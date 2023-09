Bárbara Diez y Esmeralda Mitre juntas en una expo fugaz que evoca la noche de los '90

Ver a Esmeralda Mitre y Bárbara Diez juntas en algunos despachos todavía hoy pueden disparar algunas alarmas. Ellas son dos personas que saben mucho de algunas cuestiones que si tomaran estado público, los clickbaits se dispararían.

Esmeralda Mitre y Bárbara Diez en la expo de Diego Alexandre, en el Bajo Porteño

Esmeralda Mitre, más allá del resultado final que consiga en su disputa con los Saguier por las acciones de La Nación, puso a todo el grupo en situaciones mediáticas que nunca imaginaron. Incluso si los hermanos Saguier le ganaran el juicio que iniciaron por las apreciaciones que ella hizo sobre ellos, el daño mediático está hecho.

En el caso de Bárbara Diez, al menos por el momento, ella prefiere el silencio porque todavía no es el momento de hacer lo contrario. Y en caso de que decida contar su verdad respecto a la separación de Horacio Rodríguez Larreta, ya quedó demostrado que puede prescindir de los medios. A ella le alcanzaron tres diferentes posteos para traspasar cualquier blindaje. Incluso el último que subió como respuesta al aviso de campaña de su ex marido, fue tan contundente que hubo dudas respecto a su autoría por el lenguaje empleado. Pero fue tan suyo como también fue breve su publicación.

Bárbara Diez y Horacio Rodríguez Larreta

Las PASO se convirtieron en una bisagra para Bárbara Diez y Horacio Rodríguez Larreta. Para él y su equipo, la ausencia visible de un plan B en lo inmediato, convierte en futurología tan lábil como las encuestas de cómo reconvierte el “proyecto presidencial” para el que Larreta se propuso desde los 16 años. Hay pocas puntas sobre eso porque la desorientación que provocó la derrota en la interna de Juntos por el Cambio dejó mudo a todo ese equipo. A Bárbara Diez le encuentra ya legalmente separada y habiendo podido sortear algunas condiciones que suelen surgir en divorcios complicados. Además hay un rumor que es casi confirmación acerca de un teléfono celular que nunca debió haber llegado a manos de Bárbara Diez porque quien debía borrar todo su contenido no pudo, no quiso o no supo hacerlo. Y así, se abrió una inesperada caja de Pandora.

Esmeralda Mitre, el anfitrión Diego Alexandre, y Bárbara Diez, en la expo Golden People.

Quizá por esa sensación de haber cerrado una etapa con la formalización legal del divorcio, Bárbara Diez llegó acompañada de Esmeralda Mitre a un evento social de los que ella no es habitué, pero en el que ambas sí querían decir presente por el afecto que tienen por su anfitrión Diego Alexandre. Incluso Bárbara se puso un toque “gold” como él pidió para así potenciar su exposición Golden People.

La idea de Alexandre fue “devolver a este 2023 un bocado de los años 90, donde el dorado, la música y las performance callejeras se fundían con copas y postales de excentricidad”. La ubicación es muy noventosa, por caso, a metros de ahí funcionó Palladium, y también un par de bares que marcaron aquella época. En este 2023, podría decirse que lo más noventa que hubo en la expo Golden People fue que, por el espacio reducido, había mucha más gente en la calle que dentro de la minigalería. También varios personajes de entonces tuneados, por cierto.

EI / ED