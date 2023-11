Violencia = No democracia

"Es llamativo el porcentaje de jóvenes que votan por La Libertad Avanza. Jaime Durán Barba ha ironizado en alguna ocasión, marcando que los adultos mayores son más propensos a votar a Mauricio Macri porque tienen más experiencia y más conocimiento. Sería injusto asociar la cantidad de conocimiento a un grupo etario. Probablemente cada generación sepa más de determinado tema que a la otra le cuesta más comprender", explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 8 de noviembre de 2023.

En cada época los valores cambian y así cambia la subjetividad de época. Cuando juzgamos los años 70 y se observa al Che Guevara planteando fusilamientos sin el debido proceso previo de defensa de la persona fusilada y, al mismo tiempo, los ideales nobles que pudiera llegar a tener, conmueve de forma negativa. En esos años, la vida no tenía ningún valor.

La relación que hoy tenemos con la muerte es totalmente distinta a la que existía hace 50 años cuando se trataba de algo normal y las guerras estaban naturalizadas, así como también las invasiones entre países, la búsqueda de cambios políticos a través de las armas o hasta el lanzamiento de una bomba atómica aniquilando poblaciones enteras.

Esa subjetividad cambió y los Baby Boomers, la generación que hoy alcanza los 60 años, vivió en un mundo en el cual comenzó a ser inaceptable aquello que, para los que ya tienen más de 70 años, era totalmente normal. De la misma manera, es probable que los jóvenes que hoy votan por La Libertad Avanza tengan una subjetividad de época distinta a la de las generaciones anteriores.

El pacto de la democracia

La democracia es un pacto por el cual se resuelven de manera pacífica y no violenta los conflictos y las diferencias que siempre existieron y siempre van a existir porque, como decía Jacques Lacan, "el deseo es el deseo a otra cosa" y una vez que se logra algo, se empieza a desear algo nuevo.

Esta definición no tiene que ver ni con la política, ni con el Estado, que son conceptos que pueden estar presentes en sistemas violentos y en dictaduras. La democracia propone un pacto en el cual esas diferencias se resuelven sin violencia.

En su etimología, “violencia” se deriva del latin vis que significa fuerza y latus, participio pasado del verbo ferus: llevar o transportar. En su sentido etimológico significa “llevar la fuerza a algo o alguien”. Entonces, la violencia es una imposición por la fuerza de una parte a la otra, o un choque de fuerzas que daña y lastima a ambas partes.

El socialismo apoyará a Massa en el balotaje y afirmaron que Milei es "un riesgo para la democracia"

¿Qué es lo que hace que resolvamos nuestros conflictos mayoritariamente sin violencia? La democracia, que es administrada y ejecutada centralmente por el Estado, pero sostenida por todos nosotros. Acá hay algo del orden de la construcción mitológica que opera de alguna manera.

En la apertura de ayer, escuchábamos cómo el economista Diego Giacomini, el amigo de Milei que lo inició en las escuelas libertarias de la economía, se preguntaba en una entrevista de Periodismo Puro: “¿Dónde está el contrato social? ¿Quién lo firmó?”.

Uno de los principios básicos de la resolución de los conflictos sin violencia es que hay un compromiso intrageneracional e intergeneracional. Hay instituciones que se constituyen y una generación se la lega a la que la precede y pasa a ser algo aceptado por cada uno de los habitantes.

Claramente, los teóricos del contractualismo como Hobbes no hablaban de un contrato de compra venta que se puede conseguir en una librería de barrio. Es un contrato tácito, implícito, fundacional que funciona como mito de origen, pero que a la vez se puede romper.

El rol del Estado en la democracia

Todos delegamos algo de nuestra libertad en un Estado que administra la democracia y la mediación de los conflictos. El Estado debe preocuparse por la satisfacción de las necesidades de las partes en conflicto, pero fundamentalmente debe prestar atención en el mantenimiento del sistema y el cumplimiento de las leyes. Por eso se le dio al Estado el monopolio de la violencia.

Sin ese cumplimiento, sin que nosotros entendamos que cedemos una parte de nuestra libertad y nos sometemos a la justicia o a un decreto, como hicimos durante la pandemia, no hay sistema y quedamos todos en una situación de falta de libertades, de confianza. Según el principio de Hobbs, "hasta el más fuerte tiene que descansar y confiar en alguien".

Los distintos quiebres del sistema democrático a lo largo de la historia

Uno casos en los cuales el sistema comenzó a resquebrajarse este sistema fue el incendio del Reichstag en 1933. El edificio del parlamento alemán ardió durante toda una noche eliminando un símbolo de la democracia del país europeo. La investigación llevada a cabo por la policía incriminó a un comunista holandés, sospechoso de una amplia carrera de atentados. Rápidamente se lo declaró culpable y fue guillotinado.

