La Libertad Avanza se desmembra antes de asumir

El periodista Alejandro Gomel informó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que, después del comunicado de varios legisladores sosteniendo que Mauricio Macri era el límite, ayer por la tarde hubo otro cisma dentro de la estructura partidaria de Javier Milei.

En este caso, ocho legisladores provinciales salieron con un comunicado diciendo que ellos no están de acuerdo con lo que está haciendo Milei. Gustavo Cuervo, Martín Rosas, entre otros, son los que firmaron, Y aseguran que “vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno por parte de Mauricio Macri”.

¿Qué están viendo estos legisladores? Que Macri, más allá de apoyar a Milei, lo que está tratando de hacer es ser el verdadero dueño del poder, en caso de que el libertario gane las elecciones. Sostienen que estaban con Milei porque justamente no querían estar con Mauricio Macri, y ahí es donde empiezan los problemas para el bloque libertario.

Victoria Villarruel: "Los proyectos de 'negacionismo' son para amordazar a los que pensamos distinto"

Anoche, Milei llamó de urgencia a una reunión con los legisladores electos, viajaron desde distintos lugares del país para tratar de contener a su tropa. Estuvo, por supuesto, Milei, estuvo Karina, su hermana y jefa de campaña, se hizo presente también Guillermo Francos, y la idea fue explicar el acuerdo con Mauricio Macri.

Insisten en que es incondicional, aunque cerca de del expresidente sostienen que hasta ahí. Pero la idea es no tener más escapes de legisladores como viene pasando, tanto en la provincia de Entre Ríos, como también legisladores nacionales, y ayer lo de la legislatura provincial con otros ocho.

Carlos Maslatón reveló que lo echaron de C5N por presión de Javier Milei

La manta corta que le presenta el problema Macri a Milei. Por un lado, tratar de traccionar los votos que tuvo Patricia Bullrich y de darle una fuerza en cuanto a estructura política y fiscalización, algo que preocupa mucho a la gente de Javier Milei.

Y por el otro lado esa presencia fuerte del macrismo debilita a lo que fue hasta aquí su as de espadas, ser el rupturista, estar fuera de lo que él llama la casta. Bueno, en esa navaja de doble filo que significa el acuerdo con Macri es donde se está hamacando ahora Javier Milei, entre tener el apoyo de Macri, los votos que pueden traccionar el ex mandatario, la estructura y la fiscalización que le puede dar la experiencia del del macrismo, y por el otro lado, contener a los propios que dicen "no nos unimos aquí para esto".

En busca de la casta perdida

Ahí es donde está jugando ahora el candidato libertario, una apuesta difícil para que nadie se le vaya y poder sumar los votos para llegar al 50% el 19 noviembre. La otra apuesta fuerte va a ser al debate, y en eso ya se está trabajando dentro de la estructura del armado electoral de Javier Milei.

MVB JL