Graciela Fernandez Meijide: "No me cabe en la cabeza lo que hizo Macri"

Graciela Fernández Meijide explicó por qué firmó una solicitada junto a otros referentes de la política y la cultura en apoyo a la candidatura de Sergio Massa: “Nos da mucho miedo que el país, que ya tiene suficientes calamidades, también ponga en riesgo las líneas de la democracia”, afirmó la ex diputada y senadora en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me imagino el esfuerzo que significó decidirse a votar por Massa en una persona como vos. Me gustaría que compartieras cómo lo resolviste y el dilema moral que supone.

Lo primero que tengo que decir es que había habido una primera declaración similar a esta antes de las PASO llamando a no votar a Javier Milei, porque sentíamos que, de todos los candidatos, era uno que ponía trabas para tener una democracia en serio, representativa y federal.

Cuando vimos la avalancha de votos que acompañaron a Javier Milei, nos asustamos y nos preocupamos por sus expresiones y las de su candidata a vice, Victoria Villaruel que no reconoce el juicio a las Juntas Militares, ni que Raúl Alfonsín quiso juzgar, en su momento, a los cabecillas de las organizaciones armadas. De hecho, Firmenich estuvo preso hasta que lo indultó Menem.

Nos da mucho miedo que el país, que ya tiene suficientes calamidades, que seguramente continúen con Sergio Massa, a quién no dejamos de reconocerle una forma de gobernar que nos trajo hasta acá, también se pongan en riesgo las líneas de la democracia, así sea una democracia débil, como la que tenemos en este momento.

No tengo otra explicación. Voy a usar mi derecho de votar. Estuve tironeada de votar en blanco, pero me convenció la obligación que nosotros mismos habíamos tomado antes de las PASO.

¿Qué pensás del apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Javier Milei?

Ellos son dueños de buscar el camino que les parezca mejor. Yo no lo hubiera hecho por las razones que recién mencionaba, pero está claro que ellos no tienen las mismas objeciones, y yo respeto las decisiones políticas.

Macri, en su momento, también habló de "el curro de los derechos humanos" y desde su espacio también se puso en duda la cantidad de desaparecidos...

Digamos que nunca fueron grandes devotos de los derechos humanos. Sin embargo, no fueron en contra de las organizaciones.

¿Hay algo del "Síndrome de Estocolmo" en todo esto? A Macri lo secuestro la "Banda de los Comisarios" que es la misma que operaba en el Olimpo durante la dictadura.

La verdad es que no lo sé. No me cabe en la cabeza esto, pero ocurre. Habrá que preguntarle a él.

