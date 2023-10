El experto en medios de comunicación, Martín Becerra, sostuvo que la entrevista que concedió Javier Milei en A24 el pasado viernes no lo favoreció en la imagen pública. "Milei tiene un evidente desequilibrio que pone de manifiesto cada vez que un entrevistador es un poco incisivo". Además, contó cómo influye el pacto entre Juntos por el Cambio con los libertarios. "Macri es una persona que entiende de límites", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hubo una emergencia volcánica de Javier Milei, que pasó de ser candidato a diputado hace dos años a ser el más elegido en las PASO para posteriormente entrar a un balotaje. Al mismo tiempo, La Nación + se convirtió de la nada a ser el canal de noticias más visto en el prime time. ¿Esto dice algo o es una mera casualidad?

No es casualidad. Habla del estado de ánimo de una parte de la sociedad que está más dispuesta a escuchar consignas que, en los 40 años de convivencia democrática, suenan llamativas por su carácter extremista.

Todo esto de exterminar al que piense distinto o su idea negativa acerca de que “donde hay una necesidad nace un derecho”. Además, su agenda es antiambientalista, antivacuna, antifeminista. Y precisamente todo esto tiene en La Nación + uno de sus dispositivos de difusión y elaboración más importante.

Se percibe que posterior al triunfo de Milei en las PASO, pareciera que hubo un cambio en la política editorial de ese medio, siendo algo más crítico con el libertario. ¿Es un proceso inconsciente, que al hacer consciente decidieron cambiar de opinión? ¿O a qué atribuís este cambio de ponerse más críticos con Milei, a partir de su triunfo?

Dos cosas, efectivamente sí hubo un cambio. Estos giros que pegó La Nación+ únicamente lo debilitan. Comenzó el año con ideas empáticas con Milei y, un mes antes de las PASO, pegó ese giro, agrediendo a Milei incluso.

Este giro, por la envergadura que tuvo y la coherencia entre muchas de sus principales figuras, no fue casual. Tuvo que ver con el alineamiento a la candidatura de Patricia Bullrich.

O sea que sostenés que mientras Larreta era el candidato que se suponía que iba a ganar, eran mileistas. Pero cuando Bullrich reemplaza al jefe de Gobierno porteño, apuestan al bullrichsismo. ¿Es correcta esta lectura?

Así es. Y ahora, después de la primera vuelta tuvieron dos o tres días de desconcierto, porque venían con la inercia de pegarle a Milei para favorecer a Bullrich. Luego tuvieron un recálculo y el apoyo de Macri a la candidatura de Milei en el medio. Son varios giros y no creo que a un medio de comunicación le haga bien semejante turbulencia en la línea editorial en tan poco tiempo. De todas maneras, ahora están muy alineados con Milei, incluso conductores que hasta hace 10 días lo denostaban.

Lo que tiene en común toda esta línea, que parece contradictoria, sería consistente con que, en líneas generales, representaba lo que Macri deseaba: primero que Larreta no sea quien se quedara enfrente del partido. Luego, que Bullrich representara al PRO y que las críticas a Larreta por parte Milei le fueran funcionales. Finalmente, cuando Bullrich consiguió la mayor cantidad de diputados y senadores, volvió otra vez hacia al libertario.

¿Es plausible entonces que esa línea editorial responde a la estrategia por etapas de Macri?

Sí, el posicionamiento de LN+ fluctuó a la par que el de Macri. No es sano para un medio de comunicación y pienso lo mismo respecto de una formación política: una institucionalidad, montada sobre cambios tan importantes en tan poco tiempo, terminan estallando, como lo hizo Juntos por el Cambio. En consecuencia, me sorprendería que LN+ salga indemne de todo esto.

¿Creés que primero hay un error en la estrategia de Macri? ¿O, por el contrario lo que busca es manejar a Milei presidente, construyendo una nueva alianza entre el PRO y la potencia comunicativa de los libertarios?

