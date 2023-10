“Cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar”, señaló el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, en su llegada a Mar del Plata al mantener un almuerzo con empresarios.

En lo que se denominó una “contra cumbre” al Coloquio de IDEA que se desarrolla en "La Feliz", el candidato libertario se reunió con 50 representantes empresas, a quienes expuso sus propuestas en el caso de ser elegido presidente.

En el encuentro estuvieron presentes Daniel Funes de Rioja (UIA), Martín Cabrales, Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Sebastián Bagó, Bettina Bulgheroni, Marcos Pereda, Gabriel Martino, Patricio Supervielle (Supervielle) y Guillermo Laje (Banco Ciudad), entre otros.

Antes de la reunión, Milei afirmó ante el periodismo que “este almuerzo lo tenía pactado hace 4 meses, puedo elegir no ir a un lugar donde no me tratan bien”.

Crearon la calculadora de la dolarización: cuánto pasaría a valer tu sueldo

Y agregó que Juan Nápoli "tuvo una demanda de 600 a 700 lugares, pero hay una restricción física". "Estarán viendo a (Patricia) Bullrich los que no pudieron estar acá”, manifestó.

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio expuso sus propuestas ante los empresarios de IDEA en el mediodía de este jueves.

Una pista sobre el ministro de Economía

Consultado sobre quién será su ministro de Economía en el caso de que gane las elecciones presidenciales, el candidato dijo que no lo iba a contar "porque después lo operan y lo ensucian". "Es tan delicada la cartera y prefiero, pobre hombre, que lo dejen trabajar tranquilo", reconoció el libertario. Luego dio más detalles y detalló que "está en todas las reuniones de gabinete" y develó: “Es hombre”.

Según Milei, “eliminar el Banco Central es una política inamovible, porque creemos que hay una cuestión de índole moral porque robar está mal, una cuestión técnica". "La cantidad de dinero en la economía la determina la demanda de dinero y no la oferta. Tenemos distintas alternativas para hacer la dolarización”, sostuvo.

Qué dijo Javier Milei ante los empresarios

“Esta puede ser la peor crisis de la historia argentina, no es algo propio de la coyuntura, tiene una raíz estructural. La Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes”, señaló el candidato a presidente.

En cuanto a la propuesta dolarización de la economía, Milei afirmó que “tenemos cinco alternativas para llevar adelante”.

Y añadió: “Lo interesante es que recientemente empezamos a recibir propuestas de distintos actores económicos del mundo financiero para hacer la dolarización, para el que dice 'no hay tuco ni hay pasta'”, en referencia a declaraciones que realizara Carlos Melconian, asesor económico de Patricia Bullrich.

“Lo que sobra acá es estupidez, ignorancia y mala leche”, sentenció.

LM / Gi