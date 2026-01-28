En estos momentos, hay dos versiones de la Patagonia: por un lado, la que se incendia con una voracidad preocupante; por el otro, la que se ofrece en el universo bucólico de las redes sociales a través de cuentas como la de Juliana Awada, donde lo que parecerían columnas de humo son nubes de postal.

Patagonia 2026. (De izq. a der.) Juliana Awada, Javiera de Dietrich, y Tonio el guía del trekkiing.

Esta última, sumó nuevas fotos antes de cerrar sus vacaciones en la casa que tiene en el country Cumelén y, como matrimonio separado, dejar a Antonia en manos de Mauricio Macri para que tengan sus días de vacaciones padre e hija. Con esas imágenes y algunas historias efímeras, Awada retomó los posteos que puso en receso luego de anunciar a mediados de enero último la separación de Macri, después de quince años de casados.

“Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa Importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, informó Juliana Awada. Igualmente, en el mundo Instagram, Mauricio Macri no cambió su estado civil: “Ex presidente de la República Argentina. Miembro fundador de PRO Argentina y Cambiemos. Casado. 4 hijos. Hincha de Boca”.

Patagonia 2026. Javiera de Dietrich en el refugio, escala obligada del trekking; y fuera del mismo, junto al guía.

Mauricio Macri reapareció para sumarse al reclamo de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias de febrero, el Congreso Nacional apruebe un proyecto de Emergencia Ígnea ante los incendios forestales que se extienden por el sur argentino. Juliana Awada reapareció con la travesía que marcó, al menos en redes sociales, el fin de su estancia en Cumelén. Ella y Javiera Álvarez Echagüe –esposa del ex ministro de Macri, Guillermo Dietrich– hicieron un trekking de montaña con guía y descanso en un refugio incluidos.