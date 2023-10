Paula Litvachky, Directora Ejecutiva del CELS, destacó la necesidad de generar un diálogo constructivo, respecto a lo ocurrido en la dictadura, que involucre a las nuevas generaciones. “El sistema político está tironeando lo que fue un acuerdo democrático muy profundo de la sociedad argentina y de los distintos partidos políticos”, aseguró la abogada en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

No soy objetivo en la idea de aceptar como normal el negacionismo de los candidatos de La Libertad Avanza. Me gustaría escuchar tu opinión.

Nosotros venimos siguiendo el crecimiento y la irrupción de La Libertad Avanza con muchísima preocupación, porque se pone en juego la democracia misma y veníamos planificando hace tiempo cómo íbamos a pensar, a plantear, este año que son los 40 años de la democracia, y hoy además es un día muy particular.

Y al mismo tiempo que estábamos pensando cómo discutir la democracia hacia el futuro, cómo pensar los próximos 40 años, cómo pensar todos los problemas gigantes, intensos y profundísimos que tiene nuestro sistema, nuestra democracia. Nos encontramos con la necesidad de salir a dar las discusiones más básicas y a defender la democracia en sí, y a defender también lo que fue una construcción política y social muy fuerte, muy profunda durante todos estos años: el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, la discusión sobre qué pasó durante la última dictadura militar.

Además ya está reafirmado también por algunas sentencias judiciales, muy importantes desde el Juicio a las Juntas para adelante, y confirmado como una verdad jurídica que hubo un plan sistemático de desaparición de personas y hubo centros clandestinos.

Ustedes ya reclamaron frente a La Libertad Avanza. Dado el acuerdo de una parte del PRO, por lo menos, con LLA, ¿no tendrían que hacer el mismo reclamo al PRO?

Nosotros discutimos en algunos casos con algunos referentes del PRO, que también plantearon posiciones que ponen en discusión el plan sistemático de desaparición de personas.

¿Si hubo o no hubo terrorismo de Estado? La respuesta es sí o no. Que hubo también terrorismo, no de Estado, no cabe ninguna duda que también existió, y son tan condenables esos asesinatos como los otros.

En el PRO, la discusión fue con algunos matices más diversos y más claros. Ahí hubo, en su momento, decisiones de un sector importante de Cambiemos de apoyar una declaración que planteaba que los juicios eran una política de Estado, y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, una política de Estado. Creo que lo que viene pasando ahora con La Libertad de Avanza es que directamente plantean sin tapujos esta idea.

Marco una diferencia con el PRO cuando fue gobierno, no me refiero ahora que el PRO apoya a La Libertad Avanza. Esas personas que apoyan a La Libertad Avanza, decirles "señores, reflexionen que La Libertad Avanza no defiende lo mismo que el PRO defendía mientras era gobierno".

Exacto. Yo creo que los referentes que fueron en algún sentido negacionistas, en aquel momento, ahora están más cómodos con la posición de La Libertad de Avanza también, hay que decirlo eso.

Y me parece que sí, hay que llamar a la reflexión, en todo caso a quienes están dispuestos a votar a la Libertad de Avanza y a quienes estuvieron dispuestos a apoyar al PRO y a Cambiemos, pero no piensan eso, que ponerle el voto a Milei implica justificar el terrorismo del Estado.

Me parece un buen título que “acompañar a Milei es acompañar el terrorismo de Estado”.

Es que es acompañar posiciones que justifican el terrorismo de Estado. Yo creo que también hay que ser cuidadosos, para ponernos un poco más reflexivos, en que las personas que de alguna manera apoyan a Milei, no necesariamente compran eso.

Merecen respeto los votantes de Milei.

Exactamente. Están dispuestas a decir, "bueno, tengo tantos problemas que lo apoyo igual", y a mí me parece que el reproche fuerte es en sí es al sistema político, a los referentes políticos que están diciendo que da lo mismo votar a candidatos que están comprometidos con el sistema democrático y que claramente tienen una posición sobre lo que pasó en la dictadura, y en el terrorismo particularmente, que aquellos que lo niegan, lo justifican y que, por razones políticas, hacen una diagonal y dicen "yo prefiero justificar este voto de esta manera" como si tuviera que terminar con un régimen, que en este caso es un régimen liberalista.

Me parece que ahí es donde está el problema político muy fuerte en este momento, que es que el sistema político está tironeando lo que fue un acuerdo democrático muy profundo de la sociedad argentina y de los distintos partidos políticos, sobre todo los partidos populares, respecto a la lectura de lo que pasó en la década de setenta.

También me interesa decir esto: me parece que está claro que no hay que tener una mirada sacralizada, una mirada que plantea que no se puede discutir absolutamente nada sobre eso, que hay una única verdad oficial. Nosotros, desde el CELS, ponemos en discusión eso, e incluso lo escribimos en el último libro que sacamos, “Más que Nunca”, donde hay un último capítulo que discute un poco sobre qué está pasando con las políticas de memoria, qué está pasando con los jóvenes que por ahí no se sienten interpelados o identificados con las discusiones qué otras generaciones venimos teniendo desde hace mucho tiempo, porque tuvimos una experiencia directa en relación con la dictadura, con los efectos de la dictadura recién recuperada de la democracia en la década de los 80.

El punto es cómo mejorar esas discusiones, cómo generar adhesión, cómo discutir un horizonte de futuro y una democracia que pueda dar respuesta, al mismo tiempo que se plantea una discusión sobre la dictadura que no justifique de ninguna manera el terrorismo, la violencia estatal, con la idea de aniquilar al enemigo. Me parece que acá lo importante también es hacer conexión o contacto con algunas definiciones que fueron dando tanto Milei como Villarruel en los debates y en algunas declaraciones públicas.

Hay un debate más: pedirle al candidato opositor que pregunte concretamente si hubo o no hubo terrorismo de Estado.

Exacto. Me gustaría invitar a los oyentes al festival que hacemos el domingo que viene, el 5 de noviembre, en el Estadio Malvinas Argentinas, que es por los 40 años de democracia. Va a haber charlas, actividades culturales, justamente por estos 40 años, va a haber música.

La idea es que nos encontremos de nuevo todos, que podamos discutir, que podamos pensar en la democracia y los derechos humanos del futuro, esa es la propuesta, a toda la sociedad y al sistema político este domingo en el Estadio Malvinas Argentinas. Las entradas son gratis, así que si entran a la página del CELS las pueden sacar directamente.

