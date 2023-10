La ONU se hizo eco de las palabras de Milei sobre desaparecidos y pidió "una buena comprensión de la historia”

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, remarcó la importancia de "tener una buena comprensión de la Historia" a la hora de hacer política y afirmó que fomentar la división no ayuda a "curar las heridas", tras las recientes declaraciones del candidato libertario a la presidencia de Argentina, Javier Milei, sobre las cifras de desaparecidos durante la dictadura.

"Una cosa que hecho en falta en la política hoy en día, no sólo en este caso, sino en otras partes del mundo, incluida Europa, es una buena comprensión de la Historia. Me preocupa que los que aspiran a ser líderes políticos no estudien Historia", destacó.

"Lo vemos en Europa o en América Latina. La historia es dolorosa en Argentina, en Chile y en muchos otros países. Una de las manifestaciones más visibles de este dolor son las desapariciones forzosas, las personas desaparecidas, por lo que causa a sus seres queridos", detalló.

En ese sentido Turk señaló que "las familias siguen sufriendo actualmente por no saber el destino" de sus seres queridos, lo que "es horrible". "Es importante, ante todo, saber Historia, curar a partir de ella y permitir que esta curación tenga lugar", explicó el Comisionado de Naciones Unidas para las Derechos Humanos en diálogo con la agencia Europa Press.

Turk destacó que los cálculos sobre desparecidos "son estimaciones de las familias" e indicó que no ayuda en el proceso de curación fomentar “las diferencias sobre un tema tan sensible y que es tan importante para la historia de este país y de muchos otros países".

Conocer el pasado

El especialista remarcó la necesidad de analizar la Historia "desde la perspectiva de evitar que estas situaciones pasen en el futuro". "Francamente, ha sido mi propia experiencia tras crecer en Austria 20 años después de la Segunda Guerra Mundial", subrayó.

"Si realmente ves y escuchas lo que pasó en tu propio país, lo único que querés es que esto nunca pase de nuevo y mantener una actitud de 'nunca más'", argumentó Turk, antes de incidir en que "esta es una actitud que a veces se extraña cuando se escucha a los políticos hablar sobre el pasado".

Por otra parte, defendió que también es importante insistir en la necesidad de luchar contra la mentira, la desinformación y la difusión de discursos de odio. "Es algo que está mal, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético", recordó.

"Sabemos cómo funciona en todos los conflictos del mundo. Empieza con las pequeñas cosas, se hace más grande y luego hay dos poblaciones matándose o la misma población se mata porque se la dividió demasiado. Por eso el conocimiento de la Historia y aprender de ella es absolutamente crucial", reiteró.

"Las leyes sobre Derechos Humanos incluye límites sobre causar daños a otros. Hay que ser claro sobre esto y hay limitaciones a la libertad de expresión. El artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deja muy claro esto cuando se trata de discurso de odio e incitación a la violencia", remarcó.

Qué dijo Javier Milei sobre los desaparecidos

Durante el primer debate presidencial realizado en Santiago del Estero, Javier Milei negó que hubiera 30.000 desaparecidos durante la dictadura de Argentina, asegurando que las cifras "son de 8.753" y afirmando que está "en contra de una visión tuerta de la historia".

En este sentido, el candidato libertario consideró que durante los años 70 "hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos", mientras que "también los terroristas (...) mataron, asesinaron y torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad".

Estas declaraciones fueron duramente condenadas por el actual presidente argentino, Alberto Fernández, quien sostuvo que "resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos".

NT / ds