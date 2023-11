Esmeralda Mitre le pidió a Massa una entrevista para informarle la “grave mala praxis” de La Nación

En otro capítulo más de la disputa de Esmeralda Mitre por ejercer su derecho como heredera dentro de la empresa que fue de su padre, Bartolomé Mitre, la actriz le envió una carta al ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Su pedido se enfocó en una entrevista para informarle “la grave mala praxis periodística implementada en la empresa”.

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de accionista del Grupo SA LA NACIÓN para solicitarle en el marco de la Ley 26522 –teniendo en cuenta su candidatura a Presidente de la República- me conceda una entrevista a los fines de poner en su conocimiento la grave mala praxis periodística implementada en la Empresa, a partir del falllecimiento del Director de la Sociedad,mi padre, el Doctor Bartolomé Mitre”, comienza la carta.

Luego, Mitre, procede a detallar que “la comunicación es un derecho fundamental irrenunciable que no pasa exclusivamente por la tenencia de los medios, pero que tiene que tiene que contemplar este capítulo, y que se apoya fundamentalmente en los criterios de acceso y participación en igualdad de oportunidades para ingresar en la agenda temática de la sociedad, en la producción de mensajes, en el intercambio de ideas, en el debate”.

En este sentido, acusa “falta de ética” del accionar del grupo y denuncia que pudo “detectar manejos dinerarios fraudulentos en perjuicio de todos los herederos de mi padre y del Estado”. Según explica estos “manejos” consisten en “frecuentes transferencias multimillonarias hacia paraísos fiscales con la finalidad de evadir las leyes tributarias y las que penalizan el lavado de activos”. Todo esto, advierte, ya fue denunciado, con el patrocinio de los Doctores Daniel Llermanos y Gabriel Len, en la Justicia Federal y en otros Organismos.

El desembarco de Esmeralda Mitre en La Nación

Esmeralda Mitre lucha desde el fallecimiento de su padre en el 2020 por recuperar las acciones que ella y sus hermanos heredaron en la compañía. Según ella, estas fueron robadas mediante una "estafa" perpetrada por sus primos Saguier y los ex abogados de su padre, la familia Gagliardo.

Esmeralda Mitre: su polémico desembarco en La Nación



Recién en agosto de 2023 la Justicia autorizó su presencia en la Asamblea Anual de accionistas de la empresa. Luego de ese día, Mitre le contó a NOTICIAS que participó asistida por sus abogados Daniel Llermanos y Gabriel Len.

Los Gagliardo, a quienes denuncia, se asociaron con Federico Spinola, que aparece como dueño de más del 20 por ciento de La Nación. Esmeralda y dos de sus hermanos, también involucran a sus primos, la familia Saguier, que actualmente manejan la sociedad. “La querellante soy yo, pero me acompañan 'Bartolo' y Rosario. Dolores nos cedió sus acciones y decidió no participar, y Nequi y mi hermano Santos también”, explicó a NOTICIAS en agosto. “Yo veo el diario y me da vergüenza. Se convirtió en un pasquín”, explicó entonces y anticipó que iba “por todo”.



