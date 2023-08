Los memes por las complicaciones de Patricia Bullrich con el voto electrónico

Este domingo la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se acercó a las urnas en el marco de las Elecciones PASO 2023 y se volvió un meme como consecuencia de su demoro sufragio tras presentársele inconvenientes con la máquina de voto electrónico.

La exministra de Seguridad reclamó que tuvo que "votar como siete veces" e incluso requirió de la asistencia de dos técnicos y un recambio del dispositivo. "La votación de la Ciudad fue un desastre", sentenció.

Patricia Bullrich: "La votación en la Ciudad de Buenos Aires es un desastre"

"Tuve que votar como siete veces, me cambiaron la máquina porque no funcionaba. Tuve que votar nuevamente en una nueva máquina", reprochó la precandidata a presidenta de la oposición que emitió su voto en la sede de la Sociedad Rural, en el barrio porteño de Palermo.

Además, denunció: "Me pasaba una cosa muy rara, yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra distinta, a la que yo no quería votar. Tampoco imprimía la máquina. Los técnicos trataron de ayudarme. Por supuesto que vieron mi voto, porque no hay otra manera de trabajar, y luego tuvieron que cambiar la máquina".

Los memes por la fallida votación de Patricia Bullrich

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales no perdonaron a Bullrich por el blooper electoral que protagonizó este domingo y rápidamente comenzaron a publicar los memes del insólito momento.

AS./ ED