Sergio Massa busca transformar la elección a un plebiscito: Milei sí o no

Sergio Massa se siente cómodo compitiendo contra Javier Milei. Su pelea ya no es Juntos por el Cambio a quien dejó atrás y mucho menos Mauricio Macri. Y en esta competencia directa con el líder libertario, el tigrense planea transformar la elección en un plebiscito: Milei sí o no. El objetivo es que el ciudadano asocie las ideas más peligrosas al apellido de su competidor para que no dude en que esa no es una opción posible.

“Para decirle que NO a Milei, se puede hacer: votando a Massa, votando en blanco o anulando el voto, o con abstención”, reconocen en el equipo de campaña. Todas las opciones son válidas cuando la primera opción del ciudadano está lejos de ser el candidato de Unión por la Patria.

En este sentido, piensan en dos campañas. Por un lado, seguir presentando propuestas. Creen que esto fue bien recibido por los votantes en la segunda etapa de la campaña y hay que profundizarlo. Y por otro lado, poner el foco en las consecuencias de lo que piensa, dice y cómo actúa Javier Milei. Es allí en donde aparece la idea de plebiscito: esta elección se trata de aceptar o rechazar todo lo que el libertario representa.

Massa sabe que el que viene es un “voto prestado”. Muchos de los ciudadanos no lo tuvieron en las anteriores elecciones ni como primera opción ni como segunda. Algunos están eligiendo, incluso, entre la cuarta o quinta preferencia. Por eso, busca que el electorado entienda que se trata de un voto útil para frenar las ideas de Milei.

“¿Aceptás o rechazás la venta libre de armas?”, “¿Le decís sí o no a la privatización de la educación?”, “¿Sí o no a la venta de órganos?”, “¿Si o no a la democracia?”, son algunas preguntas que resonarán en estos 20 días de campaña. En las últimas horas se sumó una nueva consulta para llevar al cuarto oscuro: “¿Sí o no a un presidente con inestabilidad emocional?”. La entrevista que Javier Milei le dio al canal A24 el jueves por la noche mostró a un dirigente desbordado al que desde el oficialismo se le cuestionará si está en condiciones de gobernar el país.

Del otro lado, muestran a un Sergio Massa moderado, presentando propuestas y marcando liderazgo al convocar a un gobierno de unidad nacional “con los mejores” y no entre cúpulas partidarias.

Pero lo territorial también es importante y por eso el candidato a presidente de UxP vuelve al interior del país. Este domingo será el turno de Tucumán en donde participará de la asunción del gobernador electo Osvaldo Jaldo y de Rossana Chahla, la diputada nacional por Frente de Todos de Tucumán, se convirtió en la nueva intendenta de la capital de la provincia y le arrebató la ciudad a Juntos por el Cambio. La visita a la provincia también tiene que ver con la recuperación del candidato de las PASO a las generales. Ma-ssa se impuso en Tucumán con el 44,97% de los votos y sumó 12 puntos en comparación con las primarias. En este territorio, Massa lanzó el llamado a la unidad nacional y allí volverá a insistir con esta idea.

El miércoles podría viajar a Jujuy y Salta. En la primera, el domingo que pasó obtuvo un 11% más de los votos de las internas, aunque aún está abajo de la Libertad Avanza. En la segunda, superó en un 13% su marca en las PASO y también quedó segundo. En el búnker oficial creen que aún pueden seguir creciendo en el norte del país y por eso, volverá a hacer campaña allí.

Después de los gobernadores, los vice apoyan

Vicegobernadores de diecisiete provincias expresaron su respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa para el ballottage del próximo 19 de noviembre y destacaron la capacidad del postulante para “construir los consensos que nuestro pueblo necesita para edificar un futuro mejor para todas y todos”.

“El momento histórico que enfrenta nuestro país exige la conducción y el concurso de quienes estén más preparados para superar las dificultades”, destacaron en un comunicado. Indicaron que el país “precisa, además, capacidad de liderazgo, ideas claras y firmes, una sólida formación y vasta experiencia”. El documento está firmado por las vicegobernadoras de Buenos Aires, Verónica Magario; de Chaco, Analía Rach Quiroga; de Entre Ríos, María Laura Stratta; de Catamarca, Rubén Dusso; y de Chubut, Ricardo Sastre, entre otros.