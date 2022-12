La música que acompañó a la Scaloneta en el Mundial

En las últimas horas, Lionel Messi subió un video que repasaba su carrera futbolística, desde sus inicios hasta la ansiada obtención de la Copa del Mundo. Lo acompañó con la canción Arrancarmelo de Wos, un tema que marcó este mundial de la Scaloneta pero que no es el único en musicalizar este camino.

“No tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar” dice la primera estrofa de la canción de Valentín Oliva, más conocido como Wos.

Además de musicalizar el reel sobre la vida de Messi, esta canción fue usada por los jugadores para graficar diversos momentos del paso por la Copa del Mundo. Como ejemplo, Rodrigo De Paul la utilizó en una historia de Instagram cuando la Selección albiceleste cayó 2 a 1 contra Arabia Saudita, en el partido que marcó el debut en el torneo.

Pero Arrancarmelo no fue la única canción de Wos que musicalizó el Mundial. En la instancia de fase de grupos, cada selección debía elegir una canción para musicalizar el estadio después de cada gol y el conjunto albiceleste eligió Luz Delito, con un famoso riff ricotero (con reminiscencias a la canción Luzbelito).

En el triunfo contra Polonia, la canción que sonó fue La cumbia de los trapos de Yerba Brava. Esta canción también fue la que acompañó un momento que recordaremos para siempre: cuando Messi levantó por primera vez la copa del mundo. "Se viene el fin de semana, todo' a la cancha vamos a ir/ Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir", arranca la cumbia que comenzó a sonar en los 2000 y se convirtió en un himno de cancha.

En la previa de cada partido, la TV Pública -una de las señales que televisaron el mundial ponía al aire un spot publicitario en el que se destacaba el lugar de origen de cada jugador. La publicidad -denominada “La Selección Federal”- estaba acompañada por la canción Tierra Zanta, de Trueno y Victor Heredia.

La canción del trapero comienza con la estrofa “Si preguntan quién soy / Qué llevo, a dónde voy / De tierra santa / Soy de donde nací / Donde voy a morir / Mi tierra santa” y hace un recorrido por la historia latinoamericana, con letras muy significativas. Continuando con los temas que acompañaron a la albiceleste, es inevitable mencionar a “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”.

El tema que cantaron los hinchas argentinos durante el Mundial y que alimentó la ilusión de todo un país, se convirtió en un éxito total en este último mes y, en la previa de la final de la Copa del Mundo, se ubicó en el primer puesto de lo más escuchado del país en Spotify.

De acuerdo al sitio ChartData, la canción de la banda comandada por Guillermo Novellis "rompió el récord de transmisión de un solo día de todos los tiempos para una canción en Spotify Argentina con 1.578 millones de transmisiones después de que Argentina ganara la Copa del Mundo".

No es el primer récord que obtiene este tema: el martes pasado, la canción se había subido al primer puesto de lo más escuchado en el país, y había entrado al número 1 en el “Top 50 Argentina” con más de 500.000 de reproducciones en un solo día.

A esta lista se suman las decenas de canciones que sirvieron como inspiración para las canciones de cancha que se cantaban diariamente en los vestuarios: desde Para los demás, de Andrés Calamaro hasta Imposible, de Callejeros, entre otras.

AO JL