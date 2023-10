La legisladora oficialista Ofelia Fernández salió al cruce de quienes atacan a los artistas que blanquean su postura política y manifiestan su desacuerdo con el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Con ironía, expuso en sus redes: “Bueno chicus si tanto les molestan los artistas que no piensan como ustedes por qué no ponen al Dipy a cantar algo ingenioso, ya que lo de intendente de la matanza no se armó???”.

Tras la arenga que hizo Wos en su recital para apoyar en el balotaje al ministro de Economía, Sergio Massa, o las expresiones parecidas, pero más solapadas de Lali Espósito, junto a la declaración de las fans de Taylor Swift, los seguidores del libertario expresaron sus críticas y repudio a cada uno de ellos. Frente a esto, Ofelia Fernández se permitió la chicana.

Es que Adrían Martínez, conocido artísticamente como "El Dipy", fue el candidato de los libertarios en La Matanza, donde quedó en segundo lugar debajo del postulante de Unión por la Patria, Fernando Espinoza.

Qué dijo Wos en su recital

Wos incluyó en su show una sesión de freestyle y allí aparecieron sus pronunciamientos sobre los candidatos al balotaje. "No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato", rapeó durante su recital en Morón, en clara referencia a Javier Milei y su alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Espero que haya claridad para el camino que viene, que se vea un destino un poco más claro. Siempre se debe construir con amor, esa debe ser la base”, expresó el músico ante miles de seguidores.

Tras esto, en las redes sociales los seguidores de Milei acusaron al músico de cobrar plata del estado. "Wos? Quién es ese zurdito nefasto? Nosotros tenemos al Duko!", fue uno de los comentarios. "No nos molestan los artistas. Nos molestan sus contratos millonarios con el estado", expresó otro usuario.

RB / Gi