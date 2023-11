Graciela Camaño, diputada nacional, lamentó que la política argentina sea puramente pragmática y las alianzas no sean por afinidad ideológica o programa. “No creo que los que son políticos en JxC crean en la sociedad que plantea Milei”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

A lo largo del último año hemos charlado varias veces por su conocimiento de Sergio Massa desde hace mucho tiempo. Usted dijo públicamente en los últimos días que va a votar por él. ¿Cree que este Massa es el mejor de todas sus versiones? ¿Evolucionó? ¿Cómo lo ve usted?

Hay una etapa en la vida en la que las personas se forman en valores. La raíz de lo que uno es.

Vilma Ibarra, sobre Sergio Massa: "No gobierna él"

Después, las circunstancias de la vida lo van llevando por caminos que se resuelven con ética, a veces con trampa o de cualquier manera, pero lo importante es qué es lo que tenés de raíz. Eso es lo que a mí me hace considerar que Sergio Massa puede llegar a ser un gran presidente, o un buen presidente, que esté a la altura de las circunstancias.

Creo que tenemos problemas muy serios. Tenemos destruidos los partidos políticos, y venimos con un derrotero trágico desde que la dirigencia política en la argentina eligió organizarse en esquemas electorales que no se acercan por afinidad ideológica o programa, sino para ver quién se queda con el poder.

¿Quiénes serían los ministros de Economía de Massa y Milei?

Si para llegar al poder tengo que decir A, digo A, pero si al otro día tengo que decir Z, digo Z. Esto ocurre con todos los dirigentes políticos en Argentina, se han vuelto pragmáticos. Y todas las coaliciones que se armaron para llegar al poder son “conglomerados”. No puede ser exitoso un conglomerado, se necesita tener algo en común.

Así vamos yendo en un derrotero trágico. Hoy estamos aquí, a las puertas de un nuevo proceso electoral, donde hay dos personas, una con la que no comparto absolutamente nada de su forma de pensar la política ni de construirla.

Entrevistado por Jaime Bayly, Milei denunció "irregularidades que ponen en duda el resultado" electoral

A pesar de que Milei ha dicho durante todo este tiempo que era la anti casta, terminó armando una lista en la que la compra y venta de candidaturas lo llevó a que, antes de empezar, esté perdiendo a los cuentapropistas que le pagaron la candidatura.

Como corolario, ya sin el análisis del discurso, sino de la acción política, el hecho de que la fuerza que salió tercera abandone su agenda y lo que pensaba de Milei y se pone en una suerte de “sponsoreo”, buscando algún espacio de poder si Javier Milei gana. Menos mal que tiene algunos dirigentes sensatos que se plantaron.

En la primera mitad de año, la pobreza llegó al 40,1% y alcanzó a 18,6 millones de personas

En algún momento contemplé la posibilidad de que Juntos por el Cambio fuera la solución. Por supuesto que yo pensé, en ese momento, que el que podía llevar adelante esa transformación, ese cambio, era Larreta, porque lo vi trabajar, ejecutar, etc.

Pero bueno, el electorado quiso que fuera Patricia, y terminó ahí, poniéndose atrás de una figura que plantea una sociedad en la que yo no creo que ellos crean. Por lo menos no creo que los que son políticos en JxC crean en la sociedad que plantea Milei.

Plantear una sociedad desde el dualismo, desde el anarquismo, un liberalismo del siglo XVII. Milei pareciera que se olvidó que la historia fue evolucionando, y los países occidentales nos hermanamos atrás de determinados principios, que primero fueron filosóficos y después se plasmaron en las constituciones. Los derechos sociales, los derechos de tercera generación, que él niega categóricamente.

Tras la polémica por el "voto cantado", Lilia Lemoine publicó un video "anti fraude" para votantes y fiscales

Además, con su candidata a vicepresidenta, nos vuelve a someter a la tortura de volver a traer los cadáveres, otra vez, para instalar un debate totalmente innecesario. Los que vivimos la dictadura ya nos estamos yendo, y los pibes nuevos no saben nada.

Un debate innecesario en una sociedad que está pauperizada, porque lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo sacamos a la gente de la pobreza.

Quiénes son los candidatos que evalúa Sergio Massa para su Ministerio de Economía | Canal E

Quien fue profesor de Obama y ministro de Estrategia de Lula, Roberto Mangabeira Unger, planteaba que había dos tipos de partidos políticos: los de poder y los de ideas. Los partidos de ideas eran aquellos que defendían una visión de cómo debería ser el mundo, pero nunca gobiernan; mientras que los partidos de poder son aquellos que se adaptan a las circunstancias.

