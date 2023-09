En Miami, Juan José Campanella critica a Javier Milei y milita por Patricia Bullrich

Juan José Campanella fue el invitado de honor a Elecciones 2023, Perspectivas, una charla que se hizo en Miami, para analizar el escenario que en Argentina dejaron las PASO. Con él compartieron escenario Mariano Federici, ex funcionario macrista; Carlos Barbeito, fundador de la Escuela Argentina en Miami; y Norberto Spángaro, presidente de MIArgentina, entidad anfitriona de este evento, que además es coordinador de Juntos por el Cambio en Miami.

En Miami, en campaña por P.Bullrich, Campanella y Mariano Federici, ex funcionario macrista radicado en EE.UU.

“Javier Milei no tiene propuestas sobre uno de los peores problemas que tenemos en Argentina, que es la educación”, dijo Juan José Campanella cuando le preguntaron respecto a quien resultó el candidato más votado en las PASO 2023. “Lo único que plantea es dar vouchers a los colegios privados”.

¿Mauricio Macri más cerca de Javier Milei que de Patricia Bullrich?

Si bien el director argentino apuntó a la cuestión educativa, lo que más le preocupa de Argentina es otra cosa: la cuestión de la seguridad. Y sobre ese punto, dice que La Libertad Avanza no aporta una solución. “Milei tampoco plantea nada sobre la corrupción, ni qué piensa hacer con el tema que a mí más me preocupa que es la seguridad, salvo permitir a todo el mundo que compre armas (…) Yo no creo que se pueda llevar adelante un gobierno hablando únicamente de economía”.

(De izq. a der.) En Miami, Norberto Spángaro, Campanella, Mariano Federici, y Carlos Barbeito.

Atento a algunas noticias que leyó respecto de que Milei pierde referentes en distintos puntos de Argentina, Campanella explicó que quizá eso se deba a que “con una buena campaña de marketing, podés vender bien al principio, hasta que después la gente ve el producto (…) Igual entiendo que en un país golpeado como Argentina, suene bien alguien que viene de afuera de la política; pero también estamos cansados de los soberbios, los que dicen que resuelven todo mágicamente”.

Los radicales, Jorge Macri, y el rearmado para la campaña porteña.

Así como Juan José Campanella fue un vocero –y tuitero constante– de la presidencia de Mauricio Macri, ahora sigue en esa línea anticipando su voto a Patricia Bullrich en un escenario inicial –para octubre– de tres tercios “en el que ya nada me sorprende”. Y alentó a los presentes a votar en su misma línea.

"Ya no me sorprende nada", dijo Campanella sobre que ésta sea una elección de tres tercios (Milei, Bullrich, Massa)

Para argumentar su decisión de votar a Juntos por el Cambio, Campanella relató sus sensaciones respecto al país. “Yo me fui de Argentina en 2001; viví diecinueve años afuera y volví. Cuando decidí irme, vivía como todos ustedes, leyendo cada mañana los diarios de Argentina, porque nosotros no podemos despegarnos de nuestro país. En ese momento estaba filmando Luna de Avellaneda (2003), y recuerdo que aunque la crisis era terrible, había una sensación de que de eso salíamos todos juntos (…); el kirchnerismo durante doce años se dedicó a dividirnos y hoy veo que hay una mitad del país enfrentada a la otra (…) La grieta nos tiene hartos, yo perdí amigos, y toda la Argentina se conurbanizó, por eso voto a Patricia Bullrich.”

Campanella y Patricia Bullrich, un vínculo desde antes de las PASO.

Norberto Spángaro es coordinador de Juntos por el Cambio en Miami y el anfitrión de esta charla que se hizo en Pequeña Haití, un barrio de Miami próximo a Biscayne Bay. El ámbito, un taller que customiza autos y motos, y que es centro de argentinos que viven en Miami; como delicatessen previa a la charla, se ofrecía choripán. Spángaro dijo durante el convite que “algunos creen que quienes vivimos acá en Miami somos parte de la oligarquía, pero se equivocan (…) Somos argentinos y nos duele Argentina, y queremos poder colaborar con la mirada que tenemos desde afuera, que es mucho más amplia”.

Para Campanella, la única propuesta de Milei sobre educación son vouchers para colegios privados.

A las palabras de Spángaro le siguieron las Mariano Federici, que fue titular de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, y se mudó a Estados Unidos cuando Juntos por el Cambio perdió las elecciones de 2019. El ex funcionario que hoy trabaja en la actividad privada, dio su mirada sobre su paso por la gestión pública, y para dejar en claro que había que votar a Bullrich en octubre, dijo que tanto ella como él libraron una lucha contra la corrupción. Y Federici aseguró que “durante los cuatro años de gobierno de Macri no ingresó un solo cargamento de cocaína en Argentina”. Para cerrar, recordó que su área participó de la causa judicial contra Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner

Como en Miami hay una amplia comunidad de argentinos, el objetivo de esta convocatoria era destacar la importancia del voto de los argentinos en el exterior en general, y en particular de quienes viven en el sur de Florida, considerando la notable concurrencia a las urnas que se dio allí tanto en 2015 como en 2019.

* Desde Miami