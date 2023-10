Wos apuntó contra Milei, Macri y Bullrich durante un recital: "No rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato"

Como suele pasar en todos los shows de los raperos, durante sus actuaciones en vivo, incluyen una sesión de freestyle, lugar de donde salieron. En esta oportunidad, fue Wos quien aprovechó la ocasión para expresar su desacuerdo con el candidato de La Libertad Avanza, aludiendo al respaldo proporcionado por el fundador del PRO y la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

"No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato", rapeó Wos durante el show que dio anoche en Morón, en clara referencia a Javier Milei y su alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Espero que haya claridad para el camino que viene, que se vea un destino un poco más claro . Siempre se debe construir con amor, esa debe ser la base”, expresó el músico ante miles de seguidores.

Ayer viernes por la noche, Wos realizó el primero de los dos conciertos programados en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, marcando el cierre de su gira correspondiente a su último álbum de estudio, "Oscuro Éxtasis".

El joven artista repasó su éxitos como "Arrancarmelo" que tiene un significado muy importante debido a su relación con el Mundial de Qatar, “Morefeo” y "Andromeda", y hasta contó con la presencia de Nicki Nicole, quien subió al escenario para cantar "Cambiando la piel".

No obstante, a pesar del concierto y el repertorio ofrecido, uno de los momentos más notables ocurrió cuando el público comenzó a entonar cánticos en oposición al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“El que no salta vota a Milei”, entonó el público que asistió al recital y los videos se viralizaron en las redes sociales.

"Canguro" en 2019

Esta no es la primera vez que es rapero se refiere a la política en sus actividades. El 9 de agosto de 2019, de cara a las elecciones presidenciales, lanzó la canción "Canguro" en la que hace referencia a la situación del país junto a un video que, para muchos, hace referencia a Mauricio Macri.

"No vengas a molestar, dicen que esta todo mal, bueno. Yo estoy mas que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego", señala en referencia a la falta de políticas de los sectores de poder con respecto a los diversos problemas sociales.

Por otro lado, se observan frases como: "Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta y si ahora gritamos y cantamos en modo de protesta es porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta".