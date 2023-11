La ironía de Cecilia Moreau sobre Macri: "Me sorprende lo que está trabajando"

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, aseguró este lunes 6 de noviembre que en las próximas elecciones de segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, "están en juego dos modelos de país por los próximos 20 años", por lo que destacó que "las decisiones que se tomen embargan el futuro de los argentinos".

En diálogo con Radio La Red, la titular de la cámara baja señaló que "la expectativa es que podamos escuchar estos días desde un lugar de mayor tranquilidad, mayor racionalidad, sin gritos, alguna propuesta, para saber, al momento de definir con nuestro voto el futuro de todos y de todas, hacia dónde vamos y no a este griterío donde no se entiende qué es lo que propone la alianza opositora".

Asimismo, expresó que "al votante le pido que reflexione, que no vaya a votar con enojo, que todos tenemos un enojo atravesado por algo que pasó en estos últimos años". En ese marco, enfatizó que "a la gente que está indecisa le digo que reflexione".

En tanto, pidió que "cuando vayan a votar, sobre todo a las mujeres, voten con corazón, pensando en sus hijos y pensando en el futuro. Que cualquier enojo no puede significar un salto al vacío y que el 11 de diciembre en la Argentina no podemos estar discutiendo cosas que ya están saldadas, como que la educación y la salud son y deben seguir siendo públicas".

"Es racionalidad o irracionalidad", destacó, y además indicó que "tenemos que pensar realmente con la cabeza fría y entender que lo que tenemos enfrente es un salto al vacío, esos saltos al vacío que asustan, que atemorizan".

Sin embargo, Moreau dejó una frase con autocrítica por la gestión actual: "Pedimos disculpas por la parte que nos toca pedir disculpas".

"Sergio es una persona que tiene una capacidad de trabajo incansable, trabaja todos los días la mayor cantidad de horas que puede, y quiere darnos previsibilidad y certezas", aseveró y añadió que "hay que darle una oportunidad a la racionalidad y a la sensatez de gobernar la Argentina".

Las críticas a Macri

En otro momento de la entrevista, Moreau consideró que "(Mauricio) Macri está nervioso", y lamentó que estuviera más comprometido con la campaña actual de Milei que con la de su candidata Patricia Bullrich.

"Primero me sorprende lo que está trabajando, ojalá hubiese trabajado por su espacio político, lo que trabaja por Milei, por ahí les hubiera ido un poco mejor y tendríamos menos problemas hoy en la Argentina porque en el medio de un proceso electoral, además tenemos el proceso de ruptura de un espacio opositor que era importante (por Juntos por el Cambio)".

Y concluyó: "Me parece que lo que le pasó a Macri es que primero él siempre tiene la necesidad de criticar al otro para que no se hable de que la situación que tiene hoy la Argentina es en gran parte por responsabilidad suya, que nos dejó la deuda más grande de la historia argentina y la deuda más grande que otorgó el FMI. El endeudamiento no fue inocuo".

