La campaña electoral culminará el próximo 19 de noviembre con el presidente electo de Argentina que gobernará por los próximos cuatros años y sin dudas dejó –y seguirá dejando– anécdotas y situaciones particulares que serán recordadas por su impacto en los votantes.

Muchos de estos momentos se viralizaron, lo que hizo que se repitieran una y otra vez en las distintas redes sociales y que probablemente sean difícil de olvidar.

A continuación, algunos momentos clave de la campaña electoral 2023:

Los mejores memes tras los resultados las Elecciones 2023

Patricia Bullrich y una “filosofía muy interesante”

En una entrevista con Diego Sehinkman en el canal TN, la por entonces candidata Patricia Bullrich explicó la propuesta de un sistema "holístico" para atender a los ciudadanos de manera integral.

Su explicación no resultó del todo clara para el conductor, que no dudó en responderle: "No entiendo".

—Bullrich: Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad... estén todos bajo una filosofía muy interesante

—Sehinkman: No entiendo.

—Bullrich: Ya lo vas a entender.

—Sehinkman: ¿A nivel ministerio?

—Bullrich: Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas. ¿Viste cuando vos decís voy a un médico y me mira solamente el brazo? Y voy a otro y me mira solamente el pie.

—Sehinkman: Algo holístico, integral...

—Bullrich: Algo holístico, integral.

—Sehinkman: ¿Pero quién da la mirada integral? ¿Es un ministerio, una secretaría?

—Bullrich: Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso.

—Sehinkman: ¿A cargo de un ministro?

—Bullrich: A cargo de alguien que no te lo imaginás.

[DECEPCIÓN] Al final nadie va a poder conocer el sistema que iba a poner el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano iba a estar bajo una filosofía muy interesante. pic.twitter.com/dOWko6bgu4 — La Cosmo (@LaCosmoRevista) October 23, 2023

Los memes por las complicaciones de Patricia Bullrich con el voto electrónico

El abrazo “boxeo” de Sergio Massa

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue tendencia en la red social X (antes Twitter) por un video en el que se lo ve golpear a una persona para luego darle un abrazo.

El hecho se produce cuando Massa va rumbo a su camioneta, donde hay un simpatizante esperándolo con los brazos abiertos. Él, al acercarse, le da primero un golpe y luego lo abraza por varios segundos.

El video se volvió tendencia como “Massa boxeador”.

Javier Milei y el extraño ejemplo de likes y sábanas

La entrevista que dio el candidato de La Libertad Avanza a Esteban Trebucq en La cruel verdad (A24) generó un sinfín de comentarios e impresiones en las redes sociales.

Uno de esos momentos fue cuando se refirió al impacto que tuvo el meme que compartió desde su cuenta, en el que se ve a un león –que lo representa a él– abrazando a un pato –Patricia Bullrich– y que lo publicó luego de la conferencia de prensa que dio la ex candidata.

“Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250 mil likes, tiene casi 16 millones de impresiones (…) Solo en mi cuenta de Instagram tiene un millón de likes. Lo que quiero decir es: así como hay un salame o tres salames opinando desde una computadora... ¿Sabés qué? Mientras que ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas", dijo, lo que generó todo tipo de comentarios.

La entrevista incómoda de Javier Milei: el "murmullo" detrás de cámara, las frases más impactantes y los mejores memes

Milei y Bullrich: “Qué revolución armamos”

La primera aparición en público de Javier Milei y Patricia Bullrich tras el anuncio del apoyo explícito de la dirigente de Juntos por el Cambio fue en el set de A dos Voces, por TN. Allí, con un abrazo algo incómodo, Milei le dijo: "Qué revolución armamos" y Bullrich respondió: "Sí, que despelote".

Tras la risa del libertario, hablaron sobre el meme del león y el pato abrazados, mientras se mostraba en la pantalla del set de televisión.

Luis Barrionuevo y la foto abrazado con un león

Los ritmos de la campaña son veloces y los apoyos parecen tener fecha de vencimiento. Así lo muestra, en parte, lo que pasó con la simpatía entre el sindicalista Luis Barrionuevo y el candidato libertario Javier Milei.

La foto de Barrionuevo abrazado a un león.

La foto de un Barrionuevo sonriente con un hombre disfrazado de león que se conoció en septiembre pasado, poco después ya no sería tal. Luego de que Milei anunciara que con Patricia Bullrich se habían “perdonado mutuamente” y que unirían fuerzas para la segunda vuelta electoral, Barrionuevo se desmarcó de La Libertad Avanza.

Myriam Bregman: “Milei es un gatito mimoso del poder económico"

En el primer debate presidencial, la diputada y por entonces candidata del Frente de Izquierda revolucionó las redes sociales cuando se dirigió al candidato libertario y lo llamó “gatito mimoso”.

"Milei llega hasta acá hablando contra 'la casta', pero es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", dijo Bregman.

Esta fue una de las frases más fuertes que lanzó la legisladora nacional y que, según admitió al término del debate, no esperaba que tuviera la inmediata repercusión en redes sociales que la hizo convertir en Trending Topic en Twitter. Allí, Bregman le endilgó al libertario su acuerdo con la "casta" y con el sindicalista Luis Barrionuevo, y también le recordó que se mudó a un barrio privado.

Patricia Bullrich contra Massa: “Nos hiciste puré”

En el segundo debate presidencial, la ex candidata de JxC cruzó al ministro de Economía por haber llevado "al dólar blue a mil mangos” y generar “hiperinflación y angustia" y por haber aumentado la pobreza. "Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré", se jactó en referencia a la frase utiliza el funcionario como slogan de campaña.

Schiaretti y las interminables referencias a Córdoba

Las menciones a la provincia de Córdoba durante el primer debate presidencial le valieron a Juan Schiaretti un protagonismo inesperado.

El candidato no ahorró en elogios a su provincia al reiterar “tal como hicimos en Córdoba…” y destacó la gestión que llevó adelante como gobernador. Su insistencia lo posicionó como uno de los candidatos más buscados durante la emisión del debate, además de miles de memes que se difundieron en las redes sociales.

El cordobés, que duplicó sus votos entre las PASO y las elecciones generales, agradeció la creatividad y aseguró que insistirá con el “modelo cordobés” porque siente orgullo de la provincia.

AG / Gi