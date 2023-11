Una nueva encuesta realizada por la consultora que acertó los resultados de las elecciones generales, Proyección Consultores, coloca al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei por sobre el candidato oficialista Sergio Massa con una diferencia de casi 2 puntos

En los últimos días, distintos relevamientos ubican a Milei liderando los sondeos de opinión: La consultora Opinaia (43 % para Milei, un 39 % para Massa). CB Consultora, muestra arriba a Milei con un 46,3% de intención de voto, mientras que en el caso del ministro candidato de Unión por la Patria aparece segundo, con un 43,1%. Inteligencia Analítica (IA), LA firma que dirige Marcelo Escolar y que fundó Sebastián Galmarini, hermano de Malena y cuñado de Massa, afirma que Milei le saca unos 5 puntos a Massa, si se proyectan solo los votos afirmativos.

El relevamiento de Atlas Intel, la encuestadora que tuvo el mejor desempeño en anticipar el resultado de las últimas elecciones celebradas el 22 de octubre de 2023, señala ahora que en la segunda vuelta Javier Mieli obtendría un 48,5 por ciento, mientras que Sergio Massa llegaría al 44,7. La diferencia entre ambos sería de 3,8%.

A menos de dos semanas para el balotaje del 19 de noviembre, que le pondrá fin a la discusión electoral y definirá al próximo presidente de la Argentina, Proyección realizó un estudio del 1 al 6 de noviembre con 3879 casos efectivos, todos mayores de 16 años, que pronostica una victoria del referente libertario ante el ministro de Economía.

En los resultados del sondeo, ante la pregunta "si el balotaje para Presidente fuera hoy, ¿a quién elegiría?", el candidato de LLA aparece en primer lugar con un 44,6% de los votos, mientras que el representante de Unión por la Patria en las urnas queda un paso más atrás con un 42,9%.

En paralelo, el 12,5% de los consultados no se pronunció a favor de ninguno de los candidatos. En concreto, un 6,4% sostuvo que no sabe a quien votar, un 3,7% aseguró que votará en blanco o impugnara el voto y un 2,4% aseveró que no irá a votar.

Balotaje: una encuesta midió a Sergio Massa y a Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

El panorama de los posibles resultados mantiene un correlato en relación con la imagen de los candidatos, otro escenario medido en el estudio. En este caso, Milei tiene un 45,9% de imagen positiva y un 48,8% de valoraciones negativas, mientras que Massa cuenta con una valoración positiva de un 44,4% y una imagen negativa del 49%.

Del total de imagen positiva del libertario, un 19,1% afirma que su valoración es muy positiva, otro 13,5% solo positiva y un 13,2% la calificó como regular positiva. Del otro lado, cosechó un 7,5% de imagen regular negativa, un 11,6% de valoración negativa y otro 29,6% de imagen muy negativa.

En el caso del ministro de Economía, este recibió una valoración muy positiva del 17,8%, una solo positiva del 13% y una regular positiva de un 13,6%. Del lago negativo, su imagen fue califica por un 5,6% como regular negativa, por un 8,2% negativa y por un 31,5% como muy negativa.

Otra de las preguntas realizadas en el estudio fue "Pensando en la elección a Presidente. ¿Cuál es la probabilidad de que vote a Javier Milei/Sergio Massa?".

Una encuesta da ganador a Milei en el balotaje: sumaría a los votantes de Bullrich y de Schiaretti

De acuerdo a las respuestas obtenidas por la consultora respecto al libertario, un 34,7% seguramente lo vote y otro 13,2% probablemente lo vote, mientras que un 17,8% no cree votarlo y otro 34,3% jamás lo votaría. En cuanto a Massa, un 34,4% seguramente lo vote y otro 11,5% probablemente lo vote, del otro lado, un 12,1% no cree votarlo y un 42% jamás lo votaría.

Quiénes eligen a Massa y quiénes a Milei

El estudio, con un margen de confianza de un 95,5% y uno de error de un 1,61%, también buscó señalar al sector de la población que se inclina por uno u otro de los candidatos según sexo, edad y nivel de educación alcanzado.

En términos de género, el candidato oficialista obtuvo un 47,2% de los votos femeninos, contra un 38,4%, casi 10 puntos, obtenido por el libertario. La diferencia aún más marcada se aprecia entre los hombres, dado que un 51,5% se pronunció a favor de Milei mientras que solo el 38,2% eligió al ministro de Economía.

En cuanto a la edad, Milei cosechó el 47% de los votos dentro de la población joven de 16 a 34 años, contra un 40,9% de Massa. La preferencia se invierte en la franja de 35 a 54 años, donde el 46,9% eligió al candidato oficialista, por sobre un 40,5% que eligió al candidato de LLA, y vuelve a cambiar en los adultos +55, de los cuales 45,6% prefiere al libertario y un 41% al ministro de Economía.

Asimismo, en cuanto al nivel de educación, los votantes de Milei habrían obtenido un mayor nivel de enseñanza, con un 50,5% que alcanzó un terciario/universitario completo y un 40,4% terminó el secundario y llegó a un terciario universitario incompleto. En el caso de los votantes de Massa, esos fragmentos están entre el 40% y un 42,4%.

AS./fl