Aquí podríamos englobar al peronismo, que se adecúa a la demanda y no a la oferta, por decirlo de alguna manera. Siempre confundió a los no peronistas cómo el mismo partido podía albergar a personalidades tan diferentes como Carlos Menem y a Néstor Kirchner, por ejemplo. Me lo explico intelectualmente pensando que, si Kirchner hubiera sido presidente en los ‘90 hubiera privatizado, así como Menem en el 2003 hubiera estatizado.

¿Se puede decir que Sergio Massa es el síntoma de unión de esos dos extremos, como una síntesis, en términos hegelianos, de lo que representan Menem y Kirchner?

Balojate 2023: otra encuesta da ganador a Milei por casi 2 puntos sobre Massa

Él vivió las dos etapas, y las vivió militando. Yo ubico a Sergio Massa en el centro, no a la izquierda.

Creo que uno de los grandes problemas que tiene que resolver el kirchnerismo es explicar el fracaso de la izquierda. Porque, más allá de los partidos de izquierda, el kirchnerismo gobernó con un sesgo de izquierda que después transformó en populismo. Llegó hasta acá con el discurso de la representación de los más pobres, pero generando pobreza.

Liliana Franco: "El debate va a jugar un rol importante en las elecciones"

Sergio Massa es moderno. La edad le permite despegarse un poco de todas las vicisitudes de la Argentina quebrada, dolida, y le puede dar una oportunidad esto que él mismo plantea, abrir su gobierno.

El país no aguanta otra cosa que la unidad nacional. No hay posibilidades de que ninguno de los dos gobierne desde un extremo. La sociedad está demasiado rota y va a haber intolerancia social si no se advierte.

Agustín Rossi y Victoria Villarruel estarán cara a cara en el debate de candidatos a vicepresidente

Lo más importante que tiene que visualizar el próximo presidente es cuál es su legitimidad, y sobre la base de esa legitimidad, pensar una estrategia de gobierno y cogobierno que le permita tomar las medidas necesarias sin seguir vulnerando a la gente.

Algunos dicen “se necesita un ajuste”. ¿Más ajuste?, ¿acaso estamos todos locos? Estos cuatro años ha habido mucho ajuste. Se llegó a un acuerdo con el Fondo, se le pagó, se ha tenido que transitar un sendero de ajuste.

Mercados: expertos aseguran que empezó la especulación por las elecciones

Lo que nos queda es algún alivio, porque hay créditos sociales que pueden llegar hasta la disposición del próximo gobierno, pero eso no puede estar acompañado por una motosierra.

La sociedad no va a tolerar un plan motosierra, porque la cantidad de pobres que tenemos, de gente trabajando sin derechos, de sufrimiento al que está sometido el que tiene un comercio o trata de tener una industria, va a ser que no sea tolerable que el próximo presidente crea que tiene la suma del poder público.

Otro robo más: Javier Milei plagió la idea de su “plan motosierra” | Noticias

El próximo presidente va a tener que gobernar con acuerdos. En ese sentido, el llamado de Massa me parece interesante. Quiero ver hasta dónde abre su gobierno, porque no se trata solamente de llenar casilleros de un gabinete, se trata de incorporar la discusión, de establecer una mesa que abra las puertas a la sociedad.

La sociedad, con estos niveles de representación, tiene que poder estar en algún lado discutiendo con el próximo gobierno. Todos los sectores productivos, los trabajadores, aquellos que están organizados en el trabajo informal. Me da la impresión de que van a tener que tener mucho cuidado quienes gobiernen, y no advierto que ese sea el espíritu que reina en La Libertad Avanza, no es lo que pregonan ni lo que piensan.

Aseguran que, “gane quien gane las elecciones se viene una devaluación muy fuerte”

El mundo está sumamente complicado. Si nosotros pudiéramos ordenar un poquito nuestro país, con inteligencia y capacidad, que a la sociedad argentina le sobra, si le damos un changüí a la sociedad, vamos a permitir que fluyan esas capacidades del recurso humano que tenemos, que es lo más importante que tenemos.

Lo más importante que tiene la Argentina para salir adelante son los argentinos. Es algo que se ve en todos los órdenes.

FM JL