Monte Cristo digital: el intendente Haniewicz lanza Nemy y acelera la modernización del Estado municipal

Monte Cristo decidió dar un salto tecnológico y no hacerlo en puntas de pie. Bajo la conducción del intendente Daniel Haniewicz, el municipio avanza en un proceso de digitalización integral que combina inteligencia artificial, servicios automatizados y una nueva lógica de gestión pública centrada en la eficiencia y la cercanía con el vecino.

El eje de esta transformación es "Nemy", el nuevo asistente virtual municipal, una herramienta basada en IA que funcionará principalmente a través de un chatbot de WhatsApp y que apunta a construir lo que el propio intendente define como una “Muni las 24 horas”.

“La idea es que el vecino tenga todo en el celular”, explica Haniewicz, y detalla que el sistema permitirá desde consultas comerciales hasta información sobre actividades municipales. “Busco una ferretería y que le devuelva todas las ferreterías que hay en la localidad”, ejemplifica. Lo mismo ocurrirá con talleres, deportes, actividades culturales y servicios comunitarios.

Qué es Nemy

Nemy no es solo una app: es una nueva forma de vinculación entre el municipio y la comunidad. “Hoy día la comunicación está costando mucho porque cada uno está en su mundo”, reconoce el intendente, y por eso la estrategia fue clara: adaptarse a los hábitos reales de los vecinos. “Nos dimos cuenta de que había poca adherencia en la app anterior. La gente busca más mandar un WhatsApp o ir a la muni”, sostiene.

Por eso, el municipio decidió migrar a un sistema basado en WhatsApp, con una interfaz simple y directa. Actualmente, el equipo técnico municipal trabaja en la carga y validación de información para “nutrir esta inteligencia artificial” y garantizar respuestas confiables y útiles.

La implementación será por etapas. En una primera fase, prevista para marzo o abril, Nemy permitirá acceder a información, servicios y turnos digitales. “Sacar turnos lo vamos a tratar de implementar en la primera etapa, sobre todo en el centro de salud”, explica Haniewicz, y agrega: “Hoy por ahí va el vecino temprano, hace fila… eso queremos evitarlo”.

En una segunda etapa, el sistema permitirá incluso pagar tasas e impuestos desde la misma plataforma, consolidando un ecosistema digital que integra gestión, servicios y recaudación en un solo canal.

Pero el proyecto no se agota en lo tecnológico. Para el intendente, la digitalización es también una definición política y administrativa. “En esta modernización también va a venir un poco el achique del Estado necesario”, afirma, sin eufemismos. Y agrega: “Administrativamente hoy día con inteligencia artificial hacés muchas tareas que antes necesitaba dos o tres administrativos”.

En ese marco, Haniewicz plantea una mirada estructural sobre el futuro del empleo público y privado: “Yo no creo que sea con el tiempo. Yo creo que ya está sucediendo”, dice sobre la automatización. Y remata con una definición contundente: “El mundo del trabajo va a cambiar muchísimo. Hay que barajar y dar de nuevo”.

Monte Cristo mira adelante

La visión se inscribe en una estrategia más amplia de desarrollo local, alineada con la idea de una “Córdoba productiva”, competitiva y tecnológicamente preparada. La infraestructura digital, la modernización del Estado y la formación en nuevas tecnologías —como la escuela de robótica de Monte Cristo— forman parte de un mismo modelo: atraer inversiones, generar empleo calificado y construir un Estado más ágil.

Así, Monte Cristo avanza hacia un modelo de gobierno inteligente, donde la tecnología no es solo una herramienta, sino una forma de gestión. Una municipalidad que no duerme, no hace filas y no depende del mostrador, sino del celular. Y donde, como plantea su intendente, el Estado deja de ser lento para empezar a ser útil.