El fiscal Mola imputó a Martín Insaurralde por lavado de dinero y pidió que se inhiban sus bienes

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, imputó esta tarde por el supuesto delito de lavado de dinero al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y reclamó la inhibición de sus bienes. La medida también alcanza a la modelo Sofía Clerici, quien estaba en Marbella junto al intendente de Lomas de Zamora con pedido de licencia.

Según informó Noticias Argentinas, el fiscal Mola pidió la inhibición general de bienes y los movimientos migratorios de Insaurralde y Clerici, en el marco de la causa que inició el sábado último el abogado Gastón Marano. El letrado denunció al dirigente peronista por evasión ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a raíz de los gastos de lujo que hizo en ese viaje en Marbella y que no se sustentan en su declaración jurada.

Escándalo Insaurralde: apuntan a los funcionarios que llegaron con él al gobierno de Kicillof

Sumado a esto, el diputado nacional de Republicanos Unidos López Murphy junto a la abogada y candidata María Eugenia Talerico, también pidieron que se investigue a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ellos se presentaron en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y la causa quedó en poder del juez federal Ernesto Kreplak.

"No caben dudas que una persona cuya única actividad lucrativa conocida resultan ser cargos públicos, ya que según información pública 'milita' desde los 16 años y luego de acceder a ser concejal en el Municipio de Lomas de Zamora en el año 2003 siempre ha ocupado funciones públicas, exhibe un modo de vivir que no guarda relación ninguna con los ingresos públicos percibidos y puede haber experimentado un enriquecimiento ilícito. Tanto si se comprueba un arreglo matrimonial como el que se pide investigar, o si detenta él mismo o su círculo íntimo un patrimonio y gastos que no encuentran justificación lícita", señalaron.

Tanto Sofía Clerici como Martín Insaurralde fueron denunciados por el escándalo del viaje a Marbella.

A través de sus redes sociales, los denunciantes habían adelantado que acudirían a la Justicia por el hecho. "Exigimos que él (Insaurralde), Kicillof y Massa expliquen cómo costeó su ostentoso viaje con un sueldo de funcionario público", escribió López Murphy en su cuenta de X (Twitter). En tanto, Talerico sostuvo que "hay que limpiar este país. Tenemos la convicción, la experiencia y decisión política del más alto nivel".

Según se supo, ya había denuncias siendo preparadas contra el ahora ex jefe de Gabinete de ministros de Kicillof, luego que trascendieran rumores de que Insaurralde habría pagado en su divorcio a la conductora Jésica Cirio una gran cifra en dólares.

"Decidimos que este lunes iba a ser presentada por aquel tema, y ahora esto va a ser incorporado, no solo por presunto enriquecimiento ilícito como el que estamos viendo, sino también por presunto lavado de dinero", agregó Talerico en diálogo con FM Metro 95.1.

Se suman más denuncias contra Insaurralde por enriquecimiento ilícito: también piden investigar a Clerici y Cirio

Quien también denunció al exjefe de Gabinete bonaerense por enriquecimiento ilícito fue el legislador nacional José Luis Espert. En su caso, la causa recayó en el Juzgado Federal de Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia penal, que también apunta contra Clerici, fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lema.

Es probable que las denuncias contra Insaurralde tramiten todas en Lomas de Zamora por ser donde está radicado, aunque también podría ser en La Plata, por la actividad que desarrollaba como jefe de Gabinete provincial antes del escándalo que lo obligó a dar un paso al costado.

La denuncia contra Sofía Clerici

A las numerosas denuncias se les sumó este lunes otra contra la modelo Sofía Clerici. El autor de la presentación fue el abogado Gastón Marano, conocido en los últimos tiempos por ser defensor del líder de los "copitos", Nicolás Carrizo, detenido por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. El letrado puso sospechas sobre los "lujosos" regalos que recibió la mujer, tales como un reloj Rolex Perpetual Date, valuado en 14 mil dólares; una cartera Louis Vuitton; y una pulsera Cartier.

En ese sentido, Marano planteó que la modelo está inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributista de la categoría más baja. Eso, según dijo, requiere un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales. De ese modo sostuvo que la mujer no tendría capacidad económica para asumir ese tipo de compras.

Tras estallar el escándalo el sábado, Clerici publicó una aclaración en sus redes sociales donde buscó desligar a Insaurralde de las lujosas compras que había realizado, aclarando que ella adquirió los productos. Sin embargo, en varias publicaciones había sostenido que se trataba de un regalo, aunque sin especificar quién se los obsequió.

Clerici es monotributista de la de la categoría más baja, cuya recaudación no coincide con los costos de los lujosos accesorios como carteras y pulseras.

La presentación de Marano quedó radicada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, municipio que gobernó Insaurralde hasta 2021 y en el que estaba postulado como concejal antes de renunciar a su candidatura.

En la denuncia, el abogado también aportó como elemento una foto de la modelo Jésica Cirio, expareja de Insaurralde, con una pulsera marca Cartier. De ese modo buscó poner de manifiesto que se trataría de un "clásico" del ahora exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

"La entrega de joyería onerosa por parte de Insaurralde a Clerici, radica en una particularidad de una pulsera marca 'Cartier' que la modelo exhibió en redes, tal cual se observa en las siguientes fotografías, siendo las primeras dos pertenecientes al usuario de Instagram de Sofía Clerici y la última al de la Srta. Jésica Cirio", reza un fragmento de la presentación a la que accedió PERFIL, acompañada por varias fotos.

Cuál sería el patrimonio real de Martín Insaurralde

"La mera aceptación de los objetos descritos, toda vez que la destinataria de estos pudo haber sospechado su origen ilícito - en tanto el salario y la declaración jurada impositiva de Insaurralde son de dominio público, y la asimetría entre aquellos datos y el costo de esos bienes suntuarios es patente- la haría cómplice del dirigente peronista", dice la denuncia.

"La corroboración de tal aseveración requerirá una intensa investigación penal que busque acreditar, por un lado, el origen lícito o irregular de los bienes y, culminado ello, el conocimiento o desconocimiento por parte de Clerici de ese origen", manifestó.

Pidieron apartar al juez Villena por presunta amistad con Insaurralde

El fiscal solicitó que el juez federal Federico Villena sea apartado por una supuesta amistad con Insaurralde, a lo que se suma que la exesposa del imputado trabaja en su juzgado federal.

El fiscal Mola solicitó esta tarde que el juez federal Federico Villena se aparte de una de las denuncias que recaló en su juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito de Insaurralde. El pedido de recusación lo llevó a cabo sustentado a rumores periodísticos que dan cuenta de una supuesta amistad del magistrado con el exjefe de Gabinete Bonaerense.

Sumado a esto, el fiscal mencionó el hecho que la primera exmujer de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo (hija de un exintendente lomense) trabaja como prosecretaria administrativa en el juzgado federal de Villena.

Por esos motivos, la fiscalía señala que existe un "temor" fundado de parcialidad por parte del juzgado donde recaló una de las primeras denuncias hechas de la mano del abogado Gastón Marano. Se trata de una ocho denuncias contra Insaurralde luego del escándalo que lo tuvo como protagonista y a partir del cual hay acusaciones en su contra, así como otras destinadas a Clerici y Cirio.