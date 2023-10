Cómo varió la posición de Sofía Clerici tras el estallido del Insaurralde Gate

Luego de que se conociera públicamente el viaje que disfrutaron juntos a todo lujo en la Costa del Sol española, la conocida modelo pasó de hacer ostentación de los regalos costosísimos que recibió de manos del Ministro Insaurralde.

La modelo subió fotos en sus redes donde mostraba el lujo con el que se manejaron en Marbella en el Yate, consumiendo langosta y champagne Moêt Chandon, pero luego del escándalo pasó a victimizarse en sus stories y cerrar el acceso a su cuenta poniéndole "candadito".

Además, publicó en su cuenta de X: "Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc, trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente… nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas".

Martín Insaurralde renunció a la jefatura de Gabinete bonaerense luego de las fotos con Sofía Clerici | Perfil

De esa manera se contradijo, ya que ella misma fue quien compartió en Instagram las fotos de las carteras super exclusivas de primerísimas marcas y el reloj Rolex de diseño que recibió de Martin Insaurralde.

El resultado de la exposición llegó a tal nivel que el Ministro debió presentar su renuncia.

