iba a regalar una vida y, como si fuera poco, les dieron a entender que delinquir no era un delito sino una necesidad. Destruyeron el respeto, el valor de la palabra e hicieron del día a día en la Argentina algo insoportable", remarcó.

