Macri y Milei finalmente concretaron ayer los llamados equipos técnicos, que en realidad son los colaboradores más cercanos tanto del expresidente Mauricio Macri como del diputado de ultraderecha Javier Milei, detalló Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ayer hubo una reunión en donde se juntaron para acordar las dos pruebas de fidelidad entre ambos. Una foto previa al pronunciamiento de diputados y diputadas provinciales y también algunos que ingresarían a la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, que plantearon que “Mauricio Macri es un límite”, algo que el expresidente no escuchaba desde antes de Cambiemos.

La última que lo dijo fue Elisa Carrió que, luego de resignar esa definición sobre Macri, fue finalmente cuando le dio el guiño final a la constitución de Cambiemos, la marca previa a la de Juntos por el Cambio, la misma que está crujiendo en este momento.

El PRO y Milei fortalecen lazos y ya coordinan el cuidado de los votos para el balotaje

Con una Carrió que ahora, ocho años después de aquel momento, dijo que no va a ir a votar. Lo cierto es que bien lejos de eso ha vuelto a aparecer la figura de “Macri es mi límite", pero precisamente de quienes compartieron boleta con Javier Milei hasta las elecciones del 22 de octubre.

Con todos esos datos sobre la mesa, pero sin la oficialización de una posible ruptura de LLA antes de que se termine de cristalizar su composición tanto en las dos cámaras de Congreso como en la Legislatura bonaerense, ayer hubo una reunión ambiciosa, porque la idea es que tanto los colaboradores de Macri como los de Milei puedan acordar dos o tres cuestiones objetivas y prácticas para ordenar lo que va a ser esta nueva alianza.

Uno de los temas centrales tiene que ver con la fiscalización, que está directamente vinculada a otro tema que late en el espacio libertario: las posibilidades de que puedan hacer una denuncia de posible fraude, algo que han ventilado en los medios pero que finalmente no ha tenido ninguna repercusión porque finalmente en el escrutinio definitivo, que es una potestad de la Justicia Electoral y no del Poder Ejecutivo Nacional, es que finalmente no han avanzado ninguno de los planteos presentados.

Por el tema de la fiscalización y la necesidad de LLA de sumar fiscales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, van a haber distintas figuras que van a tener un peso más que relativo. Por ejemplo, Paula Bertol, quien estuvo trabajando en la fiscalización de Patricia Bullrich hasta la primera vuelta.

Obviamente, no fue la única, porque todo estaba bajo la coordinación, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, del diputado nacional y ex viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, que ahora brilla por su ausencia luego del pacto Macri-Milei.

Hay grandes preguntas con respecto a quienes se sumaron y provenían del monzoismo y que estuvieron junto con Bullrich, sufriendo con ella la misma lluvia ácida que les deparó Mauricio Macri como presidente, especialmente a distintos funcionarios, entre ellos a quienes respondían al monzoismo y Rogelio Frigerio.

Lo cierto es que hoy lo que Macri puede poner sobre la mesa para apoyar a Javier Milei es directamente proporcional a la soledad en la que quedó el magnate dentro de Juntos por el Cambio, por haber avanzado en una decisión que sabía que el resto de los socios del espacio iba a rechazar.

El PRO ya trabaja para ayudar a Milei con la fiscalización y el refuerzo del voto ‘duro’

Además de Paula Bertol habrá otra persona de mucho peso y confianza para Macri: José Torello, ex jefe de Asesores y una de las personas más cercanas del expresidente, y que va a tener en sus manos saber realmente si las denuncias de posibles fraudes o irregularidades son concretas y si vale la pena ponerle la firma para avanzar en otra etapa.

Justamente esa otra etapa que forma parte de la configuración política de LLA, que tiene a Fernando Cerimedo, jefe de redes, como una de las personas que más está trabajando la idea del fraude. Algo muy parecido a lo que hizo en Brasil cuando trabajó para Jair Bolsonaro y que fue la razón por la cual la comisión investigadora lo citó para que declare, porque consideran que su rol fue clave para construir con fake news la idea de un fraude y que eso motivara a una movilización en el Planalto

Cerimedo no asistió a la situación que hizo el Poder Legislativo brasileño y sigue trabajando para Milei en este contexto, cada vez más diferente al de antes del 22 de octubre. Parte de eso es lo que ha empezado a surgir a partir del malestar de distintos aliados, pero lo cierto es que en este contexto la cuestión no solamente pasa por la fiscalización, sino también por los fondos de la campaña.

Becerra: "El posicionamiento de LN+ fluctuó a la par que el de Macri"

Algunos dijeron que Mauricio Macri había propuesto 15 millones de dólares para financiar esta etapa de la campaña. Algunas fuentes cercanas al ex mandatario sostienen que no fue por ese monto, pero la propuesta de conseguir dinero estuvo sobre la mesa.

Así es que se empezaron a cerrar las primeras puntadas de lo que va a ser la coordinación de campaña con un Macri que ahora no va a intervenir tanto en los medios, pero que va a seguir funcionando como CEO en un contexto nuevo, porque sabe que su presencia ya es un “límite” para un sector de La Libertad Avanza.

Es que muchos consideran que lo que le conviene es guardarse para evitar que esta situación empeore. Por lo pronto, lo que más les preocupa es cómo financiar la fiscalización y eso, por más que un sector de ese espacio lo maldiga, va a ser Macri el que va a pagar todo ese ejército.

AO JL