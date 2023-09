Néstor Grindetti se casa por civil con Karina Spalla, funcionaria de Rodríguez Larreta

Así como para algunos políticos de Junto por el Cambio, el 2023 podrá catalogarse como un annus horribilis porque no se cumplió el objetivo electoral del año; para otros, el álbum tendrá algunas imágenes amigables.

Karina Spalla y Néstor Grindetti formalizan una relación de varios años.

Tal parece ser el caso de Néstor Grindetti. En lo político partidario, se impuso a Diego Santilli en la interna bonaerense de Juntos por el Cambio. En lo político deportivo, podría tener una victoria marquetinera si con la colecta que motorizó como presidente interino de Independiente, consigue la millonaria suma que ese club necesita para cancelar su deuda. Cabe aclarar que luego de ganar la interna, avisó que se toma licencia de ese cargo.

Tras ganar interna de Juntos, Grindetti se tomó nueva licencia: ahora de la presidencia de Independiente.

En lo personal, Néstor Grindetti formalizará este fin de semana su relación de pareja con Karina Spalla, ex legisladora porteña y hoy directora de Instituto de Formación Política y Gestión Pública, del ministerio de gobierno porteño. Ella también lo acompañó con un bajo perfil en la campaña que se dio en la interna de Juntos por el Cambio de las PASO de agosto último.

El mensaje de Karina Spalla a Grindetti

En la red social que más utiliza, Karina Spalla celebró el triunfo de Grindetti con cinco imágenes de ambos tomadas en distintos momentos. “Sólo cinco fotos de las tantas de esta campaña que empezó como una aventura cuando me dijiste: ‘Ahora soy yo el que voy a ser gobernador’”, escribió la funcionaria porteña. “Me dio vértigo, pero no me moví un centímetro, ni descuidé un detalle para andar este camino! ¡Y seguimos, y allá vamos! Orgullosa de vos y tu triunfo que también es el triunfo de muchos!!! Dicen q es un lío mezclar la familia y el trabajo, más en una campaña política, yo creo que tienen razón! Pero no somos convencionales, somos tan distintos, y te amo tanto tanto que solo agradezco nuestras historias juntos!!!!", expresó.

¿Qué opinó Néstor Grindetti del resultado de Javier Milei en la Ciudad?

Néstor Grindetti y Karina Spalla además de la política, de Juntos por el Cambio, y de la función pública, van por sus segundas nupcias. Este sábado, en un espacio ubicado en la zona de Pilar, la funcionaria de Horario Rodríguez Larreta y el candidato elegido por Patricia Bullrich para competir en la provincia de Buenos Aires, tendrán su ceremonia civil a media tarde. Si el clima acompaña, será en el amplio jardín del lugar. Luego el festejo. ¿Los invitados? Al cierre de esta edición, ese listado se parecía a una boleta partidaria. La incógnita es si Mauricio Macri regresará para la boda de Néstor Grindetti o si su aproximación a Javier Milei ya convierte en incómoda su presencia.

EI / ED