Los nazis se verían beneficiados por ese crimen. Exageraron el fantasma de un "complot rojo", se arrestaron a más de 4000 comunistas, se invalidó las elecciones de sus parlamentarios a quienes también se detuvieron y enviaron a campos de concentración que los propios nazis acaban de construir.

La solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica

Emilie Durkheim, sociólogo francés, también se preguntaba por qué una sociedad se mantenía unida y no se disgrega en conflictos internos. Encontró dos respuestas. Por un lado, las sociedades que él consideró que tenían una solidaridad mecánica y las sociedades con una solidaridad orgánica.

Las primeras eran sociedades pequeñas y simples. Pueblos feudales, por ejemplo, en el que sus miembros vivían de la agricultura, la cooperación y el trueque. Las personas eran solidarias entre sí porque todas se conocían y se sentían todas partes de un mismo corpus social, una misma identidad. Habían crecido juntos y se conocían de toda la vida. Los lazos sociales eran totalmente sentimentales.

En las sociedades urbanas de la actualidad, no todos nos conocemos, ni mucho menos vivimos de lo mismo. Pero, según Durkheim, hay una "solidaridad orgánica" porque sabemos que nos necesitamos unos a otros para satisfacer nuestras necesidades vitales y tenemos cierta conciencia de que hay que colaborar con el respeto de los derechos del otro para poder mantener los mismos derechos para nosotros, así no esté de acuerdo con el otro o piense completamente distinto.

Una interrupción del sistema democrático aplaudida por las multitudes

En la historia argentina, tuvimos muchos momentos de interrupción del sistema democrático donde imperó la violencia para resolver los conflictos. En 1978, Jorge Rafael Videla inauguró el mundial de fútbol ante una multitud que lo aplaudió.

En su columna de este domingo, el periodista Gustavo González, comparaba la inocencia de gran parte de las personas que aplaudían al presidente de facto con quienes hoy también aplauden discursos violentos, sin ser conscientes a lo que se están sometiendo.

A su vez, el propio Jorge Rafael Videla era un católico profesante y creía que estaba del lado de la razón y del bien. Un fanático que pensaba que la violencia era la única forma en la cual se podía resolver la lucha contra los satánicos que en ese momento eran los que estaban en contra de lo que la dictadura venía a "reestablecer".

"Volvé Videla": vandalizaron un bachillerato con frases que reivindican a la dictadura

Otro momento en el que Argentina decidió resolver de forma violenta un conflicto, más allá de la clara importancia que tuvo en la decisión la pérdida de apoyo que venía teniendo la dictadura, fue la guerra de Malvinas. Leopoldo Fortunato Galtieri, dio un discurso que quedó marcado con mucha tristeza en nuestros: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla".

Lo interesante es que gran parte de la sociedad aplaudía estos discursos. Ni Galtieri, ni Videla eran simples personas desquiciadas. Decenas de miles de personas en estado de ebullición llenaban las plazas para ovacionar sus mensajes.

Freud tenía un texto hermoso en el cual hablaba de que el ser en masa se entregaba al libre albedrío. El Yo se entrega al conjunto y ese conjunto es el que se termina convirtiendo en el libre albedrío de todos y, en realidad, en el libre albedrío de nadie.

El autoritarismo y la violencia no son exclusivos de la derecha

A veces se tiende a pensar que la interrupción del régimen democrático es algo que es sólo de la derecha. En Argentina, todos los gobiernos militares han sido de derecha, pero el autoritarismo y la violencia no es patrimonio de una ideología. En 1993, una periodista cubana se cruzó con Fidel Castro y, ante la crítica por el disparo a un grupo de exiliados y a las políticas comunistas, el mandatario le espetó: “¿Dónde está tu sangre de cubana, muchacha?".

Fidel Castro tiene muchos aspectos que están lejos de ser criticables, pero en este caso se intenta mostrar que el autoritarismo, la falta de democracia y la solución de los conflictos a través de la violencia, no es un fenómeno exclusivo de la derecha. El mandatario anula las razones que pueda tener la periodista para pensar como piensa.

Él es Cuba, la voluntad del pueblo y los valores de la Patria y ella le dice “yo quiero lo mismo que usted, pero además quiero libertad”. Fidel necesita decirle que es una vendida de Los Estados Unidos para poder justificar su accionar antidemocrático. A pesar de que era un gran cuadro político, no podía discutir directamente con los argumentos simples y contundentes de la joven, y tenía que atacarla personalmente.

La silenciosa estrategia de Villarruel para relativizar los crímenes de la dictadura

En este recorrido por actitudes antidemocráticas llegamos a 2016. Jair Bolsonaro, antes de ser presidente y durante la votación de la destitución de Dilma Rousseff, reivindicó al Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el torturador de la propia Dilma durante la dictadura militar en ese país.