Eso si gana. Incluso si pierde hay una oportunidad clara de capitalizar parte del descontento social y, por tanto, intepelarlo desde alguna formación política desde una derecha furiosa. Lo que pasa es que esos cálculos de gente que le gusta la rosca política, sobredimensionan la importancia de la estrategia de los posicionamientos de algunos líderes y subestiman a la enorme demanda de la sociedad.

En los cálculos en la cabeza de un líder político puede haber mucha fantasía, el problema es cuando esa fantasía se contrasta con la realidad. No sabemos qué va a ocurrir con la masa de votantes de Milei en la segunda vuelta, luego de que Macri y Milei se abrazaron ya que, la interpelación del libertario a su electorado tenía que ver con la denuncia de la casta.

De esta manera, romper organización e institucionalidad, hizo que JxC terminara y, siento que lo mismo va a suceder con LN+. Además, está la fragilidad económica del medio, no es el Grupo Clarín. Hay una subestimación respecto de lo que la Argentina te ofrece para que despliegues tu proyecto.

Muchas veces todos cometemos el error de sobredimensionar la capacidad de planeamiento como agente del futuro que tienen los grandes líderes y creemos que cada uno de los movimientos que se fueron dando son obras maestras. Esto se puede aplicar, por ejemplo, a Cristina o a Macri, pero respecto a Massa, ¿cuál es la visión de él que tiene LN+? ¿Y de Clarín?

Comenzando por LN+, es más consistente su postura, porque es un medio “antiperonista”, es un sello inherente a la señal. Y, en ese sentido, su discurso sintoniza con la oposición del kirchnerismo o el candidato más cercano a ellos. Por supuesto con el matiz de ciertos conductores de ese medio que son menos críticos con Massa.

Al respecto de Clarín también hay un giro. Aclaro que lo veo con la expectativa de alguien que desea que el ecosistema de producción periodística argentino se recupere. Digo esto porque lo que vi en el Grupo Clarín luego de la primera vuelta, sobre todo en TN, fue que recuperaron el ejercicio de consultar a otras fuentes. Y esto es novedoso en ese medio.

En lugar de denostar a Sergio Massa, lo consultan. También se permiten críticas a Milei, cosa que no hubiera ocurrido si la candidata del espacio opositor hubiera sido Bullrich. De esta forma, están jugando a una equidistancia que pone en entredicho los últimos 15 años de línea periodística de Clarín que, en boca de Julio Blanck, era periodismo de guerra.

Entonces, hay una suerte de tregua en ese periodismo de guerra. Probablemente, tenga que ver con los negocios del Grupo Clarín y Telecom, pero es bienvenido que tengan este ejercicios de consultar distintas fuentes.

El viernes en A24 hubo un reportaje en el que el periodista, que normalmente parece afecto al entrevistado, hizo quedar mal a Milei. Es que el candidato presidencial por momentos tuvo cierta dilación entre las preguntas y las respuestas. Pero fundamentalmente porque se quejó de “murmullos” detrás de cámara que no lo dejaban hilvanar sus oraciones.

Mientras que Alfonsín, en su histórico discurso en la Rural, pudo continuar con el mismo mientras lo silbaban y lo aplaudían centenares de personas. ¿Esto afectará negativamente al libertario?

Es la gran diferencia entre un dirigente político que está acostumbrado a escuchar y dialogar, como Alfonsín, y Milei, que tiene un evidente desequilibrio que pone de manifiesto cada vez que un entrevistador es un poco incisivo.

Esto impacta en su candidatura e imagen pública, es difícil que un traspié como este (que se viraliza rápidamente) no haga dudar a sus seguidores e, incluso, a quienes conducen su campaña. Parte del silencio al que se ha llamado en las últimas horas tiene que ver con esto.

Tal vez eso motive a Macri, que no es una persona que entiende de límites, a protagonizar aún más la campaña por Milei. Aunque no lo veo favorable porque, cuando Milei aparece lo hace desbordado. Pero cuando no aparece, Macri se siente habilitado a llenar el espacio, pero él está muy deshabilitado en términos de opinión pública. Las expectativas, en lo referido a comunicación política, deberían ser revisadas por parte del libertario.

