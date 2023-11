Padre Pepe: cuestionado por criticar a Javier Milei y apoyar a Sergio Massa

El sacerdote José María "Pepe" Di Paola, referente de los curas villeros, afirmó que “ninguna persona de fe puede inclinarse por una propuesta electoral antivalores e inhumana, sea cristiano, católico o profese el credo que profese. Lo que plantea ese candidato es un retroceso en la civilización”.

Di Paola dijo a la agencia de noticias Télam que la propuesta electoral de Javier Milei implica un retroceso para quienes creen "en una mirada responsable sobre el cuidado de la vida" y recordó que tanto el economista “libertario” como sus representantes del partido La Libertad Avanza "tuvieron palabras de acuerdo con la utilización de las armas y la venta de órganos".

Las palabras del Padre Pepe fueron criticadas por tres periodistas vinculados a medios eclesiásticos, Sergio Rubin y Guillermo Marcó del grupo Clarín portal “Valores Religiosos”, y José María Poirier director de la revista “Criterio”. Esta última publicación de un pasado fascista fue mutando en los últimos años a posiciones del liberalismo ultramontano, sin cambiar su tendencia antiperonista.

El Padre Pepe había respondido a la pregunta sobre qué opinaba de la propuesta del obispo de Formosa monseñor José Vicente Conejero quien propuso a su comunidad mayoritariamente peronista que “el voto en blanco es una opción.”

Al respecto, Di Paola lamentó esta "actitud" y calificó la convocatoria al voto en blanco como "una irresponsabilidad", porque "los cristianos tienen que reafirmar el voto para los candidatos que tengan propuestas para con los más pobres".

"El voto tiene que ser para quienes defienden al Estado y están a favor de que haya educación y salud para todos. Tenemos que apoyar a quien no quiere que los jóvenes lleven un arma al colegio y combatan las adicciones", puntualizó.

Abierto el debate sobre los valores evangélicos a la hora de tomar decisiones, Sergio Rubin y Guillermo Marcó (ex vocero de Jorge Bergoglio) desde el portal “Valores Religiosos” respondieron de forma encubierta.

Invocando a supuestos “voceros” del episcopado argentino señalaron el disgusto del obispado sobre los dichos del Padre Pepe indicando que tales apreciaciones son “a título personal” y no representan a toda la iglesia argentina. Dice el portal de “Valores…” sobre el Padre Di Paola:

“Su afirmación obligó a fuentes de la Conferencia Episcopal a decir que las afirmaciones del Padre Pepe eran “a título personal” y, por tanto, no deben tomarse como la posición de la Iglesia, institución a la que no le corresponde “decir a sus fieles por quién votar y por quién no. Obviamente, en los ámbitos eclesiásticos hay una coincidencia en el rechazo a los insultos y durísimas críticas que Milei le propinó al Papa hace unos años y a los severos cuestionamientos recientes.

El propio Francisco aludió implícitamente al libertario de modo crítico. Pero otra cosa -dijeron las fuentes- es que un sacerdote que debe estar por encima de todas las parcialidades políticas para preservarse como factor de unión de todos los fieles se pronuncie sobre cómo deben votar los creyentes porque es avanzar sobre su libertad.”

Como vemos los periodistas profesionales del grupo Clarín abusan del artilugio de “dijeron fuentes” o “fuentes confiables” o “nuestras fuentes”. Recurso periodístico, que en algunos casos se utiliza con intencionalidad. Tal es el modus operandi de Rubin y Marcó. Sociedad a la que se suma el grupo unipersonal de Criterio que sostiene las ideas de la libertad económica, inspirados por el sacerdote Gustavo Irrazabal con el auspicio de la Fundación ATLAS que no casualmente financia y promueve a Javier Milei.

El círculo de la hipocresía se cierra. El liberalismo ultramontano realiza actividades culturales y religiosas sostenidas por esta fundación (nacida en Londres y financiada en Washington) cuyo fin no es otro que mantener estas antiguas y vigentes ideas en todo el mundo.

Una humilde misa en las márgenes de la ciudad de Buenos Aires, desató la polémica. La celebración del 5 de setiembre a las 11 de la mañana en Villa 21 de Barracas convocada por los Curas Villeros dio lugar a que centenares de vecinos preocupados porque un posible futuro presidente de los argentinos que repudió a la religión católica y que consideró al Papa Francisco como “el maligno en la tierra” llegara a la primera magistratura del país.

No solo eso, el candidato Javier Milei sostuvo textualmente que la “justicia social es una mierda y una estafa. Para hacer justicia social le tenemos que sacar a unos para darle a otros”, dijo también que impulsa la venta de órganos humanos, la libre portación de armas y la legalización de las drogas. Son temas que naturalmente no se condicen con los postulados del Evangelio ni de ninguna otra religión. Así lo manifestaron los padres Pepe, José María Di Paola y Toto Lorenzo de Vedia, anfitrión de la misa.

Desde la parroquia del Padre “Toto” se lanzó un grito que llegó a todo el mundo: “Si atacan a Francisco, atacan al pueblo”. La misma parroquia que el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio recorría regularmente acompañando a sus vecinos en sus fiestas y sus dolores.

Fue justamente el Padre Toto de Vedia quien respondió al portal “Valores Religiosos de Clarín”. Consultado por la prensa sobre si era cierto que la Conferencia Episcopal Argentina había desmentido las declaraciones del Padre Pepe y de los Curas Villeros sobre el caso Milei dijo:

“De ninguna manera. Si la Conferencia Episcopal Argentina tiene algo que decir, lo dice claramente y de cara a la gente. Siempre lo ha hecho así. Incluso tiene sus voceros autorizados, siempre de cara a la gente. El Padre Pepe y nosotros no decimos qué tiene que votar la gente. Expresamos el pensamiento de la Iglesia. Explicamos el pensamiento de la Iglesia. Decimos que no estamos de acuerdo con la venta de órganos o personas. No nos parece que se pueda decir que la Justicia Social es una mierda.

No se puede decir que hay que eliminar el Estado y que después las cloacas las pague la persona que las necesita. Son aberraciones que van en contra de lo que predica la Iglesia. Nosotros seguimos la línea de la Iglesia que es la del Papa Francisco. Es evidente que hay gente muy mal intencionada. Gente que está muy alejada de la vida de los pobres y no le gusta escuchar esto”.

La lucha por la verdad es realmente un desafío cuando los medios de comunicación –salvo honrosas excepciones- se encuentran absolutamente alineados a una militancia casi fanática. En algunos casos las señales de noticias parecen más bunkers de prensa partidaria que redacciones periodísticas. La fractura social que vive la Argentina no parece cerrarse.

Por su lado el Padre Pepe no ha dejado de predicar la necesidad de una política del encuentro, de tender puentes, de luchar por una comunidad organizada con el Estado presente en los barrios más vulnerables.

El llamado a Unidad Nacional de Sergio Massa surge como una esperanza.

*presidente de SOS Discriminación Internacional