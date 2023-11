El macrismo les copa la estética a los libertarios

En el entorno de Javier Milei repiten una y otra vez que la alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich no significa más que un respaldo y colaboración por parte del PRO en la fiscalización. Sin embargo, en la recta final de la campaña, el macrismo le copa la estética a los libertarios. Las caravanas se combinan con caminatas con vecinos y comerciantes y escenarios para "hablarle" a la militancia, la bandera de Gadsen (la amarilla con una serpiente en el centro) fue reemplazada por la de Argentina y se guardó la motosierra. El economista se aferró a la palabra "cambio" para plantarse frente a su adversario, Sergio Massa, y solo falta que se ponga una campera inflable Uniqlo para terminar la transformación cambiemita. Hacia el interior de su partido, no todos están conformes.

En La Libertad Avanza niegan que el PRO tenga injerencia directa en las decisiones y dicen que el macrismo no hizo sugerencias para encarar los últimos días antes del balotaje. Después de los resultados del 22 de octubre, Santiago Caputo -consultor político y amigo de Milei- y Guillermo Francos -el eventual ministro del Interior si ganan el balotaje- se pusieron al frente de la campaña. Karina Milei, sostienen desde LLA, continúa en la mesa chica. Sobre los referentes macristas designados para trabajar con ellos no hubo respuestas.

Los cambios de la última etapa fueron notorios. A los dirigentes más polémicos se les pidió que bajaran la exposición, se sacó a jugar a quienes tienen un perfil más profesional y hasta el propio candidato a presidente moderó sus formas. A partir del 4 de noviembre Milei retomó su típico "Tour de la libertad". En los flayers que circularon a partir de ese fin de semana se vio una novedad: el partido ahora invita a los militantes libertarios a llevar su propia bandera de Argentina. Las recorridas comenzaron a ser cada vez más parecidas a las que históricamente hizo Juntos por el Cambio.

No solo desapareció la motosierra. Ya no se hace una arenga de la extravagancia y hasta el público que sigue a Milei comenzó a transformarse. El domingo 5 de noviembre hubo una marcha del Obelisco a Plaza de Mayo para rechazar el "fraude" (una consigna instalada en redes de la que no existe ninguna denuncia en la Cámara Nacional Electoral). Otra vez las banderas argentinas dominaron la escena, pero lo más sorprendente fue la baja participación de jóvenes, el sector que por excelencia acompaña al libertario desde sus inicios. Por el contrario, la gran mayoría de los manifestantes eran mujeres y hombres mayores, el electorado con el que mejor supo conectar Bullrich durante su campaña.

Desde La Libertad Avanza aseguraron a PERFIL que no tuvieron nada que ver con la marcha del 5 de noviembre: "No fue promovida ni apoyada orgánicamente aunuqe sí puede haber habido militantes o adherentes", sostuvieron. Sin embargo, durante la jornada no solo hubo cantos a favor de la presidencia de Milei, sino que también hubo un camión en Plaza de Mayo con imágenes interactivas de los candidatos libertarios y circuló a los bocinazos una camioneta amarilla ploteada con un león.

En línea con los voceros, una dirigente del espacio libertario inisistió en que las transformaciones que se ven son una decisión propia. "Pedimos las banderitas porque creemos que el votante que no quiere al kirchnerismo en el poder es quien más entiende que lo que esta en juego es la patria".

Más allá de quiénes decidan los cambios estéticos y discursivos, lo cierto es que la presencia del PRO se hace notar hacia el interior de LLA y no todos están conformes. Desde hace días hay reuniones en todos los niveles entre macristas y libertarios. En el corto plazo, el objetivo es que la fuerza que fundó Macri pueda aportar su estructura en la fiscalización y el cuidado de boletas.

Según trascendió, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich se convirtió en un hombre clave para organizar el trabajo conjunto entre los partidos. Desde LLA no confirmaron ni desmintieron cuál es su rol. En off, hay dirigentes de La Libertad Avanza que repiten que los otros nombres claves en este armado son los de la exlegisladora Paula Bertol, el diputado Pablo Torello y el exministro de Trabajo Jorge Triacca. Ninguno respondió la consulta de PERFIL.

En la provincia de Buenos Aires, un dirigente del PRO que ya comenzó a moverse es Diego Santilli. Macri contaba con que el exministro porteño iba a ser uno de los primeros en anunciar su adhesión al respaldo de Milei. Eso no sucedió y el aliado histórico de Horacio Rodríguez Larreta todavía no se pronunció. Sin embargo, sus equipos ya están trabajando en favor de La Libertad Avanza. "Empezó a colaborar con su tropa en la fiscalización. Los territoriales lo van a ayudar. La semana pasada 'El Colo' se reunió con varios candidatos a intendentes de Juntos por el Cambio de la primera y de la tercera sección electoral", aseguraron a PERFIL desde su entorno.

El acercamiento entre las fuerzas no resulta sencillo. El lunes 6, ocho diputados provinciales firmaron un duro comunicado para manifestar su rechazo al acuerdo de Milei con Macri. Al día siguiente hubo una reunión entre el candidato a presidente y los legisladores nacionales electos. Las quejas por la alianza se hicieron escuchar una vez más. El asunto encendió el encuentro al igual que cuál será la mejor estrategia para mejorar la fiscalización.

Desde LLA tienen una respuesta automática para estas consultas y la repiten a todos los medios: "Hay integrantes del espacio que tienen reparos con Macri. Como dijimos mil veces: no hay ningun acuerdo así que seguramente vamos a seguir trabajando sin problemas por las ideas de la libertad". En la reunión en el Libertador, Milei le insistió a los suyos con esa idea, les dijo que solo se trata de un respaldo y que no existe un compromiso político con el PRO.

La diplomacia de los voceros no es compartida por toda la dirigencia libertaria. Un importante referente bonaerense aseguró a PERFIL: "Está todo bien, nos venimos reuniendo. Pero han querido copar la parada y la escena política. Hubo una resistencia clara de nuestra parte y se desbarató cualquier intento de que aparezca la foto del PRO rodeando a La Libertad Avanza".

