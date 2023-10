Melconian cruzó a Massa por divulgar un encuentro privado: "Vigilante y botón"

Carlos Melconian, el elegido por Patricia Bullrich para ser su ministro de Economía si gana las elecciones, cruzó al actual titular del Palacio de Hacienda y candidato presidencial Sergio Massa por divulgar un encuentro privado entre ambos. "Estas cosas de vigilante y botón no me gustan. No tiene códigos", expresó.

Entrevistado en LN+, al economista le pasaron un video de Massa en una charla en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) donde manifestó: "Melconian, desayunando en mi casa me dijo ‘por favor cuidame las SIRAs (Sistema de Importación de la República Argentina)".

Al volver al estudio de televisión, Melconian cruzó al ministro: "Yo hablo con todo el mundo, hablé con Cristina Kirchner, hablé con Massa y si me llamaba Alberto Fernández, lo iba a ver a Alberto. Hablé con todo el mundo pero no soy vigilante ni botón: lo primero que hay que decir es que no si el tipo con el que me reuní no habla, yo no hablo ¿Qué tenés que andar hablando? Me paro acá al lado de él y vamos a ver a quién le cree la gente".

Melconian contra Massa: "No tiene códigos"

"Estas cosas de vigilante y botón no me gustan. No tiene códigos, además de que es mentira (lo que dijo), la SIRA es un papelón", afirmó y añadió que el candidato presidencial "no pareciera haber nacido en un barrio", en referencia a su "falta de códigos".

La increíble historia de Melconian, el "Sandro" de la economía

En ese sentido, subrayó: "Si me pongo mano a mano con Massa, en crédito personal, le gano 100 a cero, porque Massa habla y ya no le crees, y yo hablo y me hago cargo".

Sobre el escenario electoral, manifestó: "Mi sentido común dice que Patricia Bullrich debiera ser presidente, no que va haber un ballotage. Si vos ponés un programa posible arriba de la mesa, un gobierno de austeridad que va a controlar todas estas cosas... pero ojo, que dentro de cuatro años tenés que chequear que eso pase”, exclamó.

Asimismo, dijo que el escándalo de Martín Insaurralde, que debió renunciar como jefe de Gabinete bonaerense por su lujoso viaje en plena campaña a Europa con una modelo, va a golpear al oficialismo de cara a las elecciones. “¿En qué anda un político oficialista ahora? En ver cómo le pega esto, su drama es ver cómo le pega. En un país normal actúa la Justicia, pero como acá eso viene lento, entonces la gente no lo puede dejar pasar".

ED