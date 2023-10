Daniel González, de IDEA: “Massa se junta todos los días con los gerentes” 

Daniel González se mostró optimista por el futuro de la economía, pero admitió que está preocupado por el corto plazo: “Es la primera vez que, a dos semanas de las elecciones, nos encontramos con la posibilidad de que haya tres ganadores, eso genera una incertidumbre adicional”, aseguró el director ejecutivo de IDEA en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am: ¿Cómo están viviendo este Coloquio de IDEA con concurrencia récord y en un año electoral?

Es difícil transmitir lo que está pasando, pero realmente hay muchísima gente y mucha expectativa.

Entre ayer y hoy, pasaron cuatro de los siete paneles de contenido donde hemos podido presentar buena parte de nuestras 20 propuestas y estamos sumamente satisfechos. Hoy queda la parte política y mañana tendremos mucha economía.

¿Con qué emoción definirías estos días?

Ansiedad, expectativa y algo de preocupación. Nosotros tratamos de promover el sentimiento de optimismo hacia el mediano y el largo plazo, pero estamos preocupados por el corto plazo.

Es la primera vez que, a dos semanas de las elecciones, nos encontramos con la posibilidad de que haya tres ganadores, eso genera una incertidumbre adicional.

Jorge Fontevecchia (JF): ¿Cómo sentís que Massa haya dicho que no es un coloquio de empresarios sino un coloquio de gerentes?

No creo que Sergio Massa haya dicho eso de forma despectiva hacia los gerentes, porque los gerentes son quienes se juntan con él todos los días para discutir precios.

Sergio Massa y la moneda digital argentina que copiaría el “exitoso” modelo nórdico

JF: ¿Y cómo interpretás que Milei haya organizado un encuentro por fuera del coloquio?

La única manera de interpretarlo es en clave electoral. El equipo de Javier Milei habrá decidido que en este momento no les convenía la exposición.

Nosotros nos hemos juntado con él, ha participado del coloquio del año pasado y no creo que sea un desplante.

Pero sí me parece que todos nos perdemos una oportunidad, porque el coloquio es uno de los pocos momentos en el que el empresariado y la política discuten en público. Casi siempre las discusiones son en privado y tiene mucho valor hacerlas en público.

Que algunos decidan no venir por una conveniencia electoral me parece que no está bueno, pero eso no significa que lo sienta como un desplante. Cuando terminemos el coloquio y entreguemos el documento con las 20 propuestas discutidas en profundidad, nos vamos a sentar con todos los candidatos y con sus equipos para tratar de promoverlas.

JF: En comparación con otros coloquios en años electorales, ¿sentís que hay un clima de marcado pesimismo o hay una perspectiva de un futuro promisorio?

Hay una mezcla de las dos. Ayer tuvimos un panel sobre sectores dinámicos y creo que es la primera vez que alguien muestra en profundidad lo que realmente puede generar y de ahí salió optimismo. Nuestro lema es "volvámonos a ilusionar".

Tampoco puedo negar que en el corto plazo va a ser todo muy difícil, los empresarios lo saben y es independiente de quién gane las elecciones. Hay preocupación por el corto plazo y optimismo por el largo.

Fernando Meaños: ¿Crees que este año se instaló definitivamente en la agenda el problema del equilibrio fiscal?

Sí, ahora sentimos que están las condiciones dadas para dar una discusión que en otros momentos era difícil. Hoy hablamos de equilibrio fiscal y no de ajuste. Seguramente cuando en su momento se hablaba de ajuste, también estaban pensando en equilibrio fiscal.

Mañana analizaremos este tema desde el punto de vista del gasto y de los impuestos e ingresos. La política y la sociedad está más preparada para tener esta discusión y desde IDEA estamos convencidos que el desequilibrio fiscal permanente, estructural e infinanciable que está teniendo el país durante décadas es insostenible y es la principal causa del nivel de inflación que tenemos.

¿Tienen una expectativa positiva por el equilibrio fiscal más allá del resultado de las elecciones?

Sí, creo que algunos candidatos lo han promovido más, pero está en la agenda de los tres candidatos principales.