En la actualidad pareciera ser imposible que en Argentina algún dirigente pudiera tener alguna actitud similar. Estaría a la altura de un reconocimiento a Astiz por la tortura de las monjas francesas.

Como un simple dato al pasar, recordemos que Eduardo Bolsonaro, hijo y uno de los principales colaboradores de Jair Bolsonaro, estuvo en las elecciones generales en el búnker de Javier Milei, acompañándolo en la elección.

La dictadura de 1976, el origen de una deuda pública que hoy alcanza los 403.000 millones de dólares

Volvemos con esta idea: no se trata de una disyuntiva de izquierda o derecha. Hay violencia e interrupción del orden democrática en cualquier tipo de gobierno, sea cual sea su ideología.

En el informe de Amnistía Internacional sobre la represión del gobierno sandinista de Nicaragua titulado "disparar a matar", la organización humanitaria denuncia una estrategia letal de las autoridades y asegura que la policía nacional, los antidisturbios y los grupos parapoliciales matan de manera intencionada. De hecho, Amnistía asegura que buena parte de las muertes en el marco de las protestas podrían considerarse "ejecuciones extrajudiciales" basándose en los impactos de bala concentrados en la cabeza, el cuello y el tórax.

Incluso en este caso, ni siquiera es una represión sobre personas que podría suponerse que quisiesen defender los intereses del “imperialismo”, como podrían decir desde el Gobierno, sin intención de justificar ningún tipo de accionar de estas características. Las manifestaciones en Nicaragua estallaron por una reforma previsional aconsejada justamente por el FMI, algo que supuestamente debería ser del agrado ideológico del Gobierno.

La versión estadounidense de la quema del Reichstag

Tampoco las rupturas del orden democrático son algo que sólo sucede en las periferias del mundo. Enero del 2021, Donald Trump intentó deslegitimar la asunción de su rival Joe Biden, provocando la toma del Capitolio estadounidense, un gran símbolo de la democracia norteamericana que, de alguna manera se enlaza con la ya mencionada quema del Reichstag en Alemania: “Cuando encuentras a alguien en un fraude, estás autorizado a cambiar las reglas de juego” aseguraba el ex presidente norteamericano que invitaba a "luchar contra los demonios".

Lamentablemente, en este repaso llegamos a la Argentina actual luego de observar fantasmas de otra época de nuestro país con la dictadura, realidades de nuestros vecinos en el continente y el fantasma del fraude que esperamos que no se repita como argumento sea cual sea el próximo resultado electoral.

En esta última etapa de la campaña electoral, se le preguntó a Javier Milei si creía que el régimen democrático era el mejor posible, tal como decía Winston Churchill, y se negó a responder, incluso ante las repreguntas de la periodistas y el pedido de una respuesta contundente.

Fuerte editorial de The Economist contra Milei: "Es un riesgo para la democracia"

Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, también tiene antecedentes de declaraciones antidemocráticas y se animó a negar el terrorismo de Estado en una entrevista: "el Estado, en tal caso, comete abusos, pero el terrorismo en sí es un recurso de los débiles".

Hay filósofos, como Emmanuel Levinas, que debaten el problema de la "otredad", no sólo en las relaciones sociales, sino también en las relaciones personales. Hay personas con problemas de empatía y de reconocimiento de la necesidad del otro. El bebé tiene un estado de "narcisismo primario" en el que no reconoce nada más que su propia necesidad.

Cuando se trasladan estos conceptos a los problemas ideológicos se rompe el pacto de convivencia. No se le reconoce al otro, aunque sea una minoría, su derecho a opinar distintos y tener otro modo de vida.

Maslatón dijo que lo echaron de C5N por presión de Milei

Nunca se puede justificar un daño al otro o a todos para beneficio propio. En otra entrevista, Javier Milei también planteó la necesidad de que “estalle la economía, para que se lleve puesto a la casta política”.

La verdad es que si estalla la economía, quienes la van a pesar peor poco tienen de casta y serán los que tengan menores mecanismos de defensa. Pero esta situación no solamente fue propuesta por Milei. Patricia Bullrich, nueva aliada del libertario también tuvo una idea similar: "Argentina explota el 19. Ojalá explote antes".

Los griegos creían que no existía el mal, en vez de eso, existía la ignorancia y hasta el más tramposo quisiera ganar sin hacer trampa, el problema es que no sabe cómo hacerlo. Desde esa perspectiva, una prefería creer que ese es el verdadero problema de nuestros líderes políticos que, en estado de emoción violenta pueden llegar a este tipo de tesis.

Ojalá que Argentina no explote antes del 19 de noviembre, que no explote después, que no explote el año que viene, que no explote nunca y que podamos resolver nuestros conflictos en el marco de nuestra convivencia democrática tal como lo venimos haciendo orgullosamente hace 40 años. Sin violencia y sin odio.

ADP JL