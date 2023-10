Bullrich y Milei se sacaron chispas y llevaron la campaña a Mar del Plata

El auditorio del Sheraton Hotel de Mar de Mar del Plata estuvo repleto al momento de la llegada de Patricia Bullrich, la única candidata presidencial presente en el 59º Coloquio de IDEA. Su arribo al escenario fue acompañado por un sonoro aplauso, que la interrumpió en su discurso en otras tres oportunidades. Ese comportamiento del mundo de los ejecutivos de empresas mostró el nivel de empatía con esa platea, pero la fuga de varias figuras del círculo rojo hacia el almuerzo con Javier Milei dejó un clima de tensión.

“Es mentira que es una contracumbre. Todos los años los jueves hay un almuerzo organizado por algún banco y, el año pasado, estuve yo. Lo que está haciendo es subirse el precio de un almuerzo que es habitual. Además, acá estábamos a salón lleno, así que tranquilos”, aseguró Bullrich, en una conferencia de prensa que se realizó luego de su paso por IDEA. La candidata opositora no había hecho referencia en su exposición, pero todas las miradas estaban puestas en la tensión generada por la superposición de eventos.

La jornada laboral reducida se metió en el debate del coloquio de IDEA

De hecho, cuando promediaba la media hora de exposición y en el límite con el inicio del almuerzo de Milei, la directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina, Sofia Vago, argumentó el fin de la charla por la agenda de la candidata. “Yo me quedo todo lo que quieran”, sostuvo Bullrich, ante el aplauso de los ejecutivos de las empresas. Eso le permitió extender unos 15 minutos su participación, lo que obligó a algunos participantes postergar su rauda salida hacia el rooftop que está a 4,5 kilómetros del hotel marplatense en donde se desarrolla el Coloquio.

Patricia Bullrich en el Coloquio de IDEA.

La mirada en Bullrich, la atención en Milei

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, cumplió con su palabra: escuchó a Bullrich y llegó tarde al almuerzo con Milei. En la terraza del restorán Furia almorzaron una decena de empresarios que, además, están acreditados en el Coloquio de IDEA.

Uno de los primeros en asegurarse un lugar en la primera fila fue el ex CEO del banco HSBC y fundador de BFLinvest, Gabriel Martino, que no tuvo el mejor inicio de relación con Milei: “Vos estabas con (Horacio Rodríguez) Larreta”, le recordó, a modo de reproche, el candidato libertario.

“Hemos recibido más de 500 solicitudes de gente que quiere venir para acá, pero hay un problema de restricción física”, dijo Milei, a la entrada del encuentro, en donde la capacidad de 50 personas iniciales su duplicó. Todos los gastos estuvieron a cargo del banquero y candidato a senador bonaerense de LLA, Juan Napoli, que debió atender reclamos para agrandar la capacidad del lugar. Los empresarios están ocupados en generar vínculos de confianza con el entorno del libertario, pero su paso fugaz por el lugar los dejó con gusto a poco, según señalaron fuentes que participaron del evento.

Su discurso fue lineal, sólo con algunas interrupciones para demostrar su enojo por un murmullo que provenía del fondo del rooftop. Una vez fue por un llamado telefónico con sonido activo; y, la otra, por una charla privada entre el dirigente libertario Carlos Kikuchi, el periodista Eduardo Feinmann y el empresario Martín Cabrales.

Javier Milei en Mar del Plata ante empresarios.

“No dijo nada nuevo”, se quejó un empresario, quien prefirió guardar el off the record. De hecho, para la mayoría de los presentes, el almuerzo sirvió para dividir aguas en el sector privado. “Los que se quedaron son casta”, se escuchó decir en el entorno del libertario. De hecho, los presentes no estaban cómodos, aunque necesitaban un acercamiento para sostener el futuro de sus empresas, afirmaron.

La cumbre sin Massa, pero con su viceministro

Bullrich machacó su denuncia de sociedad electoral entre el candidato oficialista, Sergio Massa, y el libertario Milei. Y dijo que la ausencia del ministro de Economía en IDEA fue por estar en contradicción con el lema del evento “Argentinos, volvámonos a ilusionar”. “No tiene con qué, en medio de la inflación y el dólar que no paran de subir”, chicaneó la candidata de Juntos en el contacto con la prensa. De hecho, esa conferencia improvisada obligó a una cobertura periodística desdoblada.

Este viernes, y a minutos del cierre, habrá un momento esperado por los empresarios: el debate de los referentes económicos de los candidatos presidenciales. Seguirá vacía la silla de La Libertad Avanza, pero estarán presentes Carlos Melconian, el ministro de Economía de una eventual gestión de Bullrich; y Gabriel Rubinstein, el actual viceministro de Massa. “Al menos, tendremos algo concreto para escuchar”, se alivió una empresaria, consultada en el pasillo del Sheraton Hotel.

AM / ED