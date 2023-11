Comunicado y enojo: quiénes son los diputados bonaerenses de Milei que rechazan el acuerdo con Macri

Hace días circula el rumor de que un grupo de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza quiere romper con su partido. Cada vez que el tema llegó a los medios, se desmintió. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un nuevo comunicado de ocho legisladores de la provincia que fue confirmado a PERFIL por uno de sus firmantes: "Esta vez es cierto. El anterior era fake porque no había una definición tomada. El de ahora es un documento para marcar nuestra disconformidad con el acuerdo con entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri", aseguró Fabián Luayza, elegido por la primera sección electoral.

Luayza aseguró que no se trata de una "fuga" de diputados ni una ruptura. "No podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de 'la casta política' a la que vinimos a vencer", dice el comunicado.

Además de Luayza, los diputados bonaerenses que aparecen como firmantes del escrito son Gustavo Cuervo, Viviana Romano, Martín Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández.

Tal y como lo manifiesta el documento, Luayza subrayó: "Simplemente nos posicionamos desde un punto de rechazo, pero no estamos rompiendo con la alianza".

Aunque no se trate de una ruptura oficial, la situación generó malestar en un sector de La Libertad Avanza. Un dirigente libertario bonaerense -bastante enojado- lanzó: "Si mirás quién es cada uno podés darte cuenta de dónde viene esto". Las alianzas que hizo el partido para llenar las listas en la provincia de Buenos Aires parecieran no ser tan sólidas. "Los presionan para que hagan esto. El objetivo puede ser desgastar, llamar la atención o poner un huevo en cada canasta por si gana Sergio Massa", agregó la misma fuente.

Quiénes son los diputados bonaerenses que cuestionaron a Milei

El fantasma sobre los supuestos acuerdos en el territorio entre Milei y funcionarios del oficialismo vuelve cada vez que aparecen estos rumores. La pregunta es a quién responden estos dirigentes. Luayza, que sabe que es un tema recurrente, respondió: "A mí me catalogan por haber sido funcionario de Axel Kicillof. Es cierto: fui director de equipamiento escolar y tenía a cargo la fábrica del mobiliario.A mí me contrató el Frente de Todos para hacer un trabajo puntual y lo hice. Pero de la misma forma trabajé en el ministerio de Justicia, en el área de Infraestructura, en la gestión de María Eugenia Vidal".

"Luayza es el que lidera ese grupito", contestó otro dirigente libertario de la provincia ante la consulta del comunicado. En el espacio más de uno está enojado, sobre todo, por cómo fue el manejo de esta situación en los últimos días con rumores que se echaban a andar. El diputado se defendió y aseguró que el problema radica en que desde que Milei acordó con Macri ellos quedaron desdibujados: "Nos enteramos que el expresidente estaba en la alianza y ya no tenemos tareas. En su momento tenías funciones específicas con las boletas o la fiscalización y ahora nada", dijo.

Por lo bajo se repite un nombre: Carlos Kikuchi. El hombre, que resultó electo como senador bonaerense, fue el armador en la provincia en el primer tramo de la campaña y quien se encargó de armar buena parte de las listas. "Cuando llegó Sebastián Pareja agarra el armado con los pactos preexistentes que había firmado Kikuchi", aseguró un libertario que está en el partido desde sus inicios.

De la lista de firmantes, Luayza no es el único que tuvo un cargo en el gobierno de Kicillof. Sabat, electa por la quinta sección, fue directora de Servicios Auxiliares del ministerio de Transporte provincial.

Luayza, además, es señalado en La Libertad Avanza por haber aportado a la alianza el sello Unión Celeste y Blanco en territorio bonaerense. Ese es el espacio de referencia también de otro de los firmantes, Rozas, quien fue asesor del ministro de Justicia de Daniel Scioli, Gustavo Ferrari, e interventor del Servicio Penitenciario Federal.

La diputada Romano, electa por la primera sección, también está referenciada como aliada de Rozas en Unión Celeste y Blanco.

Cuervo, electo por la cuarta, es el presidente del Partido Federal Renovador. Se trata de un partido que fue uno de los sellos que apoyó la candidatura de Sergio Massa en el 2015 y que hasta el 2021 formó parte de la alianza de Juntos por el Cambio. "El tiene chances de zafar de ese grupito"; dijo el libertario bonaerense enojado. De hecho, uno de los referentes bonaerenses del espacio es Joaquín de la Torre, uno de los dirigentes que coqueteó con Milei en el inicio de la campaña pero que resolvió quedar dentro del armado de Bullrich.

Toledo, electa por la cuarta sección, está referenciada en el partido Fe, otro de los sellos territoriales que se sumaron a la alianza, y en particular a Pablo Ansaloni, el exdirigente de la UATRE que ingresó al Congreso de la Nación como diputado. Alessi y Fernández fueron electas por la cuarta y la septima sección electoral, respectivamente, y tienen bajísimo perfil.