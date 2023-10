Efecto Milei: “Empezamos a ver una grieta en el mundo empresario”

A lo largo de las elecciones, el sector empresarial siempre se ha visto más volcado al partido de Juntos por el Cambio. Sin embargo, ante la creciente imagen de Javier Milei, para muchas de las empresas no significa un temor la posible llegada del libertario al poder. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista, Ariel Maciel.

“El efecto Milei está perdurando porque todos los días pareciera ser que tiene una nueva faceta y en algún punto, está afectando a los negocios”, comentó Ariel Maciel. “Luego de las PASO, que comenzó como una mayor incertidumbre en todo lo que es el mundo de los negocios y se empezó a recalcular cómo iban a ser las inversiones, está en duda la representación empresarial, ya que muchas entidades empezaron a ver qué pasa si Javier Milei asume como presidente de la nación”, agregó.

El desgaste de la imagen empresarial ante la sociedad

Posteriormente, Maciel manifestó que, “una de las preocupaciones que tiene el sector empresario hace 5 años, tiene que ver con el desgaste de la imagen empresarial ante la sociedad”. En relación a este tema, expresó: “Ese desgaste, lo que está generando es quedar involucrado en todas las situaciones que estén involucradas con la política. Hay muchos empresarios que han visto de antemano que la crisis del sector político, a ellos los iba a dejar en el centro de la tormenta”.

Una grieta en el mundo empresarial

“Con un Javier Milei hablando de la casta empresarial, que está vinculada con los negocios del Estado y los prebendarios, empezamos a ver una grieta en el mundo empresario”, sostuvo el periodista, que luego añadió: “Los dueños tradicionales de las empresas son los que trascienden los gobiernos, en este caso, pareciera ser que hay algunos empresarios que empiezan a evaluar su retiro del mundo empresario y ya dejarle esa posta a su herencia”.

La diferencia entre las empresas tecnológicas y las tradicionales

Por otro lado, el entrevistado señaló que, “desde las empresas tecnológicas no tienen temor al nuevo modelo Milei”. Por el contrario, “los más grandes tienen miedo que venga Milei porque no saben cómo se van a manejar con alguien que está rompiendo estructuras y estos empresarios están acostumbrados a trabajar dentro de esas estructuras”.

“Empresarios de un sector muy particular, decían que lo iban a votar a Milei. En general son muy antikirchneristas, entonces, es el voto útil para que el kirchnerismo no siga en el poder”, planteó Maciel. A modo de cierre, dijo que, “con el crecimiento de Javier Milei no están tan temerosos de lo que pueda llegar a suceder. Empieza a haber un nuevo efecto, Milei llegandole a otro sector que hasta el momento parecía más volcado a Juntos por el Cambio